NEXANS



Head Officel : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France

Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com

a French Société Anonyme with a share capital of € 43 755 627 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852

Disclosure of trading in own shares

From May 9, 2022 to May 10, 2022

Issuer : Nexans

Category : treasury shares

Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from May 9 to May 10, 2022

The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 29, 2021, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased.

Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-09 FR0000044448 14,285.00 81.71479524 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-10 FR0000044448 14,290.00 80.57383485 XPAR

TOTAL 28,575

Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:00:18Z FR0000044448 83.6 EUR 164 XPAR OD_6rQu8gc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:00:18Z FR0000044448 83.6 EUR 430 XPAR OD_6rQu8gd-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:16:17Z FR0000044448 84.45 EUR 403 XPAR OD_6rQyAFf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:16:17Z FR0000044448 84.5 EUR 438 XPAR OD_6rQyAFd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:16:17Z FR0000044448 84.5 EUR 166 XPAR OD_6rQyAFe-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:23:03Z FR0000044448 83.8 EUR 75 XPAR OD_6rQzrrT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:23:03Z FR0000044448 83.8 EUR 162 XPAR OD_6rQzrrU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:45:46Z FR0000044448 84.25 EUR 19 XPAR OD_6rR5aTr-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:45:46Z FR0000044448 84.25 EUR 5 XPAR OD_6rR5aTs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:45:46Z FR0000044448 84.25 EUR 4 XPAR OD_6rR5aTs-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:45:46Z FR0000044448 84.25 EUR 294 XPAR OD_6rR5aTt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:45:46Z FR0000044448 84.3 EUR 56 XPAR OD_6rR5aTq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:45:46Z FR0000044448 84.3 EUR 361 XPAR OD_6rR5aTq-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:53:21Z FR0000044448 84.6 EUR 218 XPAR OD_6rR7UrN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:53:38Z FR0000044448 84.45 EUR 22 XPAR OD_6rR7ZDH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:53:38Z FR0000044448 84.45 EUR 16 XPAR OD_6rR7ZDI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T07:58:52Z FR0000044448 84.25 EUR 36 XPAR OD_6rR8t0s-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:00:13Z FR0000044448 84.15 EUR 89 XPAR OD_6rR9E5e-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:01:17Z FR0000044448 84.05 EUR 38 XPAR OD_6rR9UlM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:03:26Z FR0000044448 83.75 EUR 39 XPAR OD_6rRA29z-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:04:11Z FR0000044448 83.65 EUR 42 XPAR OD_6rRADxa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:10:11Z FR0000044448 83.35 EUR 67 XPAR OD_6rRBjWf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:10:11Z FR0000044448 83.35 EUR 132 XPAR OD_6rRBjWg-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:11:55Z FR0000044448 83.3 EUR 40 XPAR OD_6rRCAiJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:16:01Z FR0000044448 83.25 EUR 53 XPAR OD_6rRDCZZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:19:35Z FR0000044448 83.45 EUR 2 XPAR OD_6rRE6LS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:27:31Z FR0000044448 83.4 EUR 179 XPAR OD_6rRG6GJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:27:31Z FR0000044448 83.4 EUR 110 XPAR OD_6rRG6GK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:33:24Z FR0000044448 83.1 EUR 124 XPAR OD_6rRHZtG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:33:24Z FR0000044448 83.1 EUR 81 XPAR OD_6rRHZtH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:33:56Z FR0000044448 83.05 EUR 46 XPAR OD_6rRHiOp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:35:29Z FR0000044448 82.75 EUR 38 XPAR OD_6rRI6XM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:38:41Z FR0000044448 82.65 EUR 69 XPAR OD_6rRIuJe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:55:36Z FR0000044448 83 EUR 15 XPAR OD_6rRNAOU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:58:35Z