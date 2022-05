CanaDon accepte les dons de cryptomonnaie, et offre ainsi aux Canadiens encore plus de manières de soutenir leurs organismes de bienfaisance

TORONTO, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme au pays permettant de faire des dons et de recueillir des fonds en ligne a annoncé aujourd’hui qu’elle acceptait dorénavant les dons de cryptomonnaie pour soutenir n’importe lequel des 86 000 organismes de bienfaisance enregistrés du Canada. Ce nouveau service est proposé en réponse à l’intérêt croissant des organismes de bienfaisance et des donateurs plus jeunes pour ce service, et pour s’assurer que tous les organismes de bienfaisance canadiens, quelle que soit leur taille, puissent accepter facilement cette monnaie. Selon un récent sondage mené par KPMG , 13 % des Canadiens ont acheté des cryptoactifs, comme le bitcoin ou l’ether, deux des monnaies numériques les plus populaires. On trouve, parmi les investisseurs les plus importants, des Canadiens plus jeunes : 24 % des 18 – 24 ans ont acheté des cryptoactifs.



À une époque où les organismes de bienfaisance font face à une demande sans précédent et à une baisse des revenus provenant des dons, l’activation des dons de cryptomonnaie sur CanaDon permettra aux jeunes donateurs de soutenir encore plus facilement les organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Compte tenu de la popularité de la cryptomonnaie chez les jeunes Canadiens, il s’agit aussi d’une étape importante pour inverser les tendances inquiétantes concernant les dons. Comme souligné dans le Rapport sur les dons de 2022 , les Canadiens d’au moins 55 ans donnent non seulement à un taux bien plus élevé que les plus jeunes, ils ont aussi augmenté le montant versé de 3,9 % chaque année entre 2006 et 2019. Au cours de la même période, les Canadiens de 40 à 54 ans, de 26 à 39 ans et de 18 à 25 ans ont, chaque année, diminué le montant de leurs dons de bienfaisance de 3,1 %, 1,6 % et 2,1 % respectivement. Si les Canadiens plus jeunes ne comblent pas cet écart en augmentant leurs dons, les organismes de bienfaisance feront face à un manque de financement important.

« Depuis sa création, CanaDon se concentre sur la promotion de la générosité au moyen l’innovation. Tandis que la technologie et les solutions numériques continuent de transformer nos vies, nous aidons les Canadiens à s’engager et à soutenir les organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. En même temps, nous aidons les organismes de bienfaisance à réunir les fonds essentiels dont ils ont besoin pour offrir les services sur lesquels comptent un nombre croissant de Canadiens, a déclaré Jane Ricciardelli, cheffe de l’exploitation et cheffe de la direction par intérim de CanaDon. Le lancement de la cryptomonnaie sur CanaDon est une autre mesure clé que nous prenons pour inciter les jeunes Canadiens à donner. »

Le partenariat avec CarbonX permettra d’assurer la carboneutralité des dons de cryptomonnaie

CanaDon s’est associée à CarbonX, une entreprise environnementale de technologie financière canadienne spécialisée dans l’atténuation des émissions de carbone au moyen d’analyse des émissions et du commerce du carbone, pour que tous les dons de cryptomonnaie effectués par l’entremise de CanaDon soient carboneutres. CarbonX a aussi généreusement fait don des 100 premiers crédits de carbone pour compenser les 100 t éq. CO 2 .



« Nous sommes ravis de nous associer à CanaDon. Ce partenariat offrira aux Canadiens le choix de faire un don de cryptomonnaie, tout en garantissant la carboneutralité, a déclaré Don Tapscott, président de CarbonX, expert de la chaîne de blocs d’envergure mondiale et co-auteur du livre Blockchain Revolution. L’adoption de la cryptomonnaie est en croissance chez les jeunes Canadiens en particulier, et les personnes qui choisissent de faire un don de cryptomonnaie par l’entremise de CanaDon sont assurés de la carboneutralité de leur don. »

Canada en programmation recevra le premier don de cryptomonnaie sur CanaDon

Le premier organisme de bienfaisance qui recevra un don de cryptomonnaie sur CanaDon sera Canada en programmation, un organisme de bienfaisance national qui enseigne les compétences numériques et les sciences informatiques à tous les Canadiens, en particulier aux femmes, et aux personnes racisées, transgenres et autres que binaires. Le don sera versé par Boris Wertz, fondateur et partenaire général à Version One Ventures.

« Je suis ravi que CanaDon ait concrétisé le don de cryptomonnaie pour les organismes de bienfaisance canadiens — une technologie si importante pour l’avenir de la philanthropie, a déclaré M. Wertz, également membre du conseil d’administration de Canada en programmation. Aujourd’hui, je fais un don de bitcoin via CanaDon à Canada en programmation, pour inspirer la prochaine génération d’innovateurs technologiques au Canada. »

« Chez Canada en programmation, nous libérons le potentiel numérique pour que les gens puissent exploiter la puissance de la technologie; et aujourd’hui, c’est ce que CanaDon a fait pour nous, a déclaré Melissa Sariffodeen, cofondatrice et cheffe de la direction de Canada en programmation. Nous sommes ravis de recevoir notre premier don de cryptomonnaie et reconnaissants envers Boris et CanaDon d’avoir rendu cela possible. »

Les dons de cryptomonnaie avec CanaDon : Comment ça marche?

En faisant un don de cryptomonnaie sur CanaDon, les donateurs sont invités à choisir le type de cryptomonnaie qu’ils veulent donner et son montant. Une estimation sera générée et indiquera le taux de change de leur cryptomonnaie en dollars canadiens. Les donateurs sélectionnent ensuite un ou plusieurs organismes de bienfaisance auxquels faire un don, ainsi que l’allocation correspondante. Après avoir rempli le formulaire de don en ligne, les donateurs sont invités, à l’aide d’un code QR, à transférer en toute sécurité leur cryptomonnaie vers le portefeuille de cryptomonnaie de CanaDon. CanaDon vend rapidement la cryptomonnaie, avant d’envoyer au donateur un reçu fiscal pour don de bienfaisance et de reverser le don en dollars canadiens aux organismes de bienfaisance sélectionnés.

Dans le cadre de son service, CanaDon remet à chaque organisme de bienfaisance enregistré une URL unique accessible à partir du compte CanaDon gratuit de l’organisme de bienfaisance; elle peut être utilisée pour inviter les sympathisants et les visiteurs du site Web à faire un don de cryptomonnaie à leur organisme.

Pour plus d’informations sur la manière de faire don de cryptomonnaie, cliquez ici .

Au sujet de CanaDon :

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanaDon.org, une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, ainsi que Sunirpourchanger.com, où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 3,5 millions de personnes ont versé plus de 2,2 milliards de dollars par l’entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

Au sujet de CarbonX :

CarbonX est une entreprise environnementale de technologie financière canadienne spécialisée dans l’analyse des émissions de carbone, le développement de projets d’atténuation du carbone et le commerce du carbone. L’objectif de l’entreprise consiste à aider à orienter l’économie mondiale vers la carboneutralité en trouvant des moyens innovants de créer une demande de crédits carbone. Par exemple, au cours de la dernière année, avec le Crypto Carbon Ratings Institute d’Allemagne et Ninepoint Partners de Toronto, CarbonX a lancé le premier ETF bitcoin neutre en carbone au monde. Nous suivons quotidiennement l’empreinte carbone de tous les réseaux PoW et PoS pour nos clients du monde entier.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0508651-76ca-4b2b-b1b3-79b224681ae5/fr