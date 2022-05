RIU Hotels & Resorts dévoile le nouveau Riu Latino, qui ouvrira ses portes aux clients de Sunwing juste à temps pour la saison hivernale

English French

Les clients peuvent réserver dès maintenant leurs vacances automnales et hivernales tant attendues dans la destination ensoleillée de Costa Mujeres



MONTRÉAL, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Sunwing est ravi d’annoncer l’ouverture du Riu Latino, le dernier ajout de RIU Hotels & Resorts sur la plage immaculée de Costa Mujeres au Mexique. À partir du 1er octobre 2022, les clients pourront profiter de la qualité exceptionnelle du service et des produits de RIU dans cette toute nouvelle propriété en bord de mer réservée aux adultes (18 ans et plus), qui offre du plaisir infini aux couples et aux groupes souhaitant passer des moments de qualité sous les tropiques.

« Les clients de Sunwing adorent la chaîne hôtelière RIU Hotels & Resorts pour son service de classe mondiale, ses commodités et ses expériences incroyables à un prix exceptionnel », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Offerte exclusivement aux Canadiens par Sunwing depuis plus de dix ans, RIU est très respectée sur le marché et considérée par nos clients comme l’une des chaînes hôtelières les mieux cotées. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat fructueux et de continuer à offrir aux précieux clients de Sunwing des vacances inoubliables dans leurs hôtels RIU préférés, y compris le nouveau Riu Latino. »

Au Riu Latino, les clients de Sunwing pourront profiter d’une gamme de commodités modernes et sophistiquées conçues pour répondre à tous les besoins et styles de vacances. L’hôtel possède une longue étendue de plage, six piscines extérieures, dont deux avec bar, ainsi qu’un spa avec un bain de vapeur, des piscines de relaxation et des massages thérapeutiques. Les vacanciers ayant un penchant pour la santé et le bien-être apprécieront la salle d’entraînement moderne et le programme de remise en forme quotidien de RiuFit.

À 25 kilomètres au nord de la zone hôtelière animée de Cancún, les groupes d’amis auront toutes les occasions de s’amuser sur place. La propriété propose plusieurs sports nautiques palpitants, comme le kayak, la plongée avec tuba et les croisières en catamaran sur la mer des Caraïbes, en plus d’un accès illimité au parc aquatique Splash Water World doté de glissades d’eau. Les vacanciers pourront également assister à des concerts et des spectacles sur scène, aux divertissements uniques de RIU en journée et en soirée et danser dans la boîte de nuit de l’hôtel.

En plus des avantages exclusifs de RIU-topia, tels que des cocktails de bienvenue et des minibars dans les chambres réapprovisionnés régulièrement, les clients pourront également profiter des repas sans réservation illimités dans les six restaurants sur place, des spécialités asiatiques du Geisha aux classiques italiens du Milan, en passant par des bouchées rapides au Pepe’s Food Grill, près de la piscine. De plus, les clients qui réservent un séjour au Riu Latino avec Sunwing adoreront les extras du RIU réservés aux adultes, y compris des boissons de marques de qualité supérieure, une carte de vins de spécialités ($) et un souper romantique en plein air ($), sur demande.

À la fin de la soirée, les vacanciers pourront se reposer dans des hébergements spacieux adaptés à la taille de leur groupe avec vue sur la cour ou sur la mer, notamment des suites à deux chambres et des chambres avec accès piscine, l’une des plus récentes catégories disponibles dans certaines nouvelles propriétés RIU.

Cet automne et cet hiver, les voyageurs pourront s’envoler vers la toute nouvelle oasis pour adultes de RIU à Costa Mujeres, une destination incontournable des Caraïbes mexicaines, à partir de 1 385 $ par personne (taxes et frais inclus). Ce prix reflète un séjour de 7 nuitées dans une chambre avec vue sur la cour, en occupation double, au départ de Montréal le 5 octobre 2022.

