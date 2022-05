WHR Group, 9년 연속 Top Workplace로 선정

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

미국 위스콘신주 밀워키, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc. (WHR)이 9년 연속으로 Top Workplace by the Milwaukee Journal Sentinel에 이름을 올렸다. Top Workplace는 미국 전역의 기업을 대상으로 직원 참여도와 만족도를 조사해 선정한다. 수상 기업은 북동부, 남동부, 중서부, 남서부, 로키 산맥, 태평양 지역 등 여러 지역으로 나뉘어 결정된다. 위스콘신 주 밀워키에 본사를 두고 있는 WHR은 밀워키와 남동부 위스콘신 지역 Top Workplace로 선정되었다.



Top Workplace 어워드는 조직 건강 및 근무 환경 발전에 특화된 리서치 기업 Energage, LLC가 주관하는 직원 설문 조사 피드백 결과로 결정된다. WHR 직원들이 이 설문 조사 피드백을 제공했다는 점에서 WHR은 이 상을 특별하고 겸허하게 받아들인다.

WHR 직원 및 직장 문화

WHR은 좋은 직장 문화를 만드는 것이 중요하다고 여긴다. 인력 재배치 관리 기업으로서 다른 조직이 최고의 인재를 유치하고 유지할 수 있게 돕는데, 이는 내부적으로 최고의 인재를 찾고 보유하지 않으면 불가능한 업무이기 때문이다.

SHRM-CP, GPHR 자격을 보유한 WHR Human Resources Manager인 Kimberley Uitz는 “최고의 직장 상은 고용주는 물론, 직원들과 향후 고용될 미래의 직원까지 모두에게 중요하게 인식된다. 지난 몇 년 동안 직장 환경에 대한 중요성이 더 높아졌으며 어떤 면에서는 최고의 직장으로 선정되기가 더 어려워졌다. WHR은 2022년 Top Workplace로 선정되며 9년 연속 기록을 이어온 것을 영광으로 생각한다. 자사의 훌륭한 직원 기반을 계속해서 더 확장하고 성장시킬 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

WHR은 직원들이 오피스에 출근하고 참여하는 것을 즐기며, 성공적인 커리어를 쌓아 나가고 자신의 업무에 자부심을 느낄 수 있기를 바란다. 좋은 사람들 없이는 좋은 문화를 만들 수 없다. WHR은 직원들에게서 피드백을 받고 이를 바탕으로 필요한 조치를 취해 나간다. 언제나 삶의 전진을 돕는다(Advancing Lives Forward®)는 열정을 모토로 WHR은 고객사의 주재원과 자사의 직원들을 위해 이 열정을 구체화하고 있다.

WHR은 9년 연속 수상과 재능 있는 직원들을 자랑스럽게 여긴다.

WHR Group, Inc. 개요

WHR는 인력 재배치 관리를 전문으로 하는 글로벌 비상장 기업으로 세심한 서비스 제공 구조와 자체 기술로 유명하다. WHR는 미국 위스콘신, 스위스, 싱가포르에 사업체를 운영하고 있다. 지난 10여년 간 100%의 고객 유지율을 달성한 WHR은 신뢰받는 글로벌 인력 재배치 서비스 제공사로 입지를 굳혀 나가고 있다.

WHR에 대한 자세한 정보는 홈페이지(https://www.whrg.com) LinkedIn, Twitter, Facebook에서 확인할 수 있다.

언론 연락처: Mindy Stroiman, Corporate Writer

Mindy.Stroiman@whrg.com

262-523-7510