18 mai 2022

Air France-KLM et CMA CGM s’associent et signent un partenariat stratégique majeur de long terme dans le fret aérien

Une coopération industrielle combinant l'expérience et le savoir-faire

d'Air France-KLM dans le domaine du transport aérien avec l’outil industriel et l'expertise de s chaîne s logistique s mondiales de CMA CGM .

Air France-KLM et CMA CGM commercialiseront conjointement leurs capacités de fret aérien, offrant ainsi aux clients davantage d'options pour leurs besoins de transport .

CMA CGM deviendra un actionnaire de référence d’Air France-KLM.





[Paris, Marseille, le 18 mai 2022] – Le Groupe Air France-KLM et le Groupe CMA CGM ont annoncé aujourd'hui avoir signé un partenariat stratégique de long terme dans le secteur du fret aérien1. Ce partenariat exclusif permettra aux deux groupes de mettre en commun leurs réseaux cargo, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés, afin de construire une offre toujours plus compétitive grâce au savoir-faire inégalé et à la présence mondiale d'Air France-KLM et de CMA CGM.

Un partenariat commercial stratégique exclusif de 10 ans pour renforcer leur offre dans le fret aérien

CMA CGM et Air France-KLM partagent une forte ambition d'investissement et de croissance durable dans le domaine du fret aérien.

L'accord est établi pour une durée initiale de 10 ans. Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit 10 appareils tout cargo en activité, et 12 autres en commande par les deux Groupes :

4 appareils tout cargo chez CMA CGM Air Cargo (avec des commandes en cours pour 8 autres appareils, dont 2 pourraient être opérés par Air France-KLM dans le futur) ;

6 appareils tout cargo chez Air France-KLM basés à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à l’aéroport Amsterdam Schiphol (avec des commandes en cours pour 4 appareils supplémentaires)2.

Ce partenariat commercial porte également sur les capacités en soute des appareils d’Air France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers.

Le partenariat s'appuiera sur les équipes de vente respectives des deux partenaires au niveau mondial, lesquels parleront aux clients d’une seule voix.

Ce partenariat commercial stratégique devrait permettre de générer d’importantes synergies de revenus, au travers notamment de la définition conjointe des réseaux des appareils tout cargo et d’opportunités offertes par l’extension de la gamme de produits et services de transport proposés. Le partenariat permettra de répondre aux besoins sans cesse accrus des clients de disposer de chaînes d'approvisionnement plus intégrées et plus résilientes. Il s'appuiera sur la force de la marque Air France-KLM, son expérience et ses capacités dans le domaine du fret aérien, soutenues par son réseau cargo mondial. CMA CGM mobilisera son important réseau commercial et sa plateforme logistique mondiale et complètera cette offre par des solutions logistiques et multimodales innovantes notamment dans le transport maritime et terrestre.

Le Groupe CMA CGM deviendra un actionnaire de référence du Groupe Air France-KLM

Dans le cadre de ce partenariat exclusif de long terme, CMA CGM renforcera son engagement dans le secteur du fret aérien en devenant un nouvel actionnaire de référence d’Air France-KLM. CMA CGM investira dans la limite d’une détention de 9% du capital ex-post d’Air France-KLM. Cet investissement pourrait intervenir à l’occasion de l’augmentation de capital d’Air France-KLM telle qu’envisagée dans l'annonce faite le 17 février 20223.

Les principaux actionnaires d'Air France-KLM soutiendront une résolution pour la nomination d’un représentant de CMA CGM au conseil d’administration d’Air France-KLM lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires (24 mai 2022). Cette nomination, si elle est approuvée par l’assemblée générale, serait soumise à la réalisation de l’investissement de CMA CGM.

Rodolphe Saadé, Président-directeur général du Groupe CMA CGM, a déclaré : « Je suis très heureux de ce partenariat stratégique avec Air France-KLM. Il permet d’accélérer significativement le développement de notre division aérienne, CMA CGM Air Cargo, créée il y a à peine plus d’un an, et de positionner nos deux entreprises parmi les principaux acteurs mondiaux du fret aérien.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CMA CGM et son ambition de devenir un leader en matière de logistique intégrée au service de ses clients. À travers notre participation à son capital, Air France-KLM pourra compter sur nous pour l’accompagner dans ses développements futurs ».

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a déclaré : « Ce partenariat stratégique tire pleinement parti de la complémentarité des compétences, de l'expertise et des activités d'Air France-KLM et de CMA CGM. Il s'agit d'une étape clé qui permettra de renforcer et de développer de manière significative la position du Groupe dans le secteur du fret aérien. Je suis également très satisfait que ce partenariat commercial avec CMA CGM ait abouti à leur décision d'investir directement dans le groupe Air France-KLM, témoignant ainsi de leur confiance dans le succès futur de notre groupe ».

