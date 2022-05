WHR Group, Inc. im neunten Jahr in Folge zum Top-Arbeitgeber gekürt

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

MILWAUKEE, Wisconsin, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im neunten Jahr in Folge wurde WHR Group, Inc. (WHR) von Milwaukee Journal Sentinel zum Top-Arbeitgeber („Top Workplace“) gekürt. Für die Auszeichnung „Top Workplaces“ werden Umfragen hinsichtlich des Engagements und der Zufriedenheit der Beschäftigten von Unternehmen in den gesamten USA durchgeführt. Dabei werden Unternehmen in unterschiedlichen Regionen, einschließlich Northeast, Southeast, Midwest, Southwest, Rocky Mountains und Pacific ausgezeichnet. WHR mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, wurde zu einem der Top-Arbeitgeber in der Region Milwaukee und Southeast Wisconsin gekürt.



Die Top-Workplace-Auszeichnungen basieren allein auf den Ergebnissen von Mitarbeiterumfragen, die von Energage, LLC ausgewertet werden, einer führenden Forschungsfirma, die auf die Gesundheit von Unternehmen und Verbesserungen des Arbeitsumfelds spezialisiert ist. Was diese Auszeichnung so besonders und ehrenvoll macht, ist die Tatsache, dass das Feedback für die Umfrage von den Beschäftigten von WHR stammt.

Beschäftigte und Kultur von WHR

WHR ist der Ansicht, dass es wesentlich ist, sich auf die Kultur am Arbeitsplatz zu konzentrieren. Als Umzugsmanagementunternehmen unterstützt WHR andere Unternehmen dabei, die besten Talente zu gewinnen und zu halten, was ohne die Suche nach den besten Talenten und deren Bindung an das Unternehmen nicht möglich wäre.

Laut WHR Human Resources Manager Kimberley Uitz, SHRM-CP, GPHR, ist „Top Workplaces eine wichtige Auszeichnung für alle Arbeitgeber, Beschäftigten oder potenziellen Beschäftigten. In der Vergangenheit gewann diese an Bedeutung, und in gewisser Weise ist sie schwieriger zu erlangen. WHR fühlt sich geehrt, die Auszeichnung Top Workplace im Jahr 2022 und damit im neunten Jahr in Folge erhalten zu haben. Wir hoffen darauf, weiter zu expandieren und unsere fantastische Mitarbeiterbasis weiter auszubauen.“

Die Firma WHR möchte, dass ihre Beschäftigten gerne zur Arbeit kommen, motiviert sind, stolz auf ihre Arbeit sind und Karriere machen. Eine großartige Kultur ist nur mit großartigen Beschäftigten möglich. WHR Group nimmt das Feedback ihrer Beschäftigten ernst und handelt danach. WHR handelt schon immer nach dem Motto Advancing Lives Forward® und verkörpert dieses für die versetzten Beschäftigten ihrer Kunden und für ihre eigenen Beschäftigten gleichermaßen.

WHR ist stolz auf diese Auszeichnung, die die Firma nun schon zum neunten Mal erhalten hat, und ebenso stolz auf ihre höchst talentierten Beschäftigten.

Über WHR Group, Inc.

WHR ist ein privates, weltweit tätiges Umzugsmanagementunternehmen, das sich durch eine erstklassige Servicebereitstellungsstruktur und proprietäre Technologie auszeichnet. WHR hat Niederlassungen in Wisconsin, der Schweiz und Singapur. Mit einer Kundenbindungsrate von 100 % über die letzten 10 Jahre ist WHR weiterhin der vertrauenswürdige Marktführer im Bereich internationaler Personaltransfers. https://www.whrg.com, LinkedIn, Twitter und Facebook.

Medienkontakt: Mindy Stroiman, Corporate Writer

Mindy.Stroiman@whrg.com

262-523-7510