FR0000044448 82.85 EUR 80 XPAR OD_6rRNv4n-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:58:35Z FR0000044448 82.85 EUR 75 XPAR OD_6rRNv4p-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T08:58:35Z FR0000044448 82.85 EUR 261 XPAR OD_6rRNv4q-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:03:37Z FR0000044448 82.75 EUR 27 XPAR OD_6rRPBaQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:03:37Z FR0000044448 82.75 EUR 77 XPAR OD_6rRPBaQ-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:11:26Z FR0000044448 82.55 EUR 292 XPAR OD_6rRR9WA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:16:35Z FR0000044448 82.6 EUR 77 XPAR OD_6rRSS7u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:16:39Z FR0000044448 82.45 EUR 68 XPAR OD_6rRSSzA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:20:23Z FR0000044448 82.25 EUR 40 XPAR OD_6rRTPRY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:22:45Z FR0000044448 82.2 EUR 38 XPAR OD_6rRU0FX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:28:18Z FR0000044448 82.1 EUR 48 XPAR OD_6rRVOlN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:28:18Z FR0000044448 82.1 EUR 60 XPAR OD_6rRVOlO-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:33:11Z FR0000044448 81.95 EUR 17 XPAR OD_6rRWdAp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:33:11Z FR0000044448 81.95 EUR 4 XPAR OD_6rRWdAq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:33:11Z FR0000044448 81.95 EUR 15 XPAR OD_6rRWdAq-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:33:11Z FR0000044448 81.95 EUR 23 XPAR OD_6rRWdAr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:33:11Z FR0000044448 81.95 EUR 48 XPAR OD_6rRWdAr-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:40:54Z FR0000044448 81.65 EUR 37 XPAR OD_6rRYZaw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:40:54Z FR0000044448 81.65 EUR 75 XPAR OD_6rRYZax-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:42:25Z FR0000044448 81.5 EUR 39 XPAR OD_6rRYxJm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:45:14Z FR0000044448 81.85 EUR 43 XPAR OD_6rRZfD3-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:45:57Z FR0000044448 81.7 EUR 20 XPAR OD_6rRZqNI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:45:57Z FR0000044448 81.7 EUR 20 XPAR OD_6rRZqNJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:57:14Z FR0000044448 81.65 EUR 100 XPAR OD_6rRcgbc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:57:14Z FR0000044448 81.65 EUR 2 XPAR OD_6rRcgbd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:57:14Z FR0000044448 81.65 EUR 57 XPAR OD_6rRcgbd-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:57:14Z FR0000044448 81.65 EUR 5 XPAR OD_6rRcgbe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T09:58:38Z FR0000044448 81.55 EUR 44 XPAR OD_6rRd2N2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:13:57Z FR0000044448 81.7 EUR 19 XPAR OD_6rRgtYH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:13:57Z FR0000044448 81.7 EUR 199 XPAR OD_6rRgtYJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:23:54Z FR0000044448 81.6 EUR 23 XPAR OD_6rRjOba-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:23:54Z FR0000044448 81.6 EUR 111 XPAR OD_6rRjObb-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:23:54Z FR0000044448 81.6 EUR 80 XPAR OD_6rRjObc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:35:01Z FR0000044448 81.5 EUR 109 XPAR OD_6rRmCEQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:35:01Z FR0000044448 81.5 EUR 75 XPAR OD_6rRmCER-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:39:39Z FR0000044448 81.4 EUR 12 XPAR OD_6rRnMX8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:39:39Z FR0000044448 81.4 EUR 33 XPAR OD_6rRnMX9-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:39:39Z FR0000044448 81.4 EUR 53 XPAR OD_6rRnMXA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:43:04Z FR0000044448 81.15 EUR 35 XPAR OD_6rRoDvI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:46:29Z FR0000044448 80.9 EUR 35 XPAR OD_6rRp5Db-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:52:28Z FR0000044448 80.85 EUR 92 XPAR OD_6rRqafh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T10:52:28Z FR0000044448 80.85 EUR 8 XPAR OD_6rRqafi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:10:46Z