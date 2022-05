Un entraîneur de basketball sauve un élève avec la RCR et le DEA

English French

OTTAWA, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un élève en secondaire IV est aujourd’hui vivant grâce à la rapidité d’intervention de son entraîneur de basketball, Mike Rowley, de l’école secondaire St. Mother Teresa, qui a effectué la RCR rapidement accompagnée de l’utilisation précoce du défibrillateur. Depuis 1994, la Fondation ACT a déployé gratuitement le Programme de formation de RCR et DEA à plus de 1 800 écoles secondaires à travers le Canada.



Zachary Legault, que ses amis appellent « Zach », est un élève énergique qui aime les sports. Mais, au cours des essais de basketball de cette année scolaire, le cœur de Zach s’est arrêté.

« J’ajoutais des noms à la liste des équipes lorsque j’ai vu un élève penché qui sortait du terrain », explique l’entraîneur Mike. « C’était Zach, et il était à bout de souffle. ». Soudainement, Zach s’est effondré le visage face au sol entraînant un bruit sourd à travers le gymnase. « Mon instinct a pris la relève. C’était la formation d’ACT », révèle Mike qui a dit à son entraîneur-adjoint, Yvan, d’appeler le 911.

Mike, l’entraîneur, a rapidement réalisé que Zach ne réagissait pas et qu’il ne respirait plus. Il a commencé la RCR et s’est servi du DEA de l’école, afin de sauver la vie de l’élève.

« Je peux vous dire, qu’en tant que mère, de recevoir cet appel téléphonique était tout à fait traumatisant. Mais d’entendre à maintes reprises, au cours des jours qui ont suivi, les ambulanciers, les urgentologues et l’équipe de cardiologues me confirmer que si l’entraîneur n’avait réagi aussi rapidement en effectuant la RCR et en utilisant le DEA, Zach ne serait pas parmi nous aujourd’hui », explique Stéphanie Muldoon, la mère de Zach.

Zach a subi une chirurgie à cœur ouvert au Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO – Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario) pour réparer une malformation cardiaque de naissance jusqu’alors inconnue. Zach s’est complètement rétabli.

Zach aimerait que tous puissent se voir offrir le pouvoir de sauver des vies. « Ça peut arriver à un membre de ta famille, un ami, ça peut arriver à n’importe qui autour de toi. On ne s’attend pas à ce qu’un jeune athlète puisse subir un arrêt cardiaque, mais je suis un exemple de ce qui peut se produire », affirme Zach.

« La Fondation ACT organise des formations de milliers d’enseignants, et à leur tour, ils enseignent les compétences qui sauvent des vies à des centaines de milliers d’élèves à travers le Canada », explique Sandra Clarke, la directrice générale de la Fondation. « La Fondation ACT a intégré le programme de RCR et DEA à l’école secondaire St. Mother Teresa High School soit en 1998 pour la RCR et en 2009 pour le DEA. »

À de jour, ce sont 8 300 enseignantes et enseignants qui ont été formés à travers le Canada à titre d’instructeurs en RCR afin qu’ils puissent ensuite former leurs élèves. Ainsi, 4,8 millions d’élèves ont appris comment sauver une vie grâce au Programme de RCR et de défibrillation au secondaire d’ACT. Plusieurs vies ont été sauvées.



Citations de partenaires et de la collectivité

AstraZeneca Canada, Partenaire national de la santé d’ACT

Kiersten Combs, Présidente d’AstraZeneca Canada

« Nous sommes fiers d’être un partenaire de longue date de la Fondation ACT. Nous appuyons son objectif d’intégrer une formation en RCR et défibrillation dans les écoles secondaires canadiennes, de fournir aux jeunes des compétences essentielles pour sauver des vies et de les sensibiliser à l’importance de la santé cardiovasculaire », explique Kiersten Combs, présidente d’AstraZeneca Canada. « Des histoires comme celle de Zach et la présence d’esprit de son entraîneur, Mike Rowley, est un formidable rappel de l’impact que des initiatives comme le programme de RCR au secondaire d’ACT peuvent avoir en offrant aux enseignants et aux élèves le pouvoir de sauver des vies. »

Amgen Canada, Partenaire national de la santé d’ACT

Dre Suna Avcil, Directrice médicale d’Amgen Canada

« Amgen est honorée d’appuyer la Fondation ACT à titre de partenaire national de la santé », affirme Dre Suna Avcil, directrice médicale d’Amgen Canada. « Les récits de sauvetage témoignent de la qualité de ce programme et de l’importance de veiller à ce que la communauté éducative possède les connaissances et les compétences nécessaires pour y contribuer. Ensemble, nous continuerons de faire progresser l’excellence en littératie scientifique, d’inspirer la prochaine génération, d’aider les éducateurs à enseigner plus efficacement et d’améliorer l’accès aux ressources destinées aux enseignants, aux élèves et à l’ensemble de la société. »

Hydro One, Partenaire provincial d’ACT (Ontario)

Jay Armitage, Vice-présidente, Marketing et Communications, Hydro One

« Nous tenons à féliciter l’entraîneur Mike pour la rapidité de ses réflexes à mettre en œuvre sa formation de premiers soins. Ce véritable sauvetage démontre l’importance de doter les jeunes et leurs enseignants de compétences de sauvetage nécessaires pour bâtir des collectivités sécuritaires », énonce Jay Armitage, vice-présidente, Marketing et Communications, Hydro One. « Grâce à sa formation en RCR et DEA reçue dans le cadre du programme, l’entraîneur Mike disposait d’outils d’une valeur inestimable requis pour passer à l’action rapidement et ainsi sauver une vie. »

Le Conseil des écoles catholiques d’Ottawa, Conseil scolaire participant.

Tom D'Amico, Directeur de l’éducation, Le Conseil des écoles catholiques d’Ottawa

« Je suis fier des actions de l’entraîneur Mike Rowley. Les enseignants entrent dans la profession pour faire une différence dans la vie des jeunes. Aussi, dans cette situation, il a pu sauver la vie d’un élève-athlète grâce à sa formation et à la disponibilité d’un DEA à l’école. »

Lire l’histoire de sauvetage ACT au complet:

https://fondationact.ca/rescues/un-entraineur-de-basketball-sauve-un-eleve-avec-la-rcr-et-le-dea/

Voir le vidéo de sauvetage ACT (disponible en Anglais seulement): https://youtu.be/2HKE7LnnZIk

À propos de la Fondation ACT

La Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne du Canada est un organisme de bienfaisance qui déploie gratuitement la formation de RCR dans les écoles secondaires à travers le Canada. Le programme repose sur le modèle primé de partenariats et de soutien communautaires d’ACT. ACT trouve des partenaires locaux qui donnent les mannequins et les DEA de formation requis pour l’enseignement du programme dans les écoles. Puis, les enseignants sont formés pour ensuite enseigner le tout à leurs élèves. Ceci se fait à l’intérieur d’une matière du curriculum afin de s’assurer que tous les jeunes apprennent ces techniques, pouvant sauver des vies, avant l’obtention de leur diplôme secondaire. À ce jour, plus de 4,8 millions de jeunes ont été formés en RCR par leurs enseignants grâce à ce programme qui sauve des vies.

Le Programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT a été réalisé avec le soutien de ses partenaires nationaux de la santé, AstraZeneca et Amgen Canada ainsi que son partenaire provincial Hydro One.

Site internet : fondationact.ca actfoundation.ca Twitter : @actfoundation #ACT2Save Facebook : @theactfoundation Instagram : @actfoundation YouTube : YouTube.com/theactfoundation

