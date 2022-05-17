WHR Group, Inc. 連續九年獲評為最佳工作場所

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威斯康辛州米爾瓦基, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc. (WHR) 連續九年獲 Milwaukee Journal Sentinel 評為「最佳工作場所」 (Top Workplace)。「最佳工作場所」調查美國各地公司的員工敬業度和滿意度。獎項頒給不同地區的公司，包括東北、東南、中西、西南、落基山脈和太平洋。WHR 總部位於威斯康辛州米爾瓦基，獲授予米爾瓦基和威斯康辛州東南地區「最佳工作場所」。



「最佳工作場所」獎項僅基於由 Energage, LLC 管理的員工調查反饋意見結果。該公司是一家專注於組織健康和工作場所改進的領先研究公司。令這個獎項如此特別和值得信賴之處在於 WHR 的員工提供了調查反饋意見。

WHR 員工與文化

WHR 認為，關注工作場所的文化至關重要。作為一家調遷管理公司，WHR 幫助其他組織吸引和留住最優秀的人才，這離不開內部物色和留住最優秀的人才。

WHR 人力資源經理 Kimberley Uitz (SHRM-CP, GPHR) 表示：「頂級工作場所是對任何僱主、僱員或潛在僱員的重要認可。在過去幾年，這變得更加關鍵，並且在某些方面更難獲得。WHR 很榮幸在 2022 年連續九年獲得『最佳工作場所』獎。我們希望繼續擴大和發展我們出色的員工基礎。」

WHR 希望其員工享受進入辦公室的樂趣，參與其中，為他們所做的工作感到自豪，並成功發展他們的事業。沒有好的員工，就不可能有偉大的文化。WHR Group 接受從員工收到的反饋意見及據此採取行動。WHR 的熱情始終是推動生活向前發展 (Advancing Lives Forward®)，WHR 將這種熱情體現在其客戶被調動人員和員工身上。

WHR 為這九次的認可及其非常有才華的員工感到自豪。

關於 WHR Group, Inc.

WHR 是一家私人的全球員工調遷管理公司，以其優質服務交付結構和專有技術而著稱。WHR 在美國威斯康辛、瑞士和新加坡設有辦事處。憑藉其過去十年的 100% 客戶保留率，WHR 繼續作為全球員工調遷方面值得信賴的領導者。https://www.whrg.com、LinkedIn、Twitter 及 Facebook。

傳媒聯絡人：企業作家 Mindy Stroiman｜

電郵：Mindy.Stroiman@whrg.com

｜電話：262-523-7510