TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q1 2022

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 139/2022

Tvis, 18. Maj 2022

Kvartalsrapport Q1 2022 (1. januar – 31. marts)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2021)

7% underliggende omsætningsvækst og solid ordreindgang. Indtjening påvirket af en ustabil forsyningssituation i 1. kvartal 2022.

CEO Torben Paulin:

“ Rapporteret omsætning i 1. kvartal var på niveau med et stærkt 1. kvartal sidste år, hvor omsætningen voksede organisk 13% i forhold til året før. Det rapporterede omsætningstal består af en underliggende sammenlignelig vækst på 7% i vores kerneforretning eksklusiv omsætning fra tredjepartsprodukter. Lav-margin omsætningen fra tredjepartsprodukter, primært hvidevarer, faldt, hvilket medførte en flad samlet omsætningsudvikling. Vi fortsætter med at se opløftende vækstrater i omsætningen udenfor Danmark, som steg med 12% sammenlignet med 1. kvartal sidste år.

Omsætningsvæksten i 1. kvartal var primært drevet af salgsprisstigninger implementeret i kvartalet. Efterspørgslen i kvartalet var solid, men vores evne til fuldt ud at imødekomme efterspørgslen blev begrænset af fortsatte forsyningsudfordringer. Et indskrænket flow af både råmaterialer og komponenter begrænsede vores samlede produktionskapacitet i kvartalet.

Forsyningssituationen var ved udgangen af kvartalet næsten tilbage på et normalt niveau. Dog førte den ustabile forsyningssituation til højere produktionsomkostninger og tab af effektivitet i produktionsprocesserne igennem kvartalet.

Bruttomargin i kvartalet var negativt påvirket af stigende råvarepriser, hvilket medførte en udvandende effekt på marginen. Endvidere påvirkede højere energi- og transportomkostninger indtjeningen negativt. Den negative effekt blev delvist opvejet af ændringen i salgsmix, som nævnt ovenfor, med en lavere andel af lav-margin omsætning fra tredjepartsprodukter.

Ruslands invasion af Ukraine har påvirket det samlede udbud af råvarer på det europæiske marked. For TCM Group er påvirkningen primært mærket gennem yderligere pres på råvarepriserne, højere energi- og transportomkostninger.

I løbet af første kvartal af 2022 annoncerede vi en yderligere salgsprisstigning som modsvar til de stigende råvarepriser og stigende omkostningsinflation, især højere energiomkostninger. På grund af vores forretningsmodel vil den positive effekt på marginerne fra prisstigningerne materialisere sig med en vis forsinkelse.

Ruslands invasion af Ukraine, den øgede inflation, og højere renter fører til større usikkerhed vedrørende den fremtidige forbrugerefterspørgsel. På kort sigt er ordrebeholdningen dog solid for de kommende 3-6 måneder, hvilket giver en vis visibilitet og sikkerhed for den kortsigtede kundeefterspørgsel.

Vi følger løbende udviklingen i kundernes adfærd og efterspørgsel, og vi har forberedt en række tiltag, som hurtigt kan iværksættes for at afbøde et fald i efterspørgslen, hvis det måtte blive nødvendigt. Det er værd at bemærke, at en meget væsentlig del af vores omkostningsbase består af variable omkostninger, og vi har derfor et meget fleksibelt setup og kan hurtigt tilpasse vores omkostningsgrundlag til efterspørgslen og dermed beskytte vores margin og indtjening.

Vi fastholder vores finansielle forventninger: en helårs omsætningsforventning i intervallet DKK 1.150-1.225 millioner, svarende til organisk vækst på 4-11%, og Justeret EBIT i intervallet DKK 140-170 millioner.”

Finansielle nøgletal 1. kvartal 2022

Omsætningen blev DKK 281,4 millioner (DKK 281,1 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 0,1%. Den sammenlignelige organiske vækst var 7% eksklusive omsætning fra tredjeparts produkter (kerneforretning).

Justeret EBITDA DKK 30,3 millioner (DKK 37,6 millioner). Justeret EBITDA margin var 10,8% (13,4%).

Justeret EBIT faldt med DKK 6,9 millioner til DKK 26,0 millioner (DKK 33,0 millioner). Justeret EBIT-margin var 9,3% (11,7%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 5,4 millioner (DKK 1,3 million). Engangsposter inkluderede omkostninger relateret til forsyningsudfordringer og Covid-19 forholdsregler.

EBIT faldt DKK 11,0 millioner til DKK 20,6 millioner (DKK 31,6 millioner) svarende til en EBIT-margin på 7,3% (11,3%).

Periodens resultat faldt med DKK 9,1 millioner til DKK 15,6 millioner (DKK 24,7 millioner).

Frie pengestrømme var DKK -32,9 millioner (DKK -24,6 millioner).

Cash conversion ratio var 60,5% (83,4%).

Finansielle forventninger for helåret er en omsætning i niveauet DKK 1.150-1.225 millioner og Justeret EBIT i niveauet DKK 140-170 millioner.





Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skan-dinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uaf-hængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Cele-bert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

