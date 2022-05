Augmented Reality Hardware Startup OQmented eröffnet F&E-Standort für Optik in Jena

English German

ITZEHOE, Deutschland und JENA, Deutschland, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OQmented, ein Technologieführer für MEMS-basierte AR/VR-Display und 3D Sensing-Lösungen, hat einen neuen Standort in Jena eröffnet. Dieser Schritt unterstützt die strategische Entscheidung der Firma, ihre Lösungen als komplette Systeme zu entwickeln, mit Optik als integralem Bestandteil. Jena hat ein internationales Renommee für Optik und Photonik und beheimatet multinationale Konzerne genauso wie Startups, zwei Universitäten und zwölf Forschungsinstitute. Das lokale Forschung & Entwicklungs-Team wird OQmenteds Produkte durch zusätzliche Expertise verbessern.



„Wir sind begeistert, ein Teil von Jenas sehr innovativem und dynamischem Ökosystem zu werden und von dem Zugang zu Geschäftspartnern und dem außergewöhnlichen Talent dort zu profitieren,“ so Thomas von Wantoch, CEO/CFO und Co-Gründer von OQmented. „Wir erwarten, uns bis Ende des Jahres personell zu verdoppeln. Einer der Schwerpunktbereiche, den wir stärken möchten, wird das Optik-Team in Jena sein. Bei uns zu arbeiten bietet die Chance, tatsächlich Einfluss zu haben auf etwas so Großes wie die nächste Internet-Revolution, das Metaverse.“

OQmenteds vollintegrierte LBS-basierte (Laser Beam Scanning) Projektionssysteme sind eine Schlüssel-Technologie für modische und leichte AR-Brillen. Diese alltagstauglichen Brillen liefern die Hardware, um unsere physische Welt mit virtuellem Inhalt und Realitäten zu verschmelzen, also eine immersive Welt zu kreieren, das Metaverse. Um diesen neu entstehenden Massenmarkt zu bedienen, ist es OQmenteds Ziel, für neue Produktarten die konventionelle Optik zu innovieren und sie mit ihrem Mikrofertigungsverfahren zu kombinieren.

Über OQmented

OQmented ist eine Deep Tech-Firma, die ultra-kompakte LBS-Projektoren für Augmented Reality-Geräte und Best-in-Class 3D Sensing-Lösungen für mobile und feste Applikationen entwickelt und verkauft. Das einzigartige Lissajous Scan-Muster in Kombination mit der Vakuums-Verkapselungs-Technologie und geschützter Elektronik und Software ermöglicht neue Produktkategorien in der Konsumgüter- und verschiedenen anderen Industrien. Für weitere Informationen: www.oqmented.com

Kontakt

Judith Woehl

Public Relations

OQmented

Email: media@oqmented.com

Standort Jena

Moritz-von-Rohr-Str. 1a

07745 Jena

