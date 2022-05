Converge Technology Solutions Corp. reçoit le prix Partenaire revendeur de l'année lors du Cloud Summit 2022 d'Ingram Micro Cloud

TORONTO et GATINEAU, Québec, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel, a le plaisir d'annoncer que le prix Partenaire d'Ingram Micro Cloud, catégorie Partenaire revendeur de l'année, lui a été décerné lors de la conférence annuelle d'Ingram Micro Cloud, Cloud Summit '22 , qui s'est tenue à Miami Beach, en Floride.



Les prix des partenaires de l'année décernés au Cloud Summit '22 d'Ingram Micro Cloud récompensent les entreprises les plus talentueuses qui ont fait preuve d'une capacité exceptionnelle à fournir des solutions performantes et transformatrices sur la plateforme Ingram Micro Cloud Marketplace. Les lauréats ont démontré des qualités extraordinaires en matière d'innovation, de sensibilisation, de performance et de succès commercial en 2021, en plus d'exceller dans les critères de leur secteur d'activité.

La catégorie Partenaire revendeur de l'année récompense spécifiquement les entreprises qui ont connu un succès exceptionnel et une croissance mesurable au cours de l'année écoulée en vendant des produits de la plateforme Ingram Micro Cloud Marketplace pour aider leurs clients à se transformer numériquement.

« Nous sommes fiers de reconnaître le formidable travail de nos partenaires, qui propulsent la prochaine vague de transformation numérique depuis la base, déclare le vice-président directeur des ventes mondiales des canaux de distribution des services en nuage chez Ingram Micro Cloud, Victor Baez. Ce groupe remarquable de partenaires de distribution se démarque par l'excellence de ses talents technologiques, l'ensemble de ses connaissances, son leadership éclairé et son engagement à offrir continuellement des programmes de premier ordre. »

« Converge est extrêmement fier d'être le partenaire revendeur de l'année d'Ingram Micro pour la 3e fois, se réjouit le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. Nous nous félicitons du partenariat solide et continu que nous entretenons avec Ingram Micro et entendons rester à la pointe du progrès en collaborant étroitement avec cette entreprise et nos clients à trouver des solutions utiles permettant d'obtenir des avantages concurrentiels. »

À propos d'Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud rassemble ceux qui innovent et ceux qui résolvent les problèmes dans le but d'aider le monde à en faire plus. Cette entreprise facilite et gère la chaîne de valeur numérique complexe du nuage, tout cela grâce à la technologie CloudBlue. Forte d'une portée mondiale inégalée, d'un accès facile à des outils de commercialisation et d'intégration automatisés, d'une expertise technique approfondie et d'une sélection de solutions de logiciels-services et d'infrastructures-services, Ingram Micro Cloud aide les fournisseurs, les revendeurs et les fournisseurs de services gérés en leur faisant bénéficier d'un service plus étendu. Des renseignements plus détaillés sont disponibles à www.IngramMicroCloud.com .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, d'infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société soutient ces solutions en proposant des prestations de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en matière de talents auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.