FR0000044448 81.1 EUR 32 XPAR OD_6rRvCBH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:17:45Z FR0000044448 81 EUR 55 XPAR OD_6rRwxLX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:17:45Z FR0000044448 81 EUR 15 XPAR OD_6rRwxLX-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:20:58Z FR0000044448 80.95 EUR 210 XPAR OD_6rRxlbE-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:20:59Z FR0000044448 80.9 EUR 84 XPAR OD_6rRxlq4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:20:59Z FR0000044448 80.9 EUR 7 XPAR OD_6rRxlq5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:37:20Z FR0000044448 80.95 EUR 38 XPAR OD_6rS1t0L-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:37:20Z FR0000044448 80.95 EUR 213 XPAR OD_6rS1t0M-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:56:59Z FR0000044448 81.15 EUR 17 XPAR OD_6rS6pYn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:57:19Z FR0000044448 81.05 EUR 227 XPAR OD_6rS6uth-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T11:57:19Z FR0000044448 81.05 EUR 77 XPAR OD_6rS6uti-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:16:21Z FR0000044448 81.25 EUR 2 XPAR OD_6rSBhoh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:20:57Z FR0000044448 81.2 EUR 286 XPAR OD_6rSCrmN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:28:21Z FR0000044448 81 EUR 37 XPAR OD_6rSEj9v-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:28:21Z FR0000044448 81 EUR 60 XPAR OD_6rSEj9x-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:30:30Z FR0000044448 80.9 EUR 54 XPAR OD_6rSFGhQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:33:05Z FR0000044448 80.85 EUR 74 XPAR OD_6rSFv8C-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:35:39Z FR0000044448 80.85 EUR 19 XPAR OD_6rSGZES-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:55:21Z FR0000044448 81.5 EUR 48 XPAR OD_6rSLWa2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:55:21Z FR0000044448 81.5 EUR 44 XPAR OD_6rSLWa2-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:56:14Z FR0000044448 81.5 EUR 227 XPAR OD_6rSLkV0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:56:24Z FR0000044448 81.45 EUR 9 XPAR OD_6rSLn0o-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:56:24Z FR0000044448 81.45 EUR 44 XPAR OD_6rSLn0o-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:58:21Z FR0000044448 81.4 EUR 34 XPAR OD_6rSMHPJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:58:21Z FR0000044448 81.4 EUR 30 XPAR OD_6rSMHPK-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T12:59:56Z FR0000044448 81.35 EUR 45 XPAR OD_6rSMg7J-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:03:24Z FR0000044448 81.15 EUR 39 XPAR OD_6rSNYGn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:19:03Z FR0000044448 80.85 EUR 17 XPAR OD_6rSRUbT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:19:03Z FR0000044448 80.85 EUR 8 XPAR OD_6rSRUbU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:19:03Z FR0000044448 81 EUR 153 XPAR OD_6rSRUVr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:19:03Z FR0000044448 81 EUR 147 XPAR OD_6rSRUVs-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:19:05Z FR0000044448 80.85 EUR 53 XPAR OD_6rSRV2h-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:21:00Z FR0000044448 80.1 EUR 40 XPAR OD_6rSRz2u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:31:35Z FR0000044448 80.45 EUR 255 XPAR OD_6rSUeLy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:31:35Z FR0000044448 80.45 EUR 75 XPAR OD_6rSUeLy-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:31:35Z FR0000044448 80.45 EUR 75 XPAR OD_6rSUeLz-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:31:35Z FR0000044448 80.45 EUR 65 XPAR OD_6rSUeM0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:33:13Z FR0000044448 80.4 EUR 59 XPAR OD_6rSV3et-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:34:22Z FR0000044448 80.3 EUR 76 XPAR OD_6rSVLeh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:35:32Z FR0000044448 80.4 EUR 27 XPAR OD_6rSVdmK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:37:15Z FR0000044448 80.6 EUR 162 XPAR OD_6rSW4jV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:39:33Z FR0000044448 80.75 EUR 106 XPAR OD_6rSWefT-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:40:14Z