L'Oréal : Communiqué : "L’Oréal annonce le lancement d’une troisième opération d’actionnariat salarié"

L’ORÉAL ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE TROISIÈME OPÉRATION D’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Clichy, le 17 mai 2022 - L’Oréal annonce le lancement de sa troisième opération d’actionnariat salarié. Cette opération sera déployée dans 63 pays et permet d’associer étroitement les salariés de L’Oréal, tant en France qu’à l’étranger, au développement du Groupe.

À l’occasion de cette troisième opération, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a déclaré : « Forts du succès des deux premières opérations en 2018 et 2020 qui ont permis à un nombre cumulé d’environ 30 000 collaborateurs de témoigner de leur attachement mais aussi de leur confiance dans le devenir, la croissance et les valeurs de notre Groupe, nous souhaitons cette année à nouveau leur donner l’opportunité de s’associer à la réussite financière et extra-financière de L’Oréal. Ce troisième Plan d’actionnariat salarié est une nouvelle occasion de proposer, à ceux et celles qui le souhaitent, de rejoindre une formidable aventure collective et de participer à un dessein commun, notre raison d’être : Créer la beauté qui fait avancer le monde. »

Le prix de souscription des actions sera fixé le 3 juin 2022. Il sera égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action L’Oréal sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d’une décote de 20 %.

L’opération portera sur un nombre maximum de 500 000 actions (abondement compris).

La période de souscription s’étendra du 8 juin au 22 juin 2022 et le règlement-livraison de l’offre est prévu pour le 26 juillet 2022.

Les bénéficiaires éligibles auront la possibilité d’acquérir des actions L’Oréal en utilisant une formule de souscription unique dite « classique ». Ils bénéficieront d’un abondement dans les conditions décrites dans la documentation préparée à leur attention.

Les actions souscrites en direct ainsi que les parts de FCPE seront bloquées pendant une période de cinq années, sauf survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus par les règlementations applicables en France et dans les différents pays de déploiement de l’offre.

La demande d’admission à la cote sur le marché Euronext Paris des actions L’Oréal émises dans le cadre de l’opération sera effectuée dès que possible après l’augmentation de capital. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0000120321) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 3 000 professionnels de la Technologie, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

