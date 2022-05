Slyndᴹᴰ (drospirénone), un nouveau contraceptif oral de Duchesnay, ne contenant qu’un progestatif et offrant une période de sécurité de 24 heures en cas d'oubli

English French

BLAINVILLE, Québec, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle pilule contraceptive faite à base de progestine uniquement est maintenant offerte aux Canadiennes par Duchesnay Inc., une société pharmaceutique spécialisée dans la santé des femmes, faisant partie du Groupe pharmaceutique Duchesnay, et dont le siège social est situé à Blainville.



SlyndMD (drospirénone), une pilule à base de progestine, offre une plage de sécurité de 24 heures en cas d'oubli, pendant laquelle aucune autre contraception n'est nécessaire pour prévenir une grossesse. SlyndMD, indiquée par Santé Canada pour la contraception chez les adolescentes et les femmes adultes, offre une posologie 24/4 (24 comprimés actifs suivis de quatre comprimés inactifs à prendre une fois par jour pendant 28 jours consécutifs).1

« Duchesnay est très heureuse d'offrir SlyndMD aux femmes canadiennes qui veulent ou ont besoin d'une option contraceptive sans œstrogènes avec une fenêtre d'oubli de pilule de 24 heures », déclare Marco Lavigne, directeur des ventes et du marketing chez Duchesnay Inc. « Duchesnay s'est toujours engagée à répondre aux besoins des Canadiennes en matière de santé et SlyndMD, notre premier contraceptif, s'inscrit parfaitement dans notre gamme de produits fiables qui aident les femmes à toutes les étapes de leur vie. »

L'annonce du lancement a été faite tout récemment à des médecins canadiens, dont plusieurs spécialistes en planification familiale, en obstétrique et en gynécologie, qui participaient à la conférence de formation médicale Pri-Med Canada à Toronto. SlyndMD est maintenant disponible sur ordonnance partout au Canada. Il est couvert par la plupart des régimes d'assurance privés à un prix concurrentiel.

SlyndMD contient l'ingrédient actif drospirénone, une forme synthétique de progestérone ayant un profil pharmacologique similaire à celui de l'hormone naturelle progestérone.

« Le fait de pouvoir offrir une nouvelle option de contraception orale sans œstrogènes avec une période d'efficacité continue de 24 heures en cas d'oubli d'une dose représente une bonne nouvelle pour de nombreuses femmes ayant un mode de vie occupé et actif », a déclaré la Dre Geneviève Roy, obstétricienne et gynécologue à Montréal et professeure agrégée de clinique au département d'obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. « Pour les médecins, il s’agit aussi d'une option supplémentaire intéressante à proposer aux femmes qui ont besoin d'une contraception, mais qui ne doivent pas prendre d'œstrogènes en raison d'autres conditions médicales. »

SlyndMD est contre-indiqué chez les femmes présentant les conditions suivantes : insuffisance rénale, insuffisance surrénale, présence ou antécédents de cancer du col de l'utérus ou de cancers susceptibles de réagir à la progestine, tumeurs hépatiques bénignes ou malignes, insuffisance hépatique, ou saignement utérin anormal non diagnostiqué.1

« Le lancement de SlyndMD est le deuxième de trois lancements de traitements innovants prévus par Duchesnay au cours du premier semestre de cette année et montre que nous travaillons activement à réaliser dans les temps cette phase de notre plan stratégique, avec le soutien continu de nos principaux partenaires financiers », affirme Dany Hallé, vice-président aux affaires commerciales chez Duchesnay Inc.

Veuillez consulter la monographie de produit au https://files.duchesnay.com/duchesnay/slynd/slynd-monographie.pdf pour y trouver les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit auprès de notre Service d’information médicale. Veuillez communiquer avec nous au numéro 1-888-666-0611 ou à l’adresse infomediale@duchesnay.com

À propos du Groupe pharmaceutique Duchesnay

Le siège social de la multinationale Duchesnay et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay, basée au Canada, et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains ; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie à Blainville, Duchesnay peut exporter ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers leur recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, Duchesnay et Médunik offrent des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le groupe d'entreprises tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez duchesnay.com, medunik.com et analogpharma.com.

Références

Duchesnay Inc., Monographie de produit SlyndMD, Novembre 2021.



Contact pour les médias :

Courriel : info@duchesnay.com

Téléphone: (877) 833-7734

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2d1b892b-5c1f-4004-9598-379ade5044cf