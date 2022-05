Kering : Mise en oeuvre de la troisième tranche du programme de rachat d’actions propres

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17.05.2022

MISE EN ŒUVRE DE LA TROISIÈME TRANCHE

DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS PROPRES

Dans le cadre du Programme de Rachat d’Actions annoncé le 25 août 2021 avec l’objectif de racheter jusqu’à 2,0 % de son capital social sur une durée de 24 mois, Kering a mis en place un nouveau contrat d’achat d’actions avec un Prestataire de Services d’Investissements.

Pour rappel, une première tranche de ce programme de rachat d’action a été finalisée le 3 novembre 2021. Sur la période du 25 août au 3 novembre 2021, 650 000 actions ont été rachetées, au prix moyen de 643,70 euros par action, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 %. 325 000 actions de cette première tranche ont été annulées le 10 décembre 2021 sur décision du Conseil d’administration lors de sa réunion du 9 décembre 2021.

Par la suite, une seconde tranche de ce programme de rachat d’action a été finalisée le 6 avril 2022. Sur la période du 23 février au 6 avril 2022, 650 000 actions ont été rachetées, au prix moyen de 578,71 euros par

action, soit une fraction du capital s’élevant à environ 0,5 %. Il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration du 28 avril 2022 que 325 000 actions ainsi rachetées seront annulées d’ici la fin d’année 2022.



Le nouveau contrat correspond à une troisième tranche du programme, pour un volume maximal de

650 000 actions, soit environ 0,5 % du capital social au 28 avril 2022. Le prix maximum d’achat par action a été fixé à 1 000 euros (mille euros) dans le cadre de la quinzième résolution adoptée par l’Assemblée générale mixte du 28 avril 2022. Il est prévu que les achats débutent le 18 mai 2022 pour une période pouvant aller jusqu’au 19 juillet 2022 au plus tard.

Les actions ainsi rachetées dans le cadre de cette troisième tranche seront pour partie destinées à être annulées. L’autre partie des actions rachetées sera allouée à des plans de rémunération de salariés du Groupe en actions Kering. Les volumes respectifs seront arrêtés à l’issue de la période de rachat.

A propos de Kering