FR0000044448 80.7 EUR 38 XPAR OD_6rSWpLV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:42:12Z FR0000044448 80.7 EUR 36 XPAR OD_6rSXJub-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:47:42Z FR0000044448 80.55 EUR 213 XPAR OD_6rSYhtD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:51:04Z FR0000044448 80.35 EUR 72 XPAR OD_6rSZYLE-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:54:07Z FR0000044448 80.65 EUR 126 XPAR OD_6rSaJp6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:54:07Z FR0000044448 80.65 EUR 134 XPAR OD_6rSaJp7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T13:57:13Z FR0000044448 80.55 EUR 36 XPAR OD_6rSb6La-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:00:22Z FR0000044448 80.55 EUR 214 XPAR OD_6rSbtUd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:03:16Z FR0000044448 80.6 EUR 27 XPAR OD_6rSccqH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:03:16Z FR0000044448 80.6 EUR 119 XPAR OD_6rSccqI-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:04:42Z FR0000044448 80.5 EUR 53 XPAR OD_6rScz1P-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:07:20Z FR0000044448 80.45 EUR 128 XPAR OD_6rSde9K-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:09:10Z FR0000044448 80.35 EUR 31 XPAR OD_6rSe6mn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:09:10Z FR0000044448 80.35 EUR 22 XPAR OD_6rSe6mn-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:11:52Z FR0000044448 80.25 EUR 127 XPAR OD_6rSen5F-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:18:07Z FR0000044448 80.35 EUR 17 XPAR OD_6rSgMfO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:18:07Z FR0000044448 80.35 EUR 79 XPAR OD_6rSgMfP-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:18:21Z FR0000044448 80.35 EUR 28 XPAR OD_6rSgQAT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:18:21Z FR0000044448 80.35 EUR 86 XPAR OD_6rSgQAU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:24:34Z FR0000044448 80.25 EUR 181 XPAR OD_6rShzBy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:24:34Z FR0000044448 80.25 EUR 166 XPAR OD_6rShzBy-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:27:24Z FR0000044448 80.1 EUR 94 XPAR OD_6rSihNb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:28:33Z FR0000044448 79.95 EUR 125 XPAR OD_6rSizOl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:28:35Z FR0000044448 79.65 EUR 45 XPAR OD_6rSizrF-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:39:42Z FR0000044448 79.8 EUR 12 XPAR OD_6rSlnQs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:39:42Z FR0000044448 79.8 EUR 31 XPAR OD_6rSlnQt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:44:24Z FR0000044448 79.8 EUR 32 XPAR OD_6rSmypo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:44:24Z FR0000044448 79.8 EUR 90 XPAR OD_6rSmypp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:44:24Z FR0000044448 79.8 EUR 11 XPAR OD_6rSmypq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:44:24Z FR0000044448 79.8 EUR 243 XPAR OD_6rSmypq-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:44:24Z FR0000044448 79.85 EUR 107 XPAR OD_6rSmypK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:44:24Z FR0000044448 79.85 EUR 48 XPAR OD_6rSmypL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:46:57Z FR0000044448 80 EUR 36 XPAR OD_6rSncVS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:51:58Z FR0000044448 79.9 EUR 6 XPAR OD_6rSoszp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:51:58Z FR0000044448 79.9 EUR 62 XPAR OD_6rSoszp-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:51:58Z FR0000044448 79.9 EUR 253 XPAR OD_6rSoszq-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:54:53Z FR0000044448 79.8 EUR 36 XPAR OD_6rSpcYI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T14:55:50Z FR0000044448 79.7 EUR 91 XPAR OD_6rSprNI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:06:42Z FR0000044448 79.65 EUR 44 XPAR OD_6rSsarC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:06:42Z FR0000044448 79.65 EUR 361 XPAR OD_6rSsarC-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:20:02Z FR0000044448 79.6 EUR 104 XPAR OD_6rSvwun-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:20:02Z FR0000044448 79.6 EUR 14 XPAR OD_6rSvwuo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:20:03Z