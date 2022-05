BairesDev contratará más de 3000 talentos con foco en tecnología en 2022

Entre los perfiles que busca en Latinoamérica se destacan project managers, programadores, ingenieros, reclutadores, expertos en marketing y comunicaciones, entre otros perfiles



La empresa líder en soluciones tecnológicas y desarrollo de software ha mantenido un crecimiento anual sostenido del 50% durante los últimos 11 años y del 145% en 2021

SAN FRANCISCO, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BairesDev®, la empresa líder en soluciones tecnológicas y desarrollo de software, se encuentra en la búsqueda de perfiles para continuar con su crecimiento, especialmente en el mercado de Estados Unidos.

La compañía se destaca por contratar al 1% de los mejores profesionales de tecnología, a través de un robusto proceso de selección que se compone de pruebas técnicas, entrevistas, y análisis de los perfiles de los candidatos. El procedimiento maximiza la calidad de sus resultados gracias a Staffing Hero™, una plataforma creada por BairesDev y basada en inteligencia artificial, que sugiere a los mejores expertos para formar equipos de forma rápida y eficaz.

Avalada por un puntaje de 4.2 sobre 5 en la plataforma de empleo Glassdoor, BairesDev ofrece oportunidades laborales para profesionales que busquen un esquema de trabajo remoto, moderno y flexible en uno de los mercados más competitivos del mundo.

“En BairesDev continuamos creando oportunidades para el mejor talento," afirma Nacho De Marco, CEO y co-fundador de BairesDev. "En 2022, hemos mantenido un crecimiento sostenido, con más de 30 nuevos clientes al mes, en promedio. Esto nos permite duplicar nuestro equipo por segundo año consecutivo así como también ofrecerles la posibilidad de crear soluciones tecnológicas para diferentes industrias que están cambiando el mundo de manera positiva."

Balance vida-trabajo y desarrollo profesional

Según un estudio de Gartner®, empresa de investigación y consultoría, casi el 50% de los empleados continuarán trabajando de forma remota después del covid-19. Para BairesDev, este esquema es parte de su cultura organizacional y está ligado a una metodología de horarios flexibles que incentivan la alta cantidad de postulaciones.

La compañía cuenta con más de 5.000 ingenieros y profesionales de otras especialidades en aproximadamente 30 países, quienes tienen acceso a una serie de beneficios entre los que se destacan obtener ingresos extras y contar con múltiples herramientas de capacitación.

Talento diverso e inclusivo

Para continuar promoviendo la contratación de talento en la compañía, BairesDev lanzó un programa de referidos . El mismo no solo está dirigido a sus colaboradores, sino que también está disponible para el público en general. De acuerdo a los términos del programa, si el talento referido es contratado por más de tres meses, la persona que recomendó al candidato recibe un premio de 1.000 USD. A su vez, también se otorgan incentivos adicionales con el fin de fomentar la equidad de género en la industria tecnológica.

Entre las principales búsquedas profesionales se destacan:

Desarrolladores Front-end

Desarrolladores Back-end

Desarrolladores Full-stack

QA

DevOps

Project managers

Administrativos

Reclutadores tech

Se puede aplicar a las búsquedas en https://jobs.bairesdev.com/



Acerca de BairesDev

Somos la compañía líder en desarrollo de soluciones tecnológicas. Nuestro objetivo es acelerar la transformación digital de nuestros clientes mediante softwares adaptados a sus objetivos.

En BairesDev contamos con una amplia experiencia en diversas industrias que se combina con nuestro expertise tecnológico para añadir valor durante todo el proceso de desarrollo en cada uno de los proyectos en los que trabajamos.

Contamos con un equipo de más de 5000 desarrolladores senior en 36 países que trabajan en soluciones de software innovadoras para clientes como Google, Rolls-Royce, Johnson & Johnson, Pinterest y ViacomCBS. Es así como continuamente reimaginamos la industria tecnológica desde hace más de una década.

Somos expertos en aceleración digital.

We are Powered by Technology and Driven by Talent.