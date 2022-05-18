台湾浩鼎生技宣布将在2022年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上进行阿达格沙西莫宁（Adagloxad Simolenin）、OBI-999、OBI-3424的相关海报展示并将设置展台

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中国台湾省台北市, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 同类首创癌症疗法领先企业台湾浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.，台北证券柜台买卖中心股票代码：4174）今日宣布，将于2022年6月3日至7日在美国芝加哥举行的美国临床肿瘤学会（ASCO）会议上提交相关数据，以介绍靶向不同类型肿瘤Globo H和AKR1C3的实施中临床研究。

这些研究将由台湾浩鼎生技同类首创抗Globo H癌症疫苗（阿达格沙西莫宁）和抗体药物偶联物（OBI-999）以及AKR1C3靶向前药（OBI-3424）的首席研究员进行展示。

台湾浩鼎生技首席科学官赖明添博士表示：“台湾浩鼎生技为能够在美国临床肿瘤学会上发布海报而感到自豪，这些海报将介绍我们运用首创癌症治疗药物阿达格沙西莫宁、OBI-999和OBI-3424正在进行的临床试验。我们期待提供我们当前临床研究的最新信息，我们相信这些信息可以为癌细胞出现Globo H或AKR1C3表达的患者提供众多潜在治疗益处。我们也很高兴能够主办台湾浩鼎生技展台，与研究人员和参会者会面。”





海报/摘要：TPS611

标题：一项关于抗Globo H疫苗阿达格沙西莫宁/OBI-821在辅助治疗高危早期Globo H阳性三阴性乳腺癌中的3期、随机、开放标签研究。

主讲人：加利福尼亚州旧金山加利福尼亚大学旧金山分校海伦迪勒家族综合癌症中心医学博士、美国临床肿瘤学会院士Hope S. Rugo

报告主题：乳腺癌——局部/区域/佐剂

报告日期和时间：2022年6月6日星期一上午8:00 - 11:00 （美国中部时间）





海报/摘要：3029

标题：OBI-999的首次人类研究：一种靶向Globo H的抗体药物偶联物用于治疗晚期实体瘤患者

报告主题：发展疗法——分子靶向药物和肿瘤生物学

主讲人：得克萨斯州休斯敦得克萨斯大学安德森癌症中心医学博士Apostolia Maria Tsimberidou

报告日期和时间：2022年6月5日星期日上午8:00 - 11:00 （美国中部时间）





海报/摘要：3030

标题：AKR1C3激活的前药OBI-3424在晚期或转移性实体瘤患者中的安全性、药代动力学和临床活性：1期剂量递增研究

报告主题：发展疗法——分子靶向药物和肿瘤生物学

主讲人：得克萨斯州休斯敦得克萨斯大学安德森癌症中心医学博士Apostolia Maria Tsimberidou

报告日期和时间：2022年6月5日星期日上午8:00 - 11:00 （美国东部时间）

上述海报演示稿将于2022年6月6日在www.obipharma.com网站上发布。

台湾浩鼎生技展台第3144号（伊利诺伊州芝加哥市麦考密克展览中心）。

台湾浩鼎生技人员将在6月6日至8日上午9点至下午5点面向美国临床肿瘤学会与会者讨论处于临床开发阶段的癌症治疗产品管线。

关于台湾浩鼎生技

台湾浩鼎生技（OBI Pharma, Inc.）是成立于2002年的一家台湾生物制药公司， 其使命是面向未得到满足的医疗需求开发和授权新型治疗药物，以对抗众多癌症靶标，如Globo系列（包括Globo H和 SSEA-4）、AKR1C3、Trop-2及其他富有前景的靶标。

公司针对Globo H的新型首创免疫肿瘤学产品组合包括：阿达格沙西莫宁（原名为OBI-822）和Globo H主动免疫治疗疫苗OBI 833、OBI-888（Globo H mAb）和OBI-999（Globo H ADC）。公司的新型首创AKR1C3靶向治疗药物是OBI-3424（小分子前药），这种药物可在醛酮还原酶1C3 (AKR1C3）存在的情况下选择性地释放一种有效的DNA烷化剂。更多信息请访问www.obipharma.com。

前瞻性陈述

本新闻稿所载关于非历史事实的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包括但不限于关于未来临床试验、结果以及此类试验和结果时间安排方面的陈述。此类风险因素将不定期地在台湾浩鼎生技的各项报告和展示中进行确认和讨论，其中包括台湾浩鼎生技向台湾证券期货局提交的文件。

公司联系人：

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698转拨102

kpoulos@obipharmausa.com