FR0000044448 79.6 EUR 75 XPAR OD_6rSvxAz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:20:06Z FR0000044448 79.55 EUR 7 XPAR OD_6rSvy47-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:21:38Z FR0000044448 79.55 EUR 51 XPAR OD_6rSwLrX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-09T15:21:53Z FR0000044448 79.55 EUR 420 XPAR OD_6rSwPrd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:04:05Z FR0000044448 79.9 EUR 42 XPAR OD_6rWlcPG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:08:16Z FR0000044448 80.6 EUR 33 XPAR OD_6rWmfhh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:08:16Z FR0000044448 80.6 EUR 14 XPAR OD_6rWmfhi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:08:16Z FR0000044448 80.6 EUR 37 XPAR OD_6rWmfhi-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:08:57Z FR0000044448 80.35 EUR 64 XPAR OD_6rWmqTM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:08:57Z FR0000044448 80.35 EUR 400 XPAR OD_6rWmqTN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:08:57Z FR0000044448 80.35 EUR 152 XPAR OD_6rWmqTN-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:10:16Z FR0000044448 80.3 EUR 180 XPAR OD_6rWnAz4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:10:16Z FR0000044448 80.3 EUR 290 XPAR OD_6rWnAz5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:13:56Z FR0000044448 80.15 EUR 117 XPAR OD_6rWo68q-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:30:21Z FR0000044448 80.6 EUR 200 XPAR OD_6rWsEOc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:30:21Z FR0000044448 80.6 EUR 92 XPAR OD_6rWsEOd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:30:21Z FR0000044448 80.6 EUR 136 XPAR OD_6rWsEOe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:30:22Z FR0000044448 80.55 EUR 51 XPAR OD_6rWsEen-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:33:02Z FR0000044448 80.5 EUR 92 XPAR OD_6rWsuKq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:33:02Z FR0000044448 80.5 EUR 124 XPAR OD_6rWsuKr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:43:19Z FR0000044448 80.8 EUR 495 XPAR OD_6rWvUt7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:49:55Z FR0000044448 80.75 EUR 78 XPAR OD_6rWx9x6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:49:55Z FR0000044448 80.75 EUR 83 XPAR OD_6rWx9x6-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:49:55Z FR0000044448 80.75 EUR 37 XPAR OD_6rWx9x7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:56:32Z FR0000044448 80.95 EUR 23 XPAR OD_6rWyp1A-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:56:32Z FR0000044448 81 EUR 123 XPAR OD_6rWyp1A-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T07:56:54Z FR0000044448 80.95 EUR 26 XPAR OD_6rWyusl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:12:12Z FR0000044448 81.1 EUR 29 XPAR OD_6rX2lch-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:12:12Z FR0000044448 81.1 EUR 43 XPAR OD_6rX2lci-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:12:12Z FR0000044448 81.1 EUR 16 XPAR OD_6rX2lcj-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:12:12Z FR0000044448 81.1 EUR 9 XPAR OD_6rX2lcj-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:14:11Z FR0000044448 80.9 EUR 100 XPAR OD_6rX3Ggn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:14:11Z FR0000044448 80.9 EUR 200 XPAR OD_6rX3Ggo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:14:11Z FR0000044448 80.9 EUR 29 XPAR OD_6rX3Ggo-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:22:04Z FR0000044448 81.15 EUR 169 XPAR OD_6rX5FbJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:35:11Z FR0000044448 81.45 EUR 15 XPAR OD_6rX8YMa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:35:11Z FR0000044448 81.45 EUR 89 XPAR OD_6rX8YMb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:39:12Z FR0000044448 81.45 EUR 19 XPAR OD_6rX9Z3f-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:39:12Z FR0000044448 81.45 EUR 14 XPAR OD_6rX9Z3g-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:39:12Z FR0000044448 81.45 EUR 18 XPAR OD_6rX9Z3g-03 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:44:04Z FR0000044448 81.25 EUR 7 XPAR OD_6rXAmvU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T08:44:04Z FR0000044448 81.25 EUR 405 XPAR