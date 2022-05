English French

Assemblée Générale Annuelle 2022

Bezons, France, le 18 mai 2022 – L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d’Atos SE s’est réunie ce jour au siège social de la Société sous la présidence de M. Bertrand MEUNIER, Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et recommandées par le Conseil d’Administration, dont notamment :

les comptes sociaux et comptes consolidés de l’exercice 2021 et l’affectation du résultat de l’exercice ;

les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2021 à son ancien Directeur Général, au Directeur Général par intérim, au Directeur Général Délégué par intérim et au Président du Conseil d’Administration ;

la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général pour l’exercice 2022 ;

la ratification de la cooptation de Rodolphe BELMER en qualité de membre du Conseil d’Administration ;

le renouvellement des mandats d’administrateur de Rodolphe BELMER, Valérie BERNIS et Vernon SANKEY ;

la nomination de René PROGLIO, Astrid STANGE et Elizabeth TINKHAM en qualité de nouveaux administrateurs ;

la nomination de Kat HOPKINS au poste d’administratrice représentant les salariés actionnaires ; et les délégations financières au Conseil d’Administration.



Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’Assemblée Générale elle-même seront disponibles sur le site internet d’Atos (rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires : https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).

Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration

À l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration est désormais composé des 14 membres suivants : Bertrand MEUNIER (Président du Conseil d’Administration), Rodolphe BELMER (Directeur Général), Vesela ASPARUHOVA, Vivek BADRINATH1, Valérie BERNIS*, Kat HOPKINS, Farès LOUIS, Aminata NIANE, Lynn PAINE*, Édouard PHILIPPE*, René PROGLIO*, Vernon SANKEY, Astrid STANGE* et Elizabeth TINKHAM*.

Ainsi, conformément à la politique de diversité arrêtée par le Conseil d’Administration et au Code AFEP-MEDEF auquel la Société de réfère, le taux d’administrateurs indépendants est porté à 64% (hors administrateurs salariés et représentant les salariés actionnaires).

Le Conseil d’Administration réuni à la suite de l’Assemblée Générale a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, de modifier la composition des comités comme suit :

Comité d’Audit : Vivek BADRINATH (Président), René PROGLIO et Vernon SANKEY ;

: Vivek BADRINATH (Président), René PROGLIO et Vernon SANKEY ; Comité des Rémunérations : Valérie BERNIS (Présidente), Vesela ASPARUHOVA et Elizabeth TINKHAM ;

: Valérie BERNIS (Présidente), Vesela ASPARUHOVA et Elizabeth TINKHAM ; Comité RSE : Valérie BERNIS (Présidente), Farès LOUIS, Vernon SANKEY et Astrid STANGE.





La composition du Comité des Nominations et de Gouvernance demeure elle inchangée :

Bertrand MEUNIER (Président), Lynn PAINE et Édouard PHILIPPE.





1 Administrateurs indépendants.

