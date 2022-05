English French

Elis place avec succès 300 millions d’euros d’obligations sous programme EMTN

Saint Cloud, le 17 mai 2022 – Elis annonce aujourd’hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 300 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 4,125%. L’accueil extrêmement positif réservé à cette émission, avec un carnet d’ordres de plus de 3 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 10 fois, démontre la confiance renforcée des investisseurs dans la résilience du modèle économique du Groupe et ses solides perspectives pour 2022, dans un contexte de fort rebond de l’activité en hôtellerie.

Le produit net de cette émission sera dédié au refinancement de la souche obligataire d’un montant en principal de 450 millions d’euros dont la maturité est fixée au 15 février 2023. Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe, permettra d’étendre la maturité moyenne de son endettement.

Le placement de cette émission a été dirigé par sept banques : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, Deutsche Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.