OD_6rXAmvV-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:02:58Z FR0000044448 81.15 EUR 87 XPAR OD_6rXFY0v-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:02:58Z FR0000044448 81.15 EUR 219 XPAR OD_6rXFY0v-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:02:58Z FR0000044448 81.2 EUR 164 XPAR OD_6rXFY0u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:02:59Z FR0000044448 81 EUR 88 XPAR OD_6rXFYIF-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:02:59Z FR0000044448 81 EUR 7 XPAR OD_6rXFYIG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:06:40Z FR0000044448 80.8 EUR 28 XPAR OD_6rXGToB-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:06:40Z FR0000044448 80.8 EUR 50 XPAR OD_6rXGToC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:33:04Z FR0000044448 80.9 EUR 532 XPAR OD_6rXN7ls-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:45:18Z FR0000044448 80.95 EUR 140 XPAR OD_6rXQChD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:45:18Z FR0000044448 80.95 EUR 77 XPAR OD_6rXQChD-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:49:01Z FR0000044448 80.85 EUR 39 XPAR OD_6rXR8ua-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:52:52Z FR0000044448 80.75 EUR 48 XPAR OD_6rXS6uL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:56:19Z FR0000044448 80.45 EUR 60 XPAR OD_6rXSypS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T09:59:37Z FR0000044448 80.4 EUR 52 XPAR OD_6rXToGy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:02:22Z FR0000044448 80.2 EUR 54 XPAR OD_6rXUV9L-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:16:11Z FR0000044448 80.15 EUR 24 XPAR OD_6rXXyuN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:16:11Z FR0000044448 80.15 EUR 49 XPAR OD_6rXXyuO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:16:11Z FR0000044448 80.15 EUR 179 XPAR OD_6rXXyuP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:21:52Z FR0000044448 80.2 EUR 121 XPAR OD_6rXZPTT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:23:02Z FR0000044448 80.15 EUR 43 XPAR OD_6rXZhmy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:41:54Z FR0000044448 80.3 EUR 19 XPAR OD_6rXeSFq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:41:54Z FR0000044448 80.3 EUR 57 XPAR OD_6rXeSFr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:47:02Z FR0000044448 80.15 EUR 66 XPAR OD_6rXfkIY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:47:02Z FR0000044448 80.15 EUR 112 XPAR OD_6rXfkIY-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:47:07Z FR0000044448 80.15 EUR 36 XPAR OD_6rXflbW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:47:09Z FR0000044448 80.1 EUR 50 XPAR OD_6rXfm7u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:47:09Z FR0000044448 80.1 EUR 40 XPAR OD_6rXfm8D-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T10:47:09Z FR0000044448 80.1 EUR 87 XPAR OD_6rXfm8E-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:00:26Z FR0000044448 79.65 EUR 41 XPAR OD_6rXj7U9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:00:26Z FR0000044448 79.65 EUR 36 XPAR OD_6rXj7UA-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:00:26Z FR0000044448 79.65 EUR 22 XPAR OD_6rXj7UA-03 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:22:25Z FR0000044448 79.9 EUR 77 XPAR OD_6rXoefQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:22:25Z FR0000044448 79.9 EUR 19 XPAR OD_6rXoefR-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:22:26Z FR0000044448 79.9 EUR 19 XPAR OD_6rXoevX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:23:26Z FR0000044448 79.8 EUR 78 XPAR OD_6rXouXL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:23:26Z FR0000044448 79.8 EUR 27 XPAR OD_6rXouXM-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:25:43Z FR0000044448 79.75 EUR 146 XPAR OD_6rXpU8E-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:43:14Z FR0000044448 79.75 EUR 28 XPAR OD_6rXttiy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:43:14Z FR0000044448 79.75 EUR 26 XPAR OD_6rXttiz-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:43:14Z FR0000044448 79.75 EUR 222 XPAR OD_6rXttj0-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T11:46:10Z FR0000044448 79.7 EUR 37 XPAR OD_6rXudVH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:21:29Z FR0000044448 80.2 EUR 457 XPAR