OBI Pharma annonce des présentations avec affiches lors de l'assemblée annuelle 2022 de l'ASCO pour Adagloxad Simolenin, OBI-999, OBI-3424, ainsi qu'un stand d'exposition

TAIPEI, Taïwan, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174), un leader en matière de traitements contre le cancer, les premiers dans leur catégorie, a annoncé aujourd'hui que des données mettant en évidence les études cliniques en cours ciblant Globo H et AKR1C3 dans différents types de tumeurs seront présentées lors de la réunion de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) du 3 au 7 juin 2022 à Chicago, dans l'Illinois (États-Unis).



Ces études seront présentées par les principaux chercheurs du premier vaccin contre le cancer anti-Globo-H d'OBI Pharma (Adagloxad Simolenin), du conjugué anticorps-médicament (OBI-999) et du pro-médicament ciblant le AKR1C3 (OBI-3424).

« OBI Pharma est fière de présenter à l'ASCO des affiches mettant en avant les essais cliniques en cours avec nos premiers traitements contre le cancer, Adagloxad Simolenin, OBI-999 et OBI-3424. Nous aurons le plaisir de communiquer des mises à jour concernant nos études cliniques actuelles, qui, selon nous, pourraient offrir des avantages thérapeutiques potentiels aux patients dont les cellules cancéreuses montrent une expression Globo H ou AKR1C3. Nous sommes également ravis d'avoir un stand d'exposition OBI Pharma où nous pourrons rencontrer des chercheurs et des participants à la réunion », a déclaré Ming-Tain Lai, PhD, directeur scientifique d'OBI Pharma.





Affiche / Résumé : TPS611

Titre : Étude ouverte, randomisée, de phase 3 du vaccin anti-Globo H Adagloxad Simolenin/OBI-821 dans le traitement adjuvant du cancer du sein triple négatif à haut risque, à un stade précoce et à taux de Globo H positif.

Présentatrice : Hope S. Rugo, MD, FASCO University of California San Francisco ; Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, Californie

Titre de la session : Cancer du sein — Traitement local/régional/adjuvant

Date et heure de la session : Lundi 6 juin 2022. 8h00 - 11h00 Heure du Centre





Affiche / Résumé : 3029

Titre : Première étude humaine d'OBI-999 : un conjugué anticorps-médicament ciblant le Globo H chez des patients atteints de tumeurs solides avancées

Titre de la session : Produits thérapeutiques de développement — Agents moléculaires ciblés et biologie tumorale

Présentatrice : Apostolia Maria Tsimberidou PhD, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas.

Date et heure de la session : Dimanche 5 juin 2022, 8h00 - 11h00 Heure du Centre





Affiche / résumé : 3030

Titre : Innocuité, pharmacocinétique et activité clinique d'OBI-3424, un promédicament activé par AKR1C3, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques : une étude avec augmentation des doses de phase 1

Titre de la session : Produits thérapeutiques de développement — Agents moléculaires ciblés et biologie tumorale

Présentatrice : Apostolia Maria Tsimberidou PhD, MD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas.

Date et heure de la session : Dimanche 5 juin 2022. 8h00 - 11h00 Heure de l'Est





Les présentations avec affiches ci-dessus seront disponibles en ligne le 6 juin 2022, à l'adresse suivante : www.obipharma.com.





Stand d'exposition d'OBI n° 3144 (McCormick Center, Chicago, IL).

Le personnel d'OBI Pharma se tiendra à la disposition des participants à la réunion de l'ASCO, du 6 au 8 juin uniquement, de 9h00 à 17h00 Heure du Centre.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique taïwanaise fondée en 2002. Sa mission : développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits contre des cibles cancéreuses telles que les séries Globo (y compris Globo H et SSEA-4), AKR1C3, Trop-2 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille de solutions d'immuno-oncologie de la société contre Globo H, premier de sa catégorie, comprend : Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et OBI 833, un vaccin d'immunothérapie active Globo H ; OBI-888 (Globo H mAb) et OBI-999 (Globo H ADC). Nouveau traitement ciblant AKR1C3 de la société, premier de sa catégorie, le promédicament OBI-3424 (à petites molécules), libère de manière sélective un puissant agent alkylateur d'ADN en présence de l'enzyme aldo-keto reductase 1C3 (AKR1C3). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.obipharma.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse ne décrivant pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. De tels facteurs de risque sont régulièrement identifiés et discutés dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les documents déposés par OBI Pharma auprès du Bureau des titres et contrats à terme de Taiwan.

CONTACT AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ :

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 poste 102

kpoulos@obipharmausa.com