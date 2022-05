English Finnish

Honka Haiku näyttää kestävän ja terveellisen asumisen suuntaa

Omaa sähköä tuottava hirsitalo on parhaassa A-energialuokassa ja reagoi älykkäästi ympäristöön.





Kodin teknisillä valinnoilla voidaan vaikuttaa asumisen vastuullisuuteen ja elämänlaatuun. Honkarakenteen hirsitalossa yhdistyvät erityisen korkea energiatehokkuus, kokonaisvaltaisesti terve sisäilma sekä modernit älykodin ratkaisut, jotka reagoivat arjen tilanteisiin ja luontoon. Tekniikka on toteutettu eleettömästi, se sulautuu talon harmoniseen estetiikkaan. Honka Haiku on Naantalin asuntomessukohde 3.

Honka Haiku kuuluu rakennusten parhaaseen energialuokkaan A. Energiatehokkuuden mahdollistavat mm. innovatiivinen aurinkosähköjärjestelmä ja vähäpäästöisin materiaalein toteutettu A-luokan ilmatiiveys.

Omaa käyttösähköä saadaan auringosta. Katolle on asennettu kevyet, kestävät ja huomaamattomat ohutkalvopaneelit. Aurinkopaneelien tuottamalla energialla pystytään kattamaan vuositasolla lähes 10 %:a rakennuksen laskennallisesta nettoenergian tarpeesta eli 1450 kWh:a.

A-luokan ilmatiiveys (Honka Haikun ilmanvuotoluku q50 = 0,5 m3/(m2 h)) on Honkarakenteen pitkäaikaisen tuotekehityksen ja laadukkaan rakentamisen tulos. ”Mielikuva hirsitaloista vetoisina on taakse jäänyttä aikaa. Hirsitalo hengittää eli tasaa ilmankosteutta ja on samalla tiivis”, sanoo tuotejohtaja Eino Hekali.

Tinkimättömästi terveellinen talo



Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Honkarakenne rakentaa terveitä koteja ja kestävää tulevaisuutta. Hirsitalossa sisäilma on luonnostaan terve ja raikas, mutta siihen vaikuttavat myös muut rakennusmateriaalit. Honkarakenne käyttää hirren rinnalla vähäpäästöisiä M1-luokan materiaaleja, jotka eivät vapauta ilmaan haitallisia yhdisteitä. Pintojen ja kiintokalusteiden lisäksi M1-tason tuottein on toteutettu jopa talon tiivistys ja ilmanvaihtokanavisto.

Makuuhuoneisiin on sijoitettu sisäilma-anturit tunnustelemaan ilmanlaatua ja ohjaamaan

koneellista ilmanvaihtoa. Langattomat IoT-anturit märkätiloissa, betonilattiassa ja hirsirakenteissa seuraavat kosteustasoa.





Älykoti tuo mielenrauhaa



Kodin älykkyys lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä asumisen energiatehokkuutta. Honka Haikussa oleskelutilojen valaistus reagoi automaattisesti auringonvaloon. Pimeällä valot palavat kirkkaammin kuin päivällä ja kytkeytyvät pois, jos tilassa ei oleskella. Lisäksi järjestelmän avulla voidaan asettaa vaikkapa tunnelmallinen valaistus illalliselle, kirkas siivousta varten tai käynnistää erilaisia laitteita, kuten tuulettimia ja ilmankostuttimia.

Älykäs järjestelmä havaitsee myös liikkeen tai auki jääneet ovet ja ikkunat. Turvaa ja mielenrauhaa lisää sekin, että kodin valaistusta voidaan ohjata etänä ja tehdä talosta asutun oloinen silloinkin, kun ollaan poissa.

Tunne metsän voima



Honka Haikun ovat suunnitelleet tiiviissä yhteistyössä arkkitehti Marko Simsiö, sisustussuunnittelija Maru Hautala ja puutarhasuunnittelija Asako Hashimoto. Arkkitehtuuriltaan kiinnostava, japanilaishenkinen moderni hirsitalo on sovitettu upealle saaristotontille sitä kunnioittaen, tontin kalliota ja mäntymetsää erityisesti varjellen. Sisustuksessa käytetään rohkeasti puuta, ulos rakentuu japanilainen puutarha ja saunaosastolle ainutlaatuinen kylpylä, joka on kuin onsen, kuuma lähde.

