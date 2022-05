ALSTOM SA: Alstom remporte auprès de la NTA un contrat pour la conception, la fabrication, la maintenance et le financement des systèmes de la ligne Verte du tramway de Tel-Aviv, en Israël

English French

Alstom remporte auprès de la NTA un contrat pour la conception, la fabrication, la maintenance et le financement des systèmes de la ligne Verte du tramway de Tel-Aviv, en Israël

Une diminution moyenne de 14 % des temps de trajet

76 millions de voyageurs prévus en 2030

17 mai 2022 – Alstom, membre du consortium TMT (TLV Metropolitan Tramway Ltd.) et ses partenaires Electra Ltd. & Dan Transportation, ont décroché le contrat pour concevoir, fabriquer, maintenir et financer la ligne Verte du métro léger de Tel-Aviv auprès de la NTA (Metropolitan Mass Transit System Ltd). Ce projet est évalué à 2,6 milliards d’euros et la part d’Alstom est estimée à 858 millions d’euros1.

Alstom aura la responsabilité de la conception, l’ingénierie, la fourniture, l’intégration, les essais et la mise en service du système ferroviaire, notamment des voies, de l’électrification, de l’alimentation électrique (système d’économie d’énergie, Hesop), de la signalisation, du système de communication et de la fourniture des 98 voitures Citadis XO5 du tramway. Electra se chargera de la conception et des travaux de génie civil. L’entretien du système sera réalisé par une coentreprise composée de Dan Transportation, Electra et Alstom.

« Nous sommes ravis et reconnaissants de pouvoir soutenir la NTA dans le développement du réseau de transport urbain de la ville pour servir des centaines de milliers de résidents chaque jour. Nous pensons que l’accès au transport est indispensable pour promouvoir et encourager les avancées socio-économiques. Tout le monde en bénéficie grâce à la diminution des temps de trajet, des embouteillages et des émissions de dioxyde de carbone. Alstom et ses partenaires Dan Transportation et Electra Ltd., sont persuadés que ce projet participera au déploiement de l’écosystème ferroviaire du pays et à la création de centaines de nouveaux emplois », a déclaré Eran Cohen, directeur général d'Alstom Israël.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un large plan d’investissement dans les transports mis en place par Israël pour répondre à la demande croissante de mobilité dans le pays. Deux nouvelles lignes de tramway ont été ajoutées (la Verte et la Violette) pour réduire les embouteillages dans Tel-Aviv et transporter ses 4 millions d’habitants. La ligne Verte est la plus longue des deux. Elle s’étend sur 39 km et dessert 62 stations, dont 4 souterraines. Cette ligne traversera la ville du nord au sud, reliant Holon et Rishon Lezion au centre de Tel-Aviv, à son université, à la zone d’activités industrielles et commerciales d’Herzliya à l’ouest, et à la zone d’affaires de Kiryat Atidim. La ligne Verte sera constituée de rames à la pointe de l’innovation, prévues pour transporter 76 millions de voyageurs en 2030.



Les rames seront composées de deux voitures à plancher bas intégral, de 34 mètres chacune.

Les voitures Citadis XO5 seront conçues et fabriquées dans l’usine de tramways Citadis d’Alstom à La Rochelle. Les autres sites français impliqués sont Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et Villeurbanne pour les systèmes d’information des voyageurs. En outre, l’usine d’Alstom de Fez au Maroc fournira les armoires électriques et de câblage et le site de Charleroi en Belgique fournira la puissance électronique avec un nouveau convertisseur intégré de traction et auxiliaire en 1500 v ainsi que le système d'économie d'énergie Hesop.

Alstom est un leader sur le marché des tramways et trains légers avec 26 lignes de véhicules légers livrés clés en main dans 13 pays. À ce jour, plus de 3 000 tramways Citadis ont été vendus à 60 villes dans 20 pays du monde. Un tramway à plancher bas sur 4 en circulation dans le monde a été fabriqué par Alstom.

Alstom est présent en Israël depuis 30 ans en tant que fournisseur de confiance d’Israel Railways (ISR) pour les véhicules et services. ISR a récemment prolongé le contrat de maintenance d’Alstom datant de 2014, qui est le seul à être sous-traité dans le secteur ferroviaire du pays. Par ailleurs, la collaboration d’Alstom avec ISR s’est développée grâce à l’obtention de deux contrats pour l’entretien de l’infrastructure d’électrification et pour la conception/fabrication d’un système embarqué ETCS L2. L’acquisition récente de Bombardier par Alstom a également accru la présence du groupe en Israël grâce à la fourniture de voitures à deux niveaux et de locomotives électriques Traxx.

