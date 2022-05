English French

Assemblée générale mixte 2022

Résultats du scrutin

Paris, 17 mai 2022, Les résultats définitifs du scrutin qui a eu lieu ce matin lors de l’Assemblée générale mixte des actionnaires sont disponibles sur le site internet de la Société www.ipsos.com dans la section « Investisseurs ».

Outre la ratification de la nomination comme administrateur de Monsieur Ben Page, son Directeur général depuis le 15 novembre 2021, et celle de Monsieur Pierre Barnabé dont l’arrivée avait été annoncée le 14 janvier 2022, la Société est heureuse d’accueillir à son Conseil d’administration Madame Virginie Calmels.

Madame Virginie Calmels préside la société CV Education, groupe d’enseignement supérieur des métiers de demain dans le domaine des industries créatives et du marketing digital qui a ouvert la première école FUTURAe à Boulogne-Billancourt en octobre 2020.

Elle est diplômée de l’École supérieure de commerce de Toulouse ainsi que de l’Insead et est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures comptables et financières et d’un diplôme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Outre son expertise significative en matière de gestion financière, Madame Virginie Calmels a une connaissance très importante du domaine des médias et du marketing digital, et donc une sensibilité particulière à l’activité d’Ipsos.

Elle dispose de toutes les compétences d’administratrice indépendante de sociétés cotées, étant ou ayant été administratrice indépendante d’autres sociétés cotées dans le domaine TMT (Iliad, Assystem, Focus Entertainment, Technicolor).

Elle est également engagée dans des activités caritatives qui sont au cœur de la politique ESG d’Ipsos. Depuis novembre 2019, elle est Présidente du Conseil stratégique de Oui Care et Présidente d'honneur de la Fondation Oui Care qui lutte contre les violences faites aux femmes et promeut l'égalité des sexes.

Par ailleurs, le Conseil d’administration réuni ce jour prend acte du rejet de résolutions concernant la rémunération de certains de ses dirigeants mandataires sociaux. Il en fera un point d’attention particulier dans les mois qui viennent et l’examinera, en toute transparence avec les actionnaires de la Société.

Enfin, le Conseil d’administration enregistre le rejet par la majorité des actionnaires de la Résolution A, proposée par cinq actionnaires minoritaires aux fins d’élire un administrateur supplémentaire en la personne de Monsieur Hubert Mathet.

