OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen auf der ASCO-Jahrestagung 2022 für Adagloxad Simolenin, OBI-999, OBI-3424 sowie einen Ausstellungsstand an

TAIPEI, Taiwan, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), ein führendes Unternehmen im Bereich neuartiger Krebstherapeutika, gab heute bekannt, dass auf der Tagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vom 3. bis 7. Juni 2022 in Chicago, IL (USA), Daten aus den laufenden klinischen Studien zum Einsatz von Globo H und AKR1C3 bei verschiedenen Tumorarten vorgestellt werden.



Diese Studien werden von den leitenden Forschern bei OBI Pharma zu den neuartigen Produkten Adagloxad Simolenin, einem Anti-Globo-H-Impfstoff gegen Krebs, OBI-999, einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, sowie OBI-3424, einem AKR1C3-gerichteten Prodrug, vorgestellt.

„OBI Pharma ist stolz darauf, auf der ASCO mit Postern vertreten zu sein, die die laufenden klinischen Studien zu unseren „First-in-Class“-Krebstherapeutika Adagloxad Simolenin, OBI-999 und OBI-3424 vorstellen. Wir freuen uns darauf, Updates zu unseren aktuellen klinischen Studien zu geben, von denen wir glauben, dass sie potenzielle therapeutische Vorteile für Patienten bieten könnten, deren Krebszellen eine Globo-H- oder AKR1C3-Expression aufweisen. Wir sind gespannt auf den Ausstellungsstand von OBI Pharma, der es uns ermöglicht, mit Forschern und Tagungsteilnehmern ins Gespräch zu kommen“, erklärte Dr. Ming-Tain Lai, Chief Scientific Officer bei OBI Pharma.





Titel: Eine randomisierte, offene Phase-3-Studie zu dem Anti-Globo-H-Impfstoff Adagloxad Simolenin/OBI-821 zur adjuvanten Behandlung von Globo-H-positivem triple-negativem Brustkrebs im Frühstadium und mit hohem Risiko.

Präsentiert von: Hope S. Rugo, MD, FASCO University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, Kalifornien

Titel der Session: Brustkrebs – Lokal/Regional/Adjuvant

Datum und Uhrzeit der Session: Montag, 6. Juni 2022. 8:00 Uhr – 11:00 Uhr (Central Time)







Titel: Erste Studie am Menschen mit OBI-999: ein gegen Globo H gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren

Titel der Session: Therapeutika in der Entwicklung – Molekular ausgerichtete Wirkstoffe und Tumorbiologie

Präsentiert von: Apostolia Maria Tsimberidou PhD, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas.

Datum und Uhrzeit der Session: Sonntag, 5. Juni 2022. 8:00 Uhr – 11:00 Uhr (Central Time)







Titel: Sicherheit, Pharmakokinetik und klinische Aktivität von OBI-3424, einem AKR1C3-aktivierten Prodrug, bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren: Eine Dosis-Eskalationsstudie der Phase 1

Titel der Session: Therapeutika in der Entwicklung – Molekular ausgerichtete Wirkstoffe und Tumorbiologie

Präsentiert von: Apostolia Maria Tsimberidou PhD, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas.

Datum und Uhrzeit der Session: Sonntag, 5. Juni 2022. 8:00 Uhr – 11:00 Uhr (Eastern Time)







Die oben genannten Posterpräsentationen werden am 6. Juni 2022 unter www.obipharma.com online verfügbar sein.







OBI-Ausstellungsstand Nr. 3144 (McCormick Center, Chicago, Illinois).

Mitarbeiter von OBI Pharma werden vom 6. bis 8. Juni von 9 Uhr bis 17 Uhr CST ausschließlich für Teilnehmer des ASCO-Meetings zur Verfügung stehen, um die Pipeline des Unternehmens mit Krebs-Therapeutika in der klinischen Entwicklung zu besprechen.

Über OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches biopharmazeutisches Unternehmen, das im Jahr 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung und Lizenzierung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe für ungedeckte medizinische Bedürfnisse gegen Krebsziele wie die Globo-Serie (einschließlich Globo H und SSEA-4), AKR1C3, Trop-2 und andere vielversprechende Ziele verschrieben.

Das neuartige Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens gegen Globo H umfasst: Adagloxad Simolenin (früher OBI-822) und OBI 833, ein aktiver Globo-H-Immuntherapie-Impfstoff; OBI-888 (Globo-H-mAb) und OBI-999 (Globo-H-ADC). Die neuartige, zielgerichtete AKR1C3-Therapie des Unternehmens, die erste ihrer Art, ist OBI-3424 (ein niedermolekulares Prodrug), das in Gegenwart des Enzyms Aldoketo-Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff freisetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.obipharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier- und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und diskutiert.

