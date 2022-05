English French

La filiale Generationz de React Gaming signe une entente de partage des revenus avec HHRP pour exploiter un skin de paris esports de LOOT.BET aux Philippines.

HHRP possède l'une des quatre licences de jeux en ligne aux Philippines, un marché important avec une population de plus de 109 millions d’habitants.

Le marché B2B présente un excellent potentiel de croissance pour les applications en marque privée de LOOT.BET nécessitant un minimum de capital.

MONTRÉAL, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer que sa filiale Generationz Gaming Entertainment Inc. (« Generationz ») a signé une entente de partage de revenus en marque privée avec HHRP Inc. (« HHRP ») pour exploiter la plateforme de paris esports LOOT.BET aux Philippines, dès que la plateforme LOOT.BET aura été certifiée par Gaming Laboratories International.

« Nous sommes ravis d'avoir HHRP comme partenaire pour le marché des Philippines, HHRP étant l'une des quatre seules sociétés détenant une licence de jeu en ligne dans ce pays de plus de 109 millions d'habitants, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction de React Gaming. « Cette entente s'inscrit dans notre stratégie de croissance à deux volets visant à étendre la portée de LOOT.BET sur les marchés B2C et B2B. L'avantage du marché B2B tient au fait que la plateforme LOOT.BET sera proposée à des bases de clients établies, ce qui n'impliquera aucun coût d'acquisition de clients de notre part. Notre partenaire proposera ainsi notre plateforme en marque privée à ses clients et nous recevrons une partie des revenus générés lorsque ces clients utiliseront la plateforme. Plus notre plateforme sera populaire, plus elle générera de revenus. L'avantage de ce modèle est que nous pouvons le reproduire sur plusieurs marchés et avec plusieurs fournisseurs de jeux en ligne à un coût minime. »

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.