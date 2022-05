Une nouvelle étude approfondie révèle que les deux tiers des organisations disposant d'une infrastructure de messagerie périphérique en temps réel auto-construite ont connu des périodes de non productivité significatives au cours des 12 à 18 derniers mois

French German

LONDRES, 17 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ably , la plateforme de messagerie périphérique destinée à alimenter les expériences en ligne en direct et collaboratives, a annoncé aujourd'hui que deux tiers (65%) des organisations ont connu une panne ou des temps d'arrêt significatifs au cours des 12 à 18 derniers mois avec l'infrastructure de messagerie périphérique qu'elles avaient intégrée en interne. L'infrastructure de messagerie périphérique est essentielle à la transmission des données du dernier kilomètre pour alimenter les expériences que les consommateurs attendent, telles que la discussion en direct, le suivi de la livraison des commandes et la collaboration documentaire.



Basé sur une enquête menée auprès de 500 chefs d'ingénierie aux États-Unis et au Royaume-Uni, le rapport sur l'état de la messagerie périphérique met en évidence les défis auxquels les organisations sont confrontées alors qu'elles cherchent à construire et à maintenir l'infrastructure nécessaire pour alimenter les expériences en ligne en direct et collaboratives, aujourd'hui et à l'avenir.

Le rapport sur l'état de la messagerie périphérique d'Ably révèle que :

90 % des organisations pensent que les défis posés par l'infrastructure de messagerie périphérique intégrée en interne ralentiront la livraison de futurs projets numériques

Assurer la continuité du service (46 %) et fournir la même qualité de services à des volumes d'utilisateurs plus importants (43 %) ont été identifiés comme étant les principales préoccupations

« Fournir des expériences partagées en direct et collaboratives sépare les gagnants de l'entreprise des autres, mais la complexité d'ingénierie nécessaire pour assembler manuellement des systèmes disparates reste un obstacle important », a déclaré Matthew O’Riordan, co-fondateur et PDG d'Ably. « Les organisations doivent trouver les moyens de simplifier et d'accélérer la distribution de connexions en temps réel avec leurs piles existantes pour répondre à la demande des clients; sinon, elles affaibliront la transformation numérique au moment précis où elle devra s'accélérer. »

Écouler le temps et les ressources internes

La plupart (89 %) des organisations interrogées pensent qu'une infrastructure de messagerie périphérique évolutive et fiable leur donnera à l'avenir un avantage concurrentiel. Toutefois, l'étude révèle que de nombreuses organisations ont estimé que la construction de telles infrastructures était beaucoup plus importante qu'elles ne l'avaient initialement envisagé.

Plus de la moitié (53 %) des organisations déclarent que le temps d'ingénierie nécessaire pour mener à bien leur premier projet d'infrastructure de messagerie périphérique était plus important que prévu. En moyenne, cela prend 3,5 mois de plus qu'ils ne le prévoyaient.

Plus de la moitié (52 %) des organisations déclarent avoir besoin de davantage de ressources d'ingénierie que prévu pour achever leur premier projet d'infrastructure de messagerie périphérique. Elles avaient besoin, en moyenne, de deux ingénieurs supplémentaires, avec en moyenne 10,2 « mois de personnes » pour construire leur infrastructure de messagerie périphérique en interne.

Presque toutes les organisations (91 %) affirment avoir été confrontées à des défis lors du développement de leur infrastructure de messagerie périphérique. Les principaux défis mentionnés étaient les coûts des projets (46 %), le dépassement des délais de développement/la livraison tardive des projets (41 %), et la solution globale était trop complexe à utiliser ou à mettre à jour (38 %).



Le coût du maintien des attentes en temps réel

Lorsqu'on leur a demandé ce qui leur est le plus essentiel en ce qui concerne leur infrastructure de messagerie périphérique, la fiabilité (50 %), la haute disponibilité des services (50 %) et l'intégrité des données (44 %) étaient les réponses les plus fréquemment données.

Pour la plupart des organisations, le coût d'exploitation et de maintenance de l'infrastructure de messagerie périphérique déployée en interne ne fera que croître et entraîner une dette technique croissante. En conséquence, beaucoup voient les avantages du passage à une plateforme en temps réel en tant que service (ou fournisseur de services gérés).

Une majorité (60 %) déclare que la commutation améliorerait l'expérience utilisateur existante en temps réel grâce à une infrastructure plus stable et plus fiable.

Plus de la moitié (56 %) affirme que cela réduirait le risque de proposer de nouvelles expériences utilisateur qui nécessitent de nouvelles capacités de messagerie périphérique.

Plus de la moitié (55 %) affirme que cela leur permettrait de redéployer la bande passante de l'ingénierie à l'écart de l'infrastructure et dans le cadre du travail de base des produits pour évoluer plus rapidement.



Les entreprises ont passé une décennie à perfectionner la saisie et le stockage des données. Le nouveau défi consiste à étendre les architectures basées sur les événements en temps réel aux limites de la vitesse et de la fiabilité exigées par les consommateurs numériques. Ably est un leader de la messagerie périphérique. Nous facilitons la transmission par les entreprises d'informations et d'expériences événementielles en temps réel à des millions de personnes et aux appareils qu'elles utilisent. Notre suite d'API et notre service de réseau de périphérie mondiale facilitent la création d'applications en direct et collaboratives, et garantissent une expérience client irréprochable avec ces expériences à l'échelle mondiale. Essayez nos APIs pour vous-même : ably.com/signup

Téléchargez le rapport complet.

Méthodologie

Le rapport sur l'état de la messagerie périphérique, en partenariat avec Coleman Parkes Research, a interrogé 500 décideurs et développeurs informatiques ayant une connaissance de l'infrastructure en temps réel de leur organisation. L'enquête en ligne a été menée entre décembre 2021 et janvier 2022 aux États-Unis (350 réponses) et au Royaume-Uni (150 réponses). Seuls les candidats qualifiés ont participé à l'enquête et ont été sélectionnés à l'aide d'un processus de sélection rigoureux et à plusieurs niveaux. Tous les répondants travaillent dans des entreprises comptant au moins 250 employés.

À propos d'Ably

Ably est la plateforme de messagerie périphérique pour alimenter les expériences en direct et collaboratives. Il n'y a pas d'infrastructure d'approvisionnement ou de gestion, juste une suite évolutive de SDKs et d'API qui vous donne la liberté et la flexibilité nécessaires pour alimenter des expériences partagées en direct avec quelques lignes de code. Des marques comme HubSpot, Toyota et Webflow font confiance à Ably pour alimenter des expériences partagées en direct telles que la discussion critique, le suivi de la livraison des commandes ou la collaboration documentaire pour des millions d'appareils simultanément connectés dans le monde entier.

De la même manière que les réseaux de diffusion de contenu simplifient et soutiennent de grandes parties d'internet, Ably est la couche de plate-forme et d'infrastructure invisible faisant fonctionner l'économie instantanée à l'échelle mondiale. Nos 500 clients font confiance à Ably pour atteindre plus de 300 millions d'appareils dans 80 pays par mois. En seulement deux ans, nous atteindrons un milliard par semaine.

