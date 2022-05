Investors House Oyj

Investors House: Vuokrissa voimakasta korotuspainetta – samalla markkina polarisoituu

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi huhtikuussa yhteensä 327 asuntoa, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 348 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-4/2022 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1372 asuntoa on kaksi prosenttia edellisvuoden 1407 asunnon tasoa matalampi.

”Viime vuoden lopulla nousuun lähtenyt inflaatio on kiihtynyt alkuvuonna. Elinkustannusindeksi nousi huhtikuussa 5,7 % vuodentakaiseen verrattuna. Tämä tuo merkittävän korotusvaran indeksiin sidottuihin vuokriin. Toisaalta vuokra-asuntoja on edelleen runsaan rakentamisen ja koronan supistaman kysynnän jäljiltä tarjolla tavanomaista enemmän, mistä syystä vuokrat ovat paikoin jopa laskeneet. Kuitenkin erityisesti energian hinnannousun myötä voimakkaasti nousevat kiinteistöjen ylläpitokustannukset rasittavat sijoittajan nettotuottoa, joka on vaarassa heiketä, mikäli kustannusnousua ei saada täysimääräisesti siirrettyä vuokriin. Tämä polarisoiva kehitys kasvattaa vuokramarkkinoiden alueellisia eroja entisestään.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.