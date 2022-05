EDF : OCEANE EDF à échéance 2024 : nouveau ratio de conversion / échange suite à la distribution d’un dividende de € 0,28 par action aux actionnaires d’EDF

English French

Communiqué de presse : 18 mai 2022



OCEANE EDF à échéance 2024 : nouveau ratio de conversion / échange suite à la distribution d’un dividende de € 0,28 par action aux actionnaires d’EDF

Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2024 d’un montant nominal de 2.399.999.989,27 euros

émises par Électricité de France (ISIN FR0013534518) (les “Obligations”)

Les termes utilisés dans cet avis qui commencent par une lettre majuscule ont le sens qui leur est donné dans les modalités d’émission des Obligations (les « Modalités »).

Les porteurs d’Obligations sont informés par le présent avis qu’en conséquence de la distribution aux actionnaires d’Électricité de France d’un solde sur dividende de 0,28 euros par action mis en paiement le 13 juin 2022 (1), conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.2(j) des Modalités, le ratio de conversion/d’échange (Conversion/Exchange Ratio) sera porté de 1,087 (2) action Électricité de France par OCEANE à 1,124 action Électricité de France par OCEANE, à compter du 13 juin 2022.

(1) Conformément à la décision de l’Assemblée Générale des actionnaires d’EDF du 12 mai 2022

(2) Cf. communiqué de presse du 7 avril 2022

