Merus hält Präsentation auf der H.C. Wainwright Global Investment Conference

French German

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische Antikörper in Volllänge entwickelt (Biclonics® und Triclonics®), hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Bill Lundberg, M.D., President, Chief Executive Officer von Merus, eine Präsentation auf der H.C. Wainwright Global Investment Conference halten wird.



Der Webcast der Präsentation steht ab 24. Mai 2022, 7:00 Uhr ET auf Abruf zur Verfügung und ist zeitgleich auf der Unternehmenswebsite in der Rubrik Investoren abrufbar. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird dort ebenfalls für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein.