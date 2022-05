Grande étude du monde du travail : Les travailleurs canadiens plus insatisfaits que jamais

English French

Hamster dévoile les résultats de son étude du monde du travail réalisée en collaboration avec Léger



MONTRÉAL, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie aura certainement changé le contexte du marché de l’emploi au Canada. Selon la Grande étude sur le monde du travail réalisée par Léger pour Hamster, la satisfaction des travailleurs canadiens est en baisse de 3% et leur engagement envers le travail a chuté de 6% depuis 2021.

Le niveau de satisfaction des Canadiens à l’égard de certains éléments spécifiques au travail a également diminué drastiquement depuis 2021, passant à 74% pour les conditions de travail (en baisse de 6% par rapport à 2021) et chutant à 60% pour le salaire (une baisse de 10% depuis 2021).

Depuis le début de la pandémie, 24% des travailleurs se disent moins satisfaits de leur travail. Sans grande surprise, ce chiffre monte à 42% chez les travailleurs institutionnels et 38% chez les travailleurs dans le secteur de l’enseignement et des services sociaux.

« En tant que chef de file canadien de l’industrie des fournitures pour les milieux de travail, Hamster demeure constamment à l’affût de nouvelles tendances du travail. Les tendances révélées par l’étude dévoilée aujourd’hui permettent de mettre en lumière les nouvelles réalités d’un monde du travail en pleine transformation et les défis qui attendent les employeurs », affirme Denis Mathieu, président et chef de la direction de Novexco Inc., propriétaire de Hamster.

Ramener l’humain dans ressources “humaines”

Les tendances révélées par l’Étude sur le marché du travail de Hamster changent le visage du travail partout au pays et il est plus important que jamais pour les employeurs canadiens de s’adapter à ses nouvelles réalités. Voici quelques pistes de solution en lien avec les conclusions de l’étude :

Après s’être fait forcer la main par la pandémie afin de mettre en place le télétravail, il est clair pour les employeurs que le modèle hybride est là pour rester. Surtout quand on sait que les travailleurs qui peuvent jouir d’une plus grande flexibilité et adaptabilité sont nettement plus productifs et satisfaits au travail.

Avec le télétravail vient le défi d’engagement et de motivation pour certains employés, constaté majoritairement chez la plus jeune génération. Les employeurs doivent songer à mettre en place des mécanismes permettant une meilleure intégration, du mentorat et des occasions de créer des liens pour les jeunes talents.

La reconnaissance au travail, la formation continue et les possibilités d’avancement ressortent également comme importantes. Toutefois, l ’étude révèle que les employeurs n’y perçoivent que très peu d’impact sur la performance de leurs employés. Comme quoi les écarts de perception peuvent avoir des répercussions importantes pour les employeurs!

Avec le coût de la vie qui explose, les travailleurs accordent encore plus d’importance à leur salaire quand vient le temps d’évaluer leur satisfaction au travail. Les employeurs ne peuvent ignorer cet élément important afin de contribuer à une meilleure rétention de leur personnel.

Après la Grande démission, le marché du travail n’est plus qu’à quelques années de la Grande retraite. Les employés en fin de carrière envisageraient de demeurer plus longuement en poste s’ils pouvaient bénéficier d’horaires plus flexibles, d’une charge de travail allégée et si leur emploi représentait pour eux un moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Les employeurs ont tout avantage à repenser l’organisation du travail pour favoriser un départ repoussé de leurs talents les plus expérimentés.



Mode de travail hybride, des effets positifs!

Avec le retour sur les lieux de travail, les Canadiens ayant goûté aux joies du télétravail désirent profiter d’un modèle hybride avec une moyenne de 3,8 journées à domicile. 60% des gens plus productifs depuis le début de la pandémie pratiquent en partie ou en totalité le télétravail.

Autre effet positif, les travailleurs vivant la réalité du télétravail sont significativement plus satisfaits de la performance de leur employeur sur les questions salariales, de flexibilité d’horaire et des conditions de travail.

Cependant, tout n’est pas rose dans le domaine du télétravail, alors que 31% des travailleurs trouvent qu’il est plus difficile de se sentir motivé face à son travail depuis la maison. Ce chiffre bondit à 45% chez les 18-34 ans, la plus jeune catégorie de travailleurs. De plus, après plus de deux ans de pandémie et de télétravail, seulement 54% des travailleurs sont satisfaits actuellement de leur environnement de travail à domicile. Il y a donc place à l'amélioration dans ce volet grâce aux différents articles de travail qui sont disponibles sur le marché.

Encore plus de défis pour les employeurs canadiens

La pénurie de main-d’œuvre a modifié la relation employeur-employé dans la majorité des secteurs d’activité canadiens. Les travailleurs savent qu’ils disposent maintenant d’un pouvoir accru de négociation.

« La pénurie de main-d’œuvre s’abat sur le Canada et les différentes industries doivent faire face à d’importants défis d’acquisition et de rétention de talent partout au pays. Il est primordial pour les employeurs d’adopter une approche humaine, en plus de réellement comprendre les aspirations et les besoins de leurs employés pour mieux y répondre », ajoute Denis Mathieu.

L’étude révèle qu’un travailleur canadien sur cinq considère changer d’emploi dans un avenir rapproché. Une forte majorité des Canadiens (72%) voient le travail comme un moyen d’obtenir l’argent dont ils ont besoin, alors que seulement 36% le voient comme une activité qui leur permet de se réaliser. L’incitatif de rétention le plus important pour les travailleurs est actuellement l’augmentation salariale à 41%.

Parce qu’on peut aussi rire en travaillant

L’étude s’est également amusée à déceler certains comportements atypiques des travailleurs canadiens. Voici le top 3 :

Les travailleurs étant plus productifs depuis la pandémie ont plus tendance à avoir une gourde sur leur bureau de travail (73%) et à décorer leur espace de travail avec des plantes (34%) que la population active générale.

Les répondants âgés entre 18 et 34 ans (Génération Z et Millénariaux), ont plus tendance à changer leur voix lorsqu’ils répondent au téléphone pour le travail (52%).

Les répondants qui préfèrent utiliser la couleur de stylo rouge sont plus insatisfaits de la performance de leur employeur au niveau du télétravail (73%), de la formation continue (66%) et de la reconnaissance au travail (48%).



Méthodologie : Grande étude de Léger sur le monde du travail pour Hamster

Pour atteindre ces objectifs, un sondage web a été réalisé du 17 mars 2022 au 7 avril 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 1 001 Canadien(nes) faisant partie de la population active, âgé(es) de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la langue maternelle, la scolarité et la présence d’enfants dans le foyer afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population active. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1 001 répondants est de ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.

À propos de Novexco Inc. et Hamster

Novexco fondé en 1996 est le plus grand distributeur de fournitures de bureau, de produits technologiques et de mobilier au Canada. Depuis mars 2018, les activités commerciales sont désormais regroupées sous le nom de Hamster® et représentées par 109 magasins dans l'est du Canada, principalement au Québec, une division de ventes commerciales nationale et un site Web transactionnel. L’entreprise dessert les consommateurs et entreprises canadiennes à partir de ses centres de distribution de Burnaby CB, Calgary AB, Brampton ON, Laval QC, Longueuil QC et Dartmouth N-É. Le réseau Hamster représente plus de 2500 employés et le siège social de Novexco est situé à Laval. Depuis 2019, Novexco fait partie du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada.