Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion verleent goedkeuring aan RvC-benoeming en dividend

English Dutch

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion, die op 18 mei 2022 werd gehouden, heeft haar goedkeuring verleend aan de benoeming van William Lin tot lid van de Raad van Commissarissen.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer Rudy Markham afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen na een uitnemende staat van dienst van 11 jaar, waarin hij voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen was, voorzitter van de Remuneration Committee en lid van de Appointment and Governance Committee.

Mathieu Vrijsen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Rudy Markham speelde destijds als voorzitter van de Raad van Commissarissen een centrale rol in de strategische heroriëntatie van de onderneming, die in 2013 leidde tot de transformatie van CSM tot Corbion. De Raad van Commissarissen heeft bijzonder veel profijt gehad van zijn strategisch denken, zijn diepgaande financiële expertise, zijn kennis van de financiële markten en zijn brede en internationale achtergrond bij grote beursgenoteerde, wereldwijd opererende ondernemingen. Zijn nalatenschap, als medeoprichter én als stuwende kracht achter de succesvolle ontwikkeling van Corbion, zal voortleven. De Raad van Commissarissen wil Rudy Markham van ganser harte danken voor zijn bijdragen aan Corbion en voor zijn inspirerende rol als teamspeler, en wenst hem het allerbeste op zijn toekomstige pad.”

Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd het voorgestelde dividend van € 0,56 per gewoon aandeel over boekjaar 2021 eveneens goedgekeurd. Het dividend wordt in contanten uitgekeerd en is in beginsel onderhevig aan 15% dividendbelasting.

De ex-dividenddatum is 20 mei 2022, de recorddatum is 23 mei 2022 en de betaaldatum is 31 mei 2022.

Bijlage