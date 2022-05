Synapse Développement annonce la nomination de sa Responsable Marketing et Communication

Synapse Développement, expert de l’intelligence artificielle appliquée aux textes, renforce son équipe de management en annonçant la nomination de Camille Le Goff au poste de Responsable Marketing et Communication. Dans le cadre de sa nouvelle mission, elle jouera un rôle de premier plan pour accompagner Synapse Développement dans sa stratégie de croissance. Dans ce contexte, elle sera notamment en charge de piloter la stratégie de communication interne et externe de l’entreprise, de promouvoir l’image de marque et plus globalement de développer la visibilité des offres auprès des clients et partenaires. Enfin, elle gérera l’événementiel et les relations presse de la société.

Camille Le Goff, Responsable Marketing et Communication « Je suis heureuse de rejoindre l’équipe de Synapse Développement qui porte un projet unique sur le marché de l’Intelligence Artificielle appliquée aux textes. Ma mission va consister à promouvoir largement notre savoir-faire et à accompagner notre croissance en mettant en œuvre différentes actions de promotion qui supporteront nos actions commerciales. Synapse Développement bénéficie de tous les atouts pour devenir la référence de son marché sur les prochaines années. »