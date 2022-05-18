台灣浩鼎將在ASCO年會海報展示Adagloxad Simolenin（OBI-822）ヽOBI-999ヽOBI-3424臨床研究結果

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台灣台北, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 台灣浩鼎生技 (TPEx: 4174) 作為癌症創新治療的領航者， 將於下個月3至7日在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上，以海報發布旗下針對不同腫瘤類型中的Globo H和AKR1C3抗原所研發新藥臨床研究新進展。

會中將發表的台灣浩鼎首創抗Globo H癌症疫苗Adagloxad Simoleninヽ抗體小分子藥物複合（ADC）OBI-999以及AKR1C3為靶向的首創前驅性化療新藥 OBI-3424研究，將由各計畫主持人親自在場介紹。

台灣浩鼎研發長賴明添博士指出，「我們將在 ASCO 發布三篇海報論文，重點介紹浩鼎首創癌症治療新藥 adagloxad simolenin、OBI-999 和 OBI-3424臨床試驗新進展；相信這些試驗中藥物將為癌細胞有 Globo H 或 AKR1C3 表達的癌症患者帶來潛在的治療利益。」浩鼎 也將於ASCO會場推出展示攤位，由研究計畫主持人和來自各地的與會專業人員面對面交流與討論浩鼎研發的癌症創新療法。

台灣浩鼎在ASCO發布之海報論文資訊如下：

摘要1／ 海報：TPS611

題目：抗Globo H疫苗Adagloxad Simolenin / OBI-821以Globo H陽性的早期ヽ高風險三陰性乳癌患者為對象的輔助治療隨機開放性三期臨床試驗研究

主講人：Hope S. Rugo醫學博士，美國加州大學舊金山分校 Helen Diller家庭綜合癌症中心

會議主題：乳癌—本地/區域/佐劑

會議時間：6月6日星期一美國中部時間上午8：00～11：00





摘要2／海報：3029

題目：OBI-999首度人體研究：以Globo H為靶向的抗體小分子藥物複合體（ADC）與晚期實體瘤患者

會議主題：發育療法—分子靶向藥物與腫瘤生物學

主講人：Apostolia Maria Tsimberidou 醫學博士，美國德州休士頓德克薩斯大學MD安德森癌症中心。

會議時間：2022年6月5日（星期日）美國中部時間上午8：00～11：00





摘要3／ 海報：3030

題目：以AKR1C3啟動的化療前驅藥 OBI-3424，在晚期或轉移性實體癌患者的安全性ヽ藥物動力學和臨床活性：臨床一期劑量遞增性研究

會議主題：發展中療法——分子靶向藥物與腫瘤生物學

主講人：Apostolia Maria Tsimberidou醫學博士，美國德州休士頓德克薩斯大學MD安德森癌症中心。

會議時間：2022年6月5日（星期日）美國東部時間上午 8：00～11：00





上述海報展示將於2022年6月6日在浩鼎官網提供：www.obipharma.com

OBI 展示攤位號 3144（伊利諾伊州芝加哥麥考密克中心），浩鼎代表在6月6至8日9:00～17：00（CST）將在ASCO為與會者介紹浩鼎開發的創新癌症療法。





聯絡資訊

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

電話：1.619.537.7698 Ext. 102

kpoulos@obipharmausa.com