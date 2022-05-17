WHR Group, Inc.连续第九年获评为顶级工作场所

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威斯康星州密尔沃基, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc.（WHR）连续第九年获《密尔沃基哨兵报》（Milwaukee Journal Sentinel）评为“顶级工作场所”。“顶级工作场所”调查美国各地众多公司的员工敬业度和满意度。该奖项授予美国东北部、东南部、中西部、西南部、洛基山脉和太平洋地区等不同地区的公司。WHR总部位于威斯康星州密尔沃基，曾被评为密尔沃基和威斯康星州东南地区的顶级工作场所。



“顶级工作场所”奖项的评选原则仅基于Energage, LLC所实施的员工调查反馈结果，该公司是一家专注于组织健康和工作场所改进的领先研究企业。这一奖项如此特别且深入人心的原因是WHR的众多员工都提供了相关调查反馈。

WHR员工和文化

WHR认为，专注于工作场所文化至关重要。作为一家全球员工异地调任管理公司，WHR帮助其他组织吸引和留住最优秀的人才，而若不在内部寻找和留住最优秀的人才，就无法做到这一点。

WHR人力资源经理、人力资源管理专家（SHRM-CP）暨全球人力资源管理专家（GPHR）Kimberley Uitz表示：“‘顶级工作场所’奖项是对雇主、雇员或潜在雇员授予的一项重要认可。在过去几年，这一奖项变得更加重要，而且从某种程度上说更难获得。WHR很荣幸获得2022年‘顶级工作场所奖’，这也是我们连续第九年斩获该奖项。我们希望继续扩大和发展我们卓越的员工群体。”

WHR希冀员工喜欢来上班、投入敬业、以自己所做的工作为荣，并实现自身职业发展以获得成功。没有优秀的人才，就不会有强大的文化。WHR Group虚心接受员工的反馈并据此采取行动。WHR一直热忱推动人们生活向前进步®，WHR对客户的受让人及其员工也怀抱这种热情。

WHR为这9年来获得的积极认可及其才华横溢的众多员工感到自豪。

关于WHR Group, Inc.

WHR是一家全球性员工异地调任管理私营公司，以其白手套服务交付架构和专有技术而著称。WHR在威斯康星州、瑞士和新加坡设有办事处。WHR在过去十年实现了100%的客户保留率，始终是全球员工异地调任行业值得信赖的领先机构。https://www.whrg.com、LinkedIn、Twitter和Facebook。

媒体联系人：Mindy Stroiman，公司撰稿人

Mindy.Stroiman@whrg.com

电话：262-523-7510