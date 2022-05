Radisson propose la candidature de Siri C. Genik en tant que nouvelle administratrice

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (« Radisson ») Ressources Minières Radisson est heureuse d’annoncer la nomination d’une nouvelle administratrice indépendante, Mme Siri C. Genik, pour élection lors de sa prochaine assemblée générale annuelle (« AGA ») le 16 juin 2022.



Siri C. Genik compte plus de 25 ans à travailler sur de grands projets au Canada ainsi qu’à l’international, dans le secteur des ressources naturelles ainsi que des projets d’infrastructure. Au cours de sa carrière, Siri a développé une expertise particulière en matière de durabilité et d’ESG, d’engagement des parties prenantes et de gouvernance, avec un intérêt particulier dans la gestion de projet et la chaîne d’approvisionnement stratégique. Siri dirige actuellement BRIDGE©, une firme spécialisée offrant des services de conseils stratégiques, particulièrement pour fournir un appui aux conseils d’administration ainsi qu’aux membres de la direction. Elle se concentre sur l’intégration des stratégies de durabilité et d’ESG avec le modèle d’affaires de l’organisation. Avant de diriger sa propre entreprise, Siri a travaillé avec BHP Canada en tant que chef des services de projet, ainsi qu’avec Glencore (Xstrata) en Australie, en Malaisie et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’avec d’autres grandes entreprises de l’industrie. Siri est coprésidente de l’ACPE du Comité de la durabilité et du Comité des terres et de la réglementation. Mme Genik a aussi occupé le poste de vice-présidente de Women in Mining Canada. Siri est membre du conseil de la Professional Geoscientists Association of Ontario (« PGO »), ainsi que directrice et présidente du comité de rémunération et de nomination d’Exploits Discovery Corp. Siri a reçu le « Distinguished Lecturer Award for CSR Award » en 2019 de l’Institut canadien des mines. Elle est régulièrement invitée à titre de conférencière et comme professeure au Canada, en Australie ainsi qu’en Amérique du Sud. Siri est avocate et médiatrice qualifiée.

Denis V. Lachance, président du conseil d’administration, a commenté :

« Nous sommes heureux de nommer Siri à notre conseil d’administration. Siri est bien connue de l’équipe de Radisson. Ayant personnellement travaillé avec elle à Koniambo, en Nouvelle-Calédonie, je connais la valeur exceptionnelle qu’elle peut apporter à une équipe et aux communautés dans lesquelles elle travaille. Sa vaste expérience en matière d’ESG, de gouvernance et de stratégie d’entreprise sera un atout majeur pour Radisson à l’avenir.

Avec la nomination de Siri, nous aurons ajouté quatre nouveaux administrateurs indépendants à notre conseil d’administration au cours des dix-huit derniers mois, à commencer par les nominations de Michael Gentile, Pierre Beaudoin et Jeff Swinoga en 2021. La nomination de Siri renforcera davantage notre conseil d’administration et positionnera Radisson pour les prochaines étapes sur la voie de la création de valeur que nous voyons à venir pour nos actionnaires. »

Rahul Paul, président et chef de la direction, a commenté :

« Je suis ravi d’avoir l’occasion de travailler avec Siri alors que nous nous efforçons d’accélérer le processus de création de valeur pour nos actionnaires. Je suis certain que nos actionnaires bénéficieront considérablement de sa vaste expérience et de son expertise dans plusieurs domaines clés, notamment l’ESG, la gestion des risques, la gouvernance d’entreprise, la planification stratégique et les relations avec les parties prenantes. Siri est une chef de file accomplie dans l’industrie minière et Radisson pourra bénéficier grandement de sa présence sur son conseil d’administration. »

Siri C Genik, a commenté :

« J’ai hâte d’avoir l’occasion de collaborer aux côtés d’une excellente équipe et d’appuyer le développement de la mine O’Brien, en s’assurant d’adopter les meilleures pratiques de durabilité. L’Abitibi est une excellente juridiction, remplie d’attraits. Ce sera un privilège pour moi de travailler aux côtés d’amis et de collègues et d’accompagner Radisson tout au long de son développement. »

Radisson est une société d’exploration aurifère axée sur son projet O’Brien, détenu à 100 %, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la pause larder-lac-Cadillac de renommée mondiale en Abitibi, au Québec. Le camp minier de Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet accueille l’ancienne mine O’Brien, considérée comme ayant été le producteur d’or à plus haute teneur du Québec lors de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15,25 g/t Au pour 587 121 onces d’or de 1926 à 1957; Kenneth Williamson 3DGeo-Solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d’administration

Rahul Paul

Président et chef de la direction

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819-763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

