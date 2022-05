WHR Group, Inc. Dinobatkan Sebagai Tempat Kerja Terbaik untuk Tahun Kesembilan Berturut-turut

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

MILWAUKEE, Wis., May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- untuk tahun kesembilan berturut-turut, WHR Group, Inc. (WHR) dinobatkan sebagaiTempat Kerja Terbaik oleh Milwaukee Journal Sentinel. Tempat Kerja Terbaik meninjau penglibatan dan kepuasan pekerja di syarikat di seluruh AS. Anugerah diberikan kepada syarikat di wilayah yang berbeza termasuk Timur Laut, Tenggara, Barat Tengah, Barat Daya, Pergunungan Rocky dan Pasifik. Beribu pejabat di Milwaukee, Wisconsin, WHR telah dianugerahkan sebagai Tempat Kerja Terbaik di wilayah Milwaukee dan Wisconsin Tenggara.



Anugerah Tempat Kerja Terbaik adalah semata-mata berdasarkan kepada hasil maklum balas tinjauan pekerja yang ditadbir oleh Energage, LLC, sebuah firma penyelidikan terkemuka yang mengkhusus dalam kesihatan organisasi dan penambahbaikan tempat kerja.. Perkara yang menjadikan anugerah ini begitu istimewa dan sederhana ialah pekerja WHR memberikan maklum balas bagi tinjauan itu.

Pekerja dan Budaya WHR

WHR percaya akan kepentingan untuk memberi tumpuan kepada budaya di tempat kerja. Sebagai syarikat pengurusan penempatan semula, WHR membantu organisasi lain menarik dan mengekalkan bakat terbaik yang tidak dapat dilakukan tanpa mencari dan mengekalkan bakat terbaik secara dalaman.

Menurut Pengurus Sumber Manusia WHR, Kimberley Uitz, SHRM-CP, GPHR, “Tempat Kerja Terbaik merupakan pengiktirafan penting kepada mana-mana majikan, pekerja atau bakal pekerja. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perkara ini telah menjadi lebih kritikal dan agak sukar diperoleh. WHR berbesar hati untuk memperoleh Tempat Kerja Terbaik pada tahun 2022 dan untuk tahun kesembilan berturut-turut kami. Kami berharap untuk terus meluaskan dan mengembangkan pangkalan pekerja kami yang hebat.”

WHR mahu pekerjanya seronok masuk ke pejabat, terlibat, berbangga dengan kerja yang mereka lakukan dan mengembangkan kerjaya mereka untuk berjaya. Anda tidak mampu memiliki budaya yang hebat tanpa orang yang hebat. Kumpulan WHR menerima maklum balas daripada pekerjanya dan bertindak mengikutnya. WHR sentiasa dengan semangat Advancing Lives Forward® dan WHR menjelmakan semangat ini untuk majikan pelanggannya dan pekerjanya.

WHR berbangga dengan pengiktirafan kesembilan kali ini dan pekerjanya yang sangat berbakat.