OD_6rY3Wjg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:33:33Z FR0000044448 80.25 EUR 86 XPAR OD_6rY6YwQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:33:57Z FR0000044448 80.2 EUR 1 XPAR OD_6rY6fC9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:36:33Z FR0000044448 80.3 EUR 19 XPAR OD_6rY7Jna-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:36:33Z FR0000044448 80.3 EUR 45 XPAR OD_6rY7Jnb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:36:33Z FR0000044448 80.3 EUR 19 XPAR OD_6rY7JnZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:56:45Z FR0000044448 80.55 EUR 400 XPAR OD_6rYCP4A-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:56:45Z FR0000044448 80.55 EUR 95 XPAR OD_6rYCP4A-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T12:57:41Z FR0000044448 80.5 EUR 90 XPAR OD_6rYCdh5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:05:43Z FR0000044448 80.55 EUR 13 XPAR OD_6rYEf3k-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:05:43Z FR0000044448 80.55 EUR 31 XPAR OD_6rYEf3l-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:07:08Z FR0000044448 80.75 EUR 10 XPAR OD_6rYF14r-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:07:08Z FR0000044448 80.75 EUR 100 XPAR OD_6rYF14s-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:07:08Z FR0000044448 80.75 EUR 81 XPAR OD_6rYF14t-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:11:33Z FR0000044448 80.6 EUR 39 XPAR OD_6rYG869-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:11:53Z FR0000044448 80.55 EUR 44 XPAR OD_6rYGDEP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:26:35Z FR0000044448 80.85 EUR 84 XPAR OD_6rYJuki-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:32:35Z FR0000044448 80.95 EUR 27 XPAR OD_6rYLQSt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:32:35Z FR0000044448 80.95 EUR 50 XPAR OD_6rYLQSt-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:32:35Z FR0000044448 80.95 EUR 82 XPAR OD_6rYLQSu-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:33:01Z FR0000044448 80.9 EUR 425 XPAR OD_6rYLXIq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:33:50Z FR0000044448 80.85 EUR 30 XPAR OD_6rYLk2c-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:33:50Z FR0000044448 80.85 EUR 152 XPAR OD_6rYLk2c-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:35:41Z FR0000044448 80.75 EUR 48 XPAR OD_6rYMCrw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:39:17Z FR0000044448 80.7 EUR 20 XPAR OD_6rYN74N-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:41:11Z FR0000044448 80.7 EUR 20 XPAR OD_6rYNaj6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:41:11Z FR0000044448 80.7 EUR 68 XPAR OD_6rYNaj7-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:41:11Z FR0000044448 80.7 EUR 189 XPAR OD_6rYNaj8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:42:32Z FR0000044448 80.5 EUR 61 XPAR OD_6rYNvcq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:45:18Z FR0000044448 80.45 EUR 144 XPAR OD_6rYOd0l-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:51:30Z FR0000044448 80.65 EUR 25 XPAR OD_6rYQBlT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T13:51:30Z FR0000044448 80.65 EUR 318 XPAR OD_6rYQBlU-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:00:58Z FR0000044448 81.2 EUR 353 XPAR OD_6rYSZX2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:02:03Z FR0000044448 81.15 EUR 96 XPAR OD_6rYSqKQ-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:09:17Z FR0000044448 81.25 EUR 19 XPAR OD_6rYUfLG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:10:51Z FR0000044448 81.25 EUR 26 XPAR OD_6rYV3q6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:10:51Z FR0000044448 81.25 EUR 114 XPAR OD_6rYV3q7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:13:03Z FR0000044448 81.25 EUR 66 XPAR OD_6rYVc9X-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:16:47Z FR0000044448 81.3 EUR 89 XPAR OD_6rYWYIz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:16:47Z FR0000044448 81.3 EUR 48 XPAR OD_6rYWYJ0-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:23Z FR0000044448 81.25 EUR 34 XPAR OD_6rYXxcj-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:23Z FR0000044448 81.25 EUR 135 XPAR OD_6rYXxct-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:23Z FR0000044448 81.25 EUR 166 XPAR