Clemente Community Challenge, se lanza con Gran Premio, un viaje a Hollywood, sede del Juego de las Estrellas de la MLB 2022

LOS ÁNGELES, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación Roberto Clemente y el Proyecto de Cine para Jóvenes del Latino Film Institute se asocian para el lanzamiento del Clemente Community Challenge (Desafío Comunitario Clemente), patrocinado por el Registro Nacional de Beneficios de Jubilación no Reclamados. La asociación entre las organizaciones no lucrativas fue formada por Hello Good Club, lo que resultó en la creación del Clemente Community Challenge. El programa es administrado y distribuido por especialistas del programa educativo, EduNetwork Partners.



El Clemente Community Challenge fomenta a los estudiantes de secundaria (grados 6-8) a emprender proyectos de servicios comunitarios diseñados para tener impactos positivos en las comunidades mediante voluntariado y narración de historias. Para cada proyecto de servicio, se presentará un video para ser analizado sobre el impacto en la comunidad o su escuela. El equipo ganador del gran premio recibirá un viaje con todos los gastos pagados a Hollywood, sede del Juego de las Estrellas de la MLB 2022.

“La misión del Latino Film Institute los convierte en una organización ideal para asociarnos”, agregó Tom Brasuell, presidente de la Roberto Clemente Foundation. “El Clemente Community Challenge rinde homenaje a Roberto Clemente y motiva a todos a esforzarse más por su comunidad inmediata. Estamos muy contentos de ver los videos y el impacto de nuestros futuros líderes y cineastas".

Los proyectos presentados deben estar dentro de las normas establecidas por el Clemente Community Challenge. Cada proyecto también debe representar los valores fundamentales de Roberto Clemente:

Igualdad para todos

Ser apasionado

Comprender lo que enfrentas

Seguir el consejo de personas mayores

Terminar lo que comienzas



Los jueces seleccionaran dieciséis equipos finalistas. Los diez primeros miembros del equipo finalista recibirán una tableta. El equipo ganador del gran premio será seleccionado de los 16 equipos finalistas.

El portal de presentación del Clemente Community Challeng