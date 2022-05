Nouveau site internet d’informations sur la chirurgie du cancer du larynx

English French Spanish

Atos Medical, société leader dans le domaine des soins de la laryngectomie et faisant partie de Coloplast A/S, a annoncé aujourd’hui qu’elle sponsorise le nouveau site web : www.laryngectomie.info – “Le site de la laryngectomie.” L'objectif de ce site est de fournir un accès fiable et facile à l'information pour toute personne qui va subir ou a subi une laryngectomie totale, ainsi que pour sa famille et ses amis.

" Recevoir un diagnostic du cancer du larynx avec la recommandation de subir une laryngectomie totale peut provoquer beaucoup de détresse et est un moment difficile. C'est pourquoi, il est si important que les patients disposent d’un accès facile à des informations fiables sur ce à quoi ils peuvent s'attendre tout au long de leur parcours", déclare Christina Bjorkander, responsable digital chez Atos Medical. Elle ajoute ensuite : "Je souhaite de tout cœur que laryngectomie.info devienne une excellente ressource pour les professionnels de santé, les patients et les aidants."

Dr Mario Fernández, MD, PhD, Chirurgien ORL, Espagne, est l'auteur et le co-auteur de plus de 30 publications scientifiques, il est l'un des hôtes et conférenciers du Global Post Laryngectomy Rehabilitation à Barcelone, en Espagne.

"Il est important de penser aux inquiétudes du patient, car ce dernier veut savoir ce qui va lui arriver dans tous les aspects de sa nouvelle vie. Ces informations ne sont pas disponibles à l’heure actuelle, mais elles devraient l'être. Il est certain qu'il se sentira mieux s'il comprend que subir une laryngectomie totale est la meilleure solution pour traiter le cancer", a déclaré le Dr Mario Fernández.

Le site contient des articles source d’informations et d’inspirations, des vidéos et des ressources téléchargeables répondant aux questions fréquemment posées par les patients et ceux qui les soutiennent. La structure du site est basée sur le parcours patient : avant l'opération, pendant l'opération, à l'hôpital, à la maison et dans sa vie quotidienne de laryngectomisé.

"Je pense qu'il est important de différencier tous les aspects d'une laryngectomie totale pour aider les patients à s'y retrouver dans cet amas d’informations. Nous pouvons donc leur parler de sujets tels que leurs émotions, leurs différents besoins et comment ils peuvent apprendre une nouvelle façon de parler", explique Katherine Behenna, MSc, orthophoniste, Royaume-Uni.

Quelques faits sur le site de la laryngectomie

Le contenu de laryngectomy.info est validé par un comité de conseil médical international : un groupe multidisciplinaire composé de chirurgiens ORL, d'orthophonistes et d'infirmiers.

La structure du site est construite en fonction du parcours patient au cours des différentes phases avant et après une laryngectomie totale.

Au lancement, le site sera disponible en anglais, français, allemand et espagnol.

Le contenu de cette plateforme ne représente pas un avis médical, un diagnostic ou une prescription. Le contenu est uniquement destiné à des fins informatives et ne remplace pas une recommandation médicale. Pour un avis médical, rapprochez-vous d’un professionnel de santé.

Le site web sur la laryngectomie a pour but de fournir aux patients des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Regardez cette vidéo pour en savoir plus : https://youtu.be/ij8dseXbl6Q

Atos Medical est le sponsor du site de la laryngectomie (www.laryngectomie.info)

À propos d’Atos Medical

Atos Medical développe et vend des dispositifs médicaux qui améliorent la qualité de vie des personnes vivant avec un trachéostome dans plus de 90 pays. L'entreprise est leader mondial dans le domaine de la laryngectomie et est un acteur mondial dans le domaine de la trachéotomie. Atos Medical a été créé en 1986 et son siège social est situé dans le sud de la Suède. Atos Medical fait partie de Coloplast A/S.

Pour plus d'informations, consultez atosmedical.fr.

