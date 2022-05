Verbraucher und Mitarbeiter fordern einen neuen Ansatz bei der Philanthropie der Unternehmen: Stakeholder-Philanthropie

French German

CALGARY, Alberta, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., ein führender Anbieter von Software für globale Unternehmenszwecke, veröffentlichte heute die Ergebnisse einer neuen Umfrage, die die öffentliche Meinung zur Philanthropie von Unternehmen misst. Die Ergebnisse verdeutlichen das wachsende Interesse und die Erwartung von Mitarbeitern und Verbrauchern, an der Philanthropie von Unternehmen beteiligt zu werden. Daraus erwächst die Forderung an Unternehmen, einen neuen, stärker auf die Stakeholder ausgerichteten Ansatz in Betracht zu ziehen. Unternehmen, die sich diesem neuen Modell der Stakeholder-Philanthropie zuwenden, werden finanziell davon profitieren, denn die Befragten gaben an, dass sie eher bei Unternehmen, die sie einbinden, kaufen, für sie arbeiten und ihnen treu bleiben würden.



Die Studie Engagement in Corporate Giving von Benevity ergab, dass vier von fünf Verbrauchern (84 %) und Mitarbeitern (86 %) der Meinung sind, dass sie ein Mitspracherecht haben sollten, wenn es darum geht, wie ein Unternehmen seine Mittel für wohltätige Zwecke einsetzt. Zudem würden 73 % der Verbraucher bei einem Unternehmen einkaufen und 78 % der Angestellten würden für ein Unternehmen arbeiten, wenn es ihre Meinung zu den von ihm unterstützten wohltätigen Zwecken einholen würde. Des Weiteren geben 84 % der Verbraucher und 85 % der Mitarbeiter an, dass sie umso mehr Vertrauen in ein Unternehmen haben, je stärker dieses seine Verbraucher und Mitarbeiter in Entscheidungen über wohltätige Spenden einbezieht.

„Unternehmensphilanthropie ist die älteste Form des Engagements von Unternehmen, aber im Zuge des Stakeholder-Kapitalismus findet ein Umdenken statt“, sagte Sona Khosla, Chief Impact Officer von Benevity. „Marken, die ihre Stakeholder – insbesondere Mitarbeiter und Kunden – in ihre Philanthropie-Strategien einbeziehen, bietet sich die Chance, eine vertrauensvollere Beziehung zu schaffen, die dazu beiträgt, die sinnsuchenden Talente und Kunden von heute anzuziehen und zu binden.“

In den letzten zwei Jahren begannen sich die Stakeholder stärker dafür zu interessieren, wo und wie sich das philanthropische Engagement der Unternehmen verteilt, und sie fordern einen stärkeren, integrativeren Ansatz an der Basis, bei dem verschiedene Gruppen, darunter Mitarbeiter, Kunden, Personen aus lokalen Communitys, Partner und Investoren, in die Entscheidungsfindung über die Vergabe von Mitteln der Unternehmen für wohltätige Zwecke an Communitys und gemeinnützige Organisationen eingebunden werden.

Wichtigste Ergebnisse der Umfrage

Stakeholder wollen gehört werden

82 % der Verbraucher und 85 % der Mitarbeiter geben an, dass sie häufig kein Mitspracherecht oder keine Beteiligung in Bezug auf die Organisationen haben, die von den Unternehmen unterstützt werden, bei denen sie einkaufen oder für die sie arbeiten.

84 % der Verbraucher und 86 % der Mitarbeiter sind der Meinung, dass die Stakeholder, einschließlich der Kunden und Mitarbeiter, ein Mitspracherecht haben sollten, wenn es darum geht, wie ein Unternehmen seine Mittel für wohltätige Zwecke einsetzt. Von den 84 % der Verbraucher vertreten fast 50 % sehr stark diese Ansicht.

78 % der Verbraucher und 80 % der Mitarbeiter würden sich wahrscheinlich bezüglich der Organisationen, die ein Unternehmen unterstützt, einbringen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.



Transparenz und Vertrauen

32 % der Verbraucher und 39 % der Mitarbeiter interessieren sich dafür, wofür die Unternehmen ihre Mittel für wohltätige Zwecke einsetzen.

Noch größer ist das Interesse (44 %) bei denjenigen, die in der Nähe des Hauptsitzes großer Marken und Unternehmen wohnen.

84 % der Verbraucher sind der Meinung, dass die Verbraucher umso mehr Vertrauen in ein Unternehmen haben, je mehr die Verbraucher und Mitarbeiter in dessen Entscheidungen in Bezug auf wohltätige Spenden einbezogen werden.



Mitarbeiterengagement und -bindung

78 % der Mitarbeiter würden gerne für ein Unternehmen arbeiten, das Transparenz bezüglich der Verwendung seiner Spendengelder bietet.



Quintessenz

73 % der Verbraucher geben an, dass sie eher bei einem Unternehmen einkaufen würden, das sie um ihre Meinung zu den von ihm unterstützten wohltätigen Zwecken bittet.



„Mit der Verwurzelung des Stakeholder-Kapitalismus entwickelt sich die Stakeholder-Philanthropie eindeutig zu einem neuen Trend im Bereich des unternehmerischen Engagements. Die Unternehmen sind aufgefordert, eine Vielzahl von Stakeholdern einzubeziehen, um ihre Spenden demokratischer und authentischer zu verteilen als je zuvor“, fügte Khosla hinzu.

Informationen zur Umfrage: Wakefield führte die Umfrage „Engagement in Corporate Giving: How Companies Can Involve Consumers and Employees in Financial Donations“ im Auftrag von Benevity vom 25. Februar bis 6. März 2022 durch. Bei der Umfrage wurden 1.000 nordamerikanische Erwachsene befragt, wie sie über die Philanthropie von Unternehmen denken, einschließlich Investitionen in Communitys und die Vergabe von Zuschüssen, und wie eine größere Wirkung erzielt werden kann.