Air France-KLM et CMA CGM : deux acteurs mondiaux aux racines européennes et aux engagements forts en matière de développement durable

Air France-KLM et CMA CGM sont des leaders de l'industrie du transport et de la logistique. Ils partagent l'ambition d'accroître leurs engagements en matière de développement durable et se sont tous deux engagés à atteindre l'objectif "Net Zéro Carbone" d'ici 2050.

Air France-KLM est l'un des principaux groupes aériens dans le domaine du fret aérien

Le groupe dispose d'un vaste réseau d’avions cargo et des capacités en soute sur les appareils long-courriers de son réseau passagers établis sur les deux hubs mondiaux de Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam Schiphol, tous deux équipés d’installations cargo aux meilleurs standards de l’industrie et desservant 295 destinations dans 110 pays.





Air France-KLM dispose d’équipes présentes dans 116 escales couvrant un réseau total de 390 escales de manutention réparties sur tous les continents, faisant de son réseau commercial l'un des plus solides de l'industrie du fret aérien. Air France-KLM dispose d’une expérience et d’un savoir-faire de longue date dans le domaine du fret spécialisé (pharma, périssables, express, etc.) et a développé l'une des solutions de service numérique les plus avancées du secteur du fret aérien.





Air France-KLM propose une plateforme de distribution numérique unique et à la pointe du secteur, sur laquelle les clients peuvent effectuer des réservations et gérer leur activité 24h/24 et 7j/7. Le Groupe est également à l'avant-garde dans le domaine en matière de durabilité, ayant introduit le programme SAF (Sustainable Aviation Fuel) en décembre 2021.





CMA CGM accélère sa transformation stratégique pour devenir un leader mondial de la logistique

Avec cette coopération industrielle, le Groupe CMA CGM poursuit son projet de développer et de fournir des solutions d'expédition et de logistique de bout en bout afin de soutenir les chaînes d'approvisionnement de ses clients. Le Groupe a annoncé, au cours des trois dernières années, les acquisitions de CEVA Logistics, Commerce & Lifecycle Services (CLS) d'Ingram Micro, Colis Privé et GEFCO. Avec ces opérations, CMA CGM a accéléré son développement stratégique pour devenir un leader mondial de la logistique.





En mars 2021, Rodolphe Saadé, Président-Directeur général du Groupe CMA CGM, a créé CMA CGM Air Cargo, une toute nouvelle branche opérationnelle et commerciale spécialisée dans le fret aérien. CMA CGM Air Cargo propose aux clients du Groupe une offre reposant sur la complémentarité entre le transport maritime et la logistique. Cette division de fret aérien est en pleine expansion, grâce notamment à l'entrée en service de plusieurs avions tout cargo, et à des commandes de nouveaux avions qui vont augmenter significativement la capacité de la flotte dans les mois et années à venir.





Le Groupe CMA CGM, un leader mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, est présent dans 160 pays à travers son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts. Avec sa filiale CEVA Logistics, un leader mondial de la logistique, qui transporte chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM Air Cargo, le Groupe CMA CGM innove en permanence pour offrir à ses clients une gamme complète et toujours plus performante de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.





À propos de CMA CGM

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial de solutions maritimes, terrestre, aériennes et logistiques, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 566 navires, le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.

À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 130 000 personnes dans le monde, dont 2 900 à Marseille où est situé son siège social.

cmacgm-group.com

À propos d’Air France-KLM

Un acteur mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique.

Air France-KLM est un acteur de premier plan en termes de trafic international au départ de l’Europe, principalement au départ des hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Il offre à ses clients un réseau mondial très étendu couvrant 300 destinations grâce à Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia.

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 17 millions d’adhérents.

Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic la plus grande joint-venture transatlantique, avec plus de 340 vols quotidiens en 2019. Air France-KLM est membre de l’alliance SkyTeam qui regroupe 19 compagnies aériennes, offre un accès à un vaste réseau mondial et propose à ses clients une expérience de voyage alliant qualité et fluidité.

Reconnu depuis 17 ans comme un leader du secteur en matière de développement durable, le Groupe Air France-KLM est déterminé à accélérer la transition vers une aviation plus durable. Depuis 2003, le groupe Air France-KLM est membre du Pacte mondial des Nations Unies. Il soutient ses engagements et ses principes et souhaite apporter une contribution significative, en lien avec ses activités, aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

1 Cette opération est soumise à l’approbation des régulateurs compétents et à la consultation des représentants des salariés. Le partenariat devrait être opérationnel à horizon janvier 2023.

2 Opérés par Air France, KLM et Martinair.

3 Le lancement de cette augmentation de capital potentielle reste soumis aux conditions de marché et aux approbations légales et réglementaires nécessaires.

