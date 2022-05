Le public est invité aux Laboratoires de Chalk River pour la journée portes ouvertes 2022

English French

Pour célébrer la revitalisation des Laboratoires de Chalk River et autres étapes importantes, les LNC et l’EACL offriront une occasion unique au public de visiter le campus le samedi 6 août 2022

CHALK RIVER, Ontario, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) font la fête aux Laboratoires de Chalk River et tout le monde est invité! Pour célébrer la revitalisation en cours du site, le 70e anniversaire d’EACL et toutes les réussites formidables de leurs équipes respectives, les organisations feront équipe pour animer la journée portes ouvertes 2022 le samedi 6 août 2022 sur le campus des Laboratoires de Chalk River.

Remontant à il y a cinq ans, la dernière journée portes ouvertes des Laboratoires de Chalk River a accueilli plus de 2000 visiteurs de partout en Amérique du Nord qui se sont empressés de visiter la plus importante institution scientifique du Canada et l’une des installations nucléaires les plus importantes au monde. La journée portes ouvertes 2022 offrira de nouveau au public une occasion unique de visiter le site pour une journée remplie d’interactivité tant pour enfants qu’adultes, avec démonstrations scientifiques, visites de laboratoires, stands et expositions, méga-machines, expériences pratiques, nourriture, présentations et bien plus encore.

« Étant donné les changements passionnants qui ont lieu aux Laboratoires de Chalk River, nous avons cru qu’il était temps d’ouvrir nos portes au public pour qu’il puisse constater la transformation qui se produit en personne », a commenté Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Mais nous voulons aussi offrir aux familles une expérience divertissante et interactive qui met de l’avant tout ce que nous faisons ici, que ce soit mener une expérience, protéger la faune ou conduire un camion de pompiers. Somme toute, je crois que ce sera une journée vraiment divertissante pour quiconque veut s’informer sur ce qui se passe au bout de Plant Road à Chalk River. »

« Les Laboratoires de Chalk River sont le plus important laboratoire nucléaire du pays et, depuis 70 ans, ont offert des solutions à base de science à bon nombre des plus importants défis que le Canada a à relever », a dit Fred Dermarkar, président et premier dirigeant d’EACL. « Nous avons beaucoup de quoi nous enorgueillir, mais il reste beaucoup à faire, y compris notre collaboration en cours avec les peuples autochtones pour la gestion et la protection conjointe du site et des terres voisines. »

Beaucoup a changé depuis la dernière journée portes ouvertes aux Laboratoires de Chalk River en 2017. Depuis, les LNC ont terminé la construction de l’édifice Minwamon, d’une nouvelle entrée du site et d’une nouvelle installation de soutien, ont entamé la construction d’un nouveau Centre de collaboration scientifique et ont achevé sans problème la démolition et la mise hors service de plus de 100 bâtiments. À venir : la construction du Centre de recherche avancée sur les matières nucléaires (CRAMN) qui devrait commencer plus tard dans l’année. Une fois achevé, le CRAMN sera l’une des installations de recherche nucléaire les plus importantes jamais construites au Canada et sera le pilier de l’infrastructure de recherche et de développement des LNC.

En plus de changer la silhouette des immeubles sur le campus, l’EACL et les LNC souhaitent que l’événement présente au public le travail qui s’y fait pour le compte des Canadiens. Le travail effectué sur le campus, les laboratoires nucléaires nationaux du Canada, accomplit trois missions clés pour le compte du Gouvernement du Canada : il assainit et protège l’environnement, il développe des technologies d’énergie propre pour aujourd’hui et demain et il contribue à la santé des Canadiens.

« Quant à la revitalisation des Laboratoires de Chalk River, il est normal que les gens pensent aux laboratoires et aux installations de recherche », a commenté Jeff Griffin, Ph. D., vice-président, Sciences et technologie, aux LNC. « Mais cette transformation prend aussi en compte des programmes scientifiques. Nous faisons du travail ambitieux et passionnant de développement de traitement contre le cancer et aidons à concevoir et à mettre à l’essai la nouvelle génération de réacteurs d’énergie nucléaire. Nous voulons partager ce travail avec les Canadiens et la journée portes ouvertes est un moyen formidable de le faire. »

L’inscription est obligatoire pour participer à la journée portes ouvertes des Laboratoires de Chalk River 2022. Pour en savoir plus sur l’événement et pour vous inscrire pour vos billets gratuits, veuillez visiter www.cnl.ca/openhouse.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

À propos d’EACL

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat consiste à générer des possibilités nucléaires pour le Canada. En collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), EACL promeut la science et la technologie nucléaires et s’occupe des responsabilités du gouvernement fédéral en matière de gestion des déchets radioactifs.

