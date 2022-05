BIC : Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration de SOCIÉTÉ BIC du 18 mai 2022

English French



POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration

de SOCIÉTÉ BIC du 18 mai 2022

Nomination de Nikos Koumettis en qualité d’administrateur et de Président non-Exécutif

Renouvellement du mandat d’administrateur et de Directeur Général de Gonzalve Bich

Versement d’un dividende ordinaire de 2,15 euros par action

Clichy, France, 18 mai 2022 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC s’est tenue mercredi 18 mai 2022 au Cloud Business Center à Paris et a été diffusée en direct. Une rediffusion de l'événement, ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de BIC. Elle était présidée par John Glen, Président du Conseil d’Administration en présence de Gonzalve Bich, Directeur Général. Tous les membres du Conseil d’Administration étaient également présents.

Toutes les résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles :

les comptes de l’exercice 2021 ;

le versement d’un dividende ordinaire de 2,15 euros par action ;

la nomination de Nikos Koumettis en qualité d’administrateur ;

le renouvellement des mandats en qualité d’administrateurs de Gonzalve Bich, Elizabeth Bastoni et Maëlys Castella;

la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 ;

la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2022 ;

les autorisations à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations de titres) ;

la ratification du changement de siège social de SOCIÉTÉ BIC ;

la délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration aux fins de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

la délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration aux fins de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.

Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale, a nommé Nikos Koumettis Président non Exécutif du Conseil et a renouvelé le mandat de Directeur Général de Gonzalve Bich. Le Conseil a également renouvelé les mandats d’Elizabeth Bastoni en qualité de Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, ainsi que du Comité des Rémunérations et de Maëlys Castella en qualité de Présidente au sein du Comité d’Audit.

-----------------------------------------------------------------------------------



Nikos Koumettis - Président Non-Exécutif Indépendant

Président Europe de Coca-Cola

Plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des biens de consommation

Connaissance approfondie des sujets de Gouvernance

Membre du Conseil Consultatif International de Canada Goose depuis 2016

Diverses expériences auprès d’entreprises internationales dont Kraft Jacobs Suchard, Elgeka et Philip Morris

Membre du Conseil d'Administration de l’American College of Greece

Gonzalve Bich – Administrateur et Directeur Général

Administrateur et Directeur Général de SOCIÉTÉ BIC depuis mai 2018

Directeur Général Délégué de juin 2016 à mai 2018

Directeur des Opérations, responsable de l’activité Grand Public, des Ressources Humaines et des Systèmes d’Information de janvier 2017 à mai 2018

A rejoint BIC en 2003, où il a occupé diverses fonctions commerciales en Europe et Asie, dans le domaine des Ressources Humaines, et du Marketing

Elizabeth Bastoni – Administratrice indépendante et Présidente du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE

Administratrice indépendante de SOCIÉTÉ BIC depuis le 15 mai 2013

Plus de 20 ans d’expérience en tant que Directrice et Administratrice au sein de Conseils d’Administration en Europe et aux États-Unis

Présidente du Conseil d’Administration et Présidente du Comité des Nominations et des Rémunérations de Limeade Inc (États-Unis)

A siégé au Conseil d’Administration et présidé les Comités des Rémunérations du Groupe The Rezidor Hotel (Stockholm) et de Carlson Wagon lit Travel (Paris)

Maëlys Castella – Administratrice indépendante et Présidente du Comité d’Audit, membre du Comité des Rémunérations





Administratrice indépendante de SOCIÉTÉ BIC depuis le 22 mai 2019

Dirigeante expérimentée en finance, stratégie, marketing, innovation et développement durable, auprès de sociétés internationales cotées en bourse.

Fondatrice et Directrice Générale d’une société de conseil Aminona Consulting spécialisée dans la finance, la stratégie et le coaching de dirigeants.

Membre indépendant du Conseil d’Administration, Présidente du Comité d’Audit et du Comité de Développement Durable de C&A

