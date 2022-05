Les consommateurs et les employés appellent à une nouvelle approche de la philanthropie d'entreprise : la philanthropie des parties prenantes

French German

CALGARY, Alberta (Canada), 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels destinés aux entreprises, a publié aujourd'hui les résultats d'une nouvelle enquête mesurant l'opinion du public sur la philanthropie des entreprises. Les conclusions montrent que, de plus en plus, les employés et les consommateurs s'intéressent à la philanthropie d'entreprise et aimeraient être impliqués dans cette philanthropie. Ils invitent d'ailleurs les entreprises à envisager une nouvelle approche qui soit davantage axée sur les parties prenantes. L'évolution vers ce nouveau modèle de philanthropie des parties prenantes sera bénéfique pour les entreprises sur le plan financier, les répondants déclarant qu'ils sont plus susceptibles d'acheter chez les entreprises qui les impliquent, de travailler pour elles et de leur rester fidèles.



L'étude de Benevity sur l'implication dans les dons d'entreprise a révélé que quatre consommateurs sur cinq (84 %) et quatre employés sur cinq (86 %) estiment qu'ils devraient avoir leur mot à dire sur la manière dont une entreprise alloue ses fonds caritatifs. En outre, 73 % des consommateurs achèteraient auprès d'une entreprise et 78 % des employés travailleraient pour une entreprise si celle-ci leur demandait leur avis sur les causes caritatives qu'elle soutient. En outre, 84 % des consommateurs et 85 % des employés affirment que plus une entreprise fait participer ses clients et ses employés aux décisions portant sur les dons caritatifs, plus ils font confiance à cette entreprise.

« La philanthropie d'entreprise est la manière la plus ancienne pour les entreprises de donner en retour, mais le capitalisme des parties prenantes est en train de déclencher une réinvention de cette démarche », a déclaré Sona Khosla, directrice de l'impact chez Benevity. « Les marques qui choisissent d'impliquer les parties prenantes, notamment les employés et les clients, dans leur stratégie philanthropique d'entreprise, ont clairement l'opportunité de créer une relation davantage basée sur la confiance, ce qui les aidera à attirer les talents et les clients d'aujourd'hui, motivés par une finalité et à susciter leur engagement. »

Au cours des deux dernières années, les parties prenantes se sont davantage investies dans l'endroit et la manière dont la philanthropie d'entreprise est distribuée. Elles attendent une approche locale, plus autonome et plus inclusive, permettant à différents groupes, parmi lesquels les employés, les clients, les membres de la communauté locale, les partenaires et les investisseurs, de prendre part aux décisions concernant l'allocation des fonds de bienfaisance de l'entreprise aux communautés et aux organisations à but non lucratif.

Principales conclusions de l'étude

Les parties prenantes veulent avoir voix au chapitre

82 % des consommateurs et 85 % des employés déclarent que, souvent, ils n'ont pas leur mot à dire et ne sont pas impliqués dans le choix des organisations soutenues par les entreprises auprès desquelles ils font leurs achats ou pour lesquelles ils travaillent.

84 % des consommateurs et 86 % des employés pensent que les parties prenantes, y compris les clients et les employés, devraient avoir leur mot à dire sur la manière dont une entreprise alloue ses fonds de bienfaisance. Parmi les 84 % de consommateurs, près de la moitié affirme que ce sujet leur tient vraiment à cœur.

78 % des consommateurs et 80 % des employés sont susceptibles de donner leur avis sur les organisations aidées par une entreprise si on leur en donne l'opportunité.



Transparence et confiance

32 % des consommateurs et 39 % des employés sont intéressés par la destination géographique des fonds de bienfaisance attribués par les entreprises.

L'intérêt est encore plus fort (44 %) chez ceux qui vivent à proximité du siège de grandes marques et entreprises.

84 % des consommateurs conviennent que plus une entreprise fait participer ses clients et ses employés aux décisions portant sur les dons caritatifs, plus ils font confiance à cette entreprise.



Engagement et fidélisation des employés

78 % des employés sont susceptibles de travailler pour une organisation transparente sur la manière dont elle affecte ses dons.



Impact sur les résultats financiers

73 % des consommateurs affirment qu'ils seraient susceptibles d'utiliser les services ou de faire des achats auprès d'une entreprise qui cherche à obtenir leur avis sur les causes caritatives qu'elle soutient.



« Alors que le capitalisme des parties prenantes prend racine, la philanthropie des parties prenantes est clairement en train d'émerger comme une nouvelle tendance en matière de don des entreprises. Les entreprises sont invitées à impliquer une variété de parties prenantes pour démocratiser les dons des entreprises et les rendre plus authentiques que jamais auparavant », a ajouté Sona Khosla.

À propos de l'enquête : Wakefield a mené l'enquête intitulée Engagement in Corporate Giving: How Companies Can engage Consumers and Employees in Financial Donations (« L'engagement dans les dons d'entreprise : comment les entreprises peuvent impliquer les consommateurs et les employés dans les dons financiers ») au nom de Benevity, entre le 25 février et le 6 mars 2022. L'enquête a consisté à demander à 1 000 adultes nord-américains leurs réflexions sur la philanthropie des entreprises, y compris sur les investissements et les subventions communautaires, et sur la manière d'obtenir un impact plus important.

À propos de Benevity

Benevity, une société certifiée « B Corp », est un leader mondial des logiciels d'entreprise, fournissant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organismes à but non lucratif.Figurant dans le classement Impact 20 du magazine Fortune, Benevity propose des solutions cloud qui optimisent l'objectif de nombreuses marques emblématiques de manière à mieux attirer, fidéliser et engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, intégrer l'action sociale dans leur expérience client et avoir un impact positif sur leurs communautés.Avec un logiciel disponible dans 22 langues, Benevity a traité plus de 8 milliards de dollars de dons et 43 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 326 000 organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les solutions de la société ont également facilité 530 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 12 milliards de dollars. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site benevity.com.