OD_6rYXxcu-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:23Z FR0000044448 81.3 EUR 166 XPAR OD_6rYXxcW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:23Z FR0000044448 81.3 EUR 47 XPAR OD_6rYXxcW-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:23Z FR0000044448 81.3 EUR 53 XPAR OD_6rYXxcX-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:26Z FR0000044448 81.15 EUR 41 XPAR OD_6rYXyPX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:22:51Z FR0000044448 81.15 EUR 14 XPAR OD_6rYY58i-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:27:33Z FR0000044448 81.05 EUR 82 XPAR OD_6rYZGS4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:27:33Z FR0000044448 81.05 EUR 37 XPAR OD_6rYZGS5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:27:44Z FR0000044448 80.9 EUR 114 XPAR OD_6rYZJBN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:31:53Z FR0000044448 80.7 EUR 12 XPAR OD_6rYaLvQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:32:17Z FR0000044448 80.7 EUR 27 XPAR OD_6rYaSO1-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:33:54Z FR0000044448 80.6 EUR 114 XPAR OD_6rYarVx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:33:54Z FR0000044448 80.6 EUR 64 XPAR OD_6rYarVz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:33:59Z FR0000044448 80.5 EUR 5 XPAR OD_6rYasgZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:35:37Z FR0000044448 80.55 EUR 69 XPAR OD_6rYbIQ6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:37:47Z FR0000044448 80.45 EUR 19 XPAR OD_6rYbqDF-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:37:58Z FR0000044448 80.45 EUR 43 XPAR OD_6rYbsv6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:40:04Z FR0000044448 80.35 EUR 103 XPAR OD_6rYcPfZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:41:02Z FR0000044448 80.2 EUR 36 XPAR OD_6rYces8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:42:56Z FR0000044448 80.2 EUR 57 XPAR OD_6rYd8RV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:45:12Z FR0000044448 80.2 EUR 176 XPAR OD_6rYdhwu-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:46:15Z FR0000044448 80.05 EUR 57 XPAR OD_6rYdyMj-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:47:11Z FR0000044448 79.95 EUR 19 XPAR OD_6rYeCwW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:47:12Z FR0000044448 79.95 EUR 29 XPAR OD_6rYeD1i-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:50:28Z FR0000044448 79.85 EUR 8 XPAR OD_6rYf2Al-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:50:28Z FR0000044448 79.85 EUR 35 XPAR OD_6rYf2Am-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:52:58Z FR0000044448 79.7 EUR 175 XPAR OD_6rYff6Q-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:56:21Z FR0000044448 79.7 EUR 93 XPAR OD_6rYgVnn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:57:23Z FR0000044448 79.65 EUR 100 XPAR OD_6rYgm82-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T14:59:58Z FR0000044448 79.6 EUR 48 XPAR OD_6rYhQFt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:03:42Z FR0000044448 79.65 EUR 138 XPAR OD_6rYiMaG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:03:48Z FR0000044448 79.65 EUR 15 XPAR OD_6rYiOET-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:05:07Z FR0000044448 79.6 EUR 95 XPAR OD_6rYiioR-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:05:58Z FR0000044448 79.5 EUR 11 XPAR OD_6rYivvK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:05:58Z FR0000044448 79.5 EUR 50 XPAR OD_6rYivvL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:07:07Z FR0000044448 79.4 EUR 39 XPAR OD_6rYjE0E-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:10:16Z FR0000044448 79.3 EUR 40 XPAR OD_6rYk130-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:13:59Z FR0000044448 79.4 EUR 71 XPAR OD_6rYkx7n-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:13:59Z FR0000044448 79.45 EUR 6 XPAR OD_6rYkx7o-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:13:59Z FR0000044448 79.45 EUR 35 XPAR OD_6rYkx7o-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:13:59Z FR0000044448 79.45 EUR 37 XPAR OD_6rYkx7p-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:13:59Z FR0000044448 79.45 EUR 19 XPAR OD_6rYkx7p-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-10T15:13:59Z FR0000044448 79.45 EUR 24 XPAR OD_6rYkx7q-00 MAR Art.5 §2a)