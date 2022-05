Valtiokonttori valitsi Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 17.5.2022 klo 13.20

Valtiokonttori on valinnut Innofactorin dynaamisessa hankintajärjestelmässä toimittamaan IT-asiantuntijapalveluita Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi. Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu Valtiokonttorilla jo käytössä olevan CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito- ja tukipalvelut. Kehittäminen tapahtuu pääosin ketterin menetelmin Valtiokonttorin toimintamallien mukaisesti.

Valtiokonttorin ilmoittamien arvioitujen vuosittaisten työmäärien perusteella Innofactor arvioi sopimuksesta koituvan liikevaihtoa vähintään 5,0 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on kahdeksan vuotta.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnon alainen virasto, joka palvelee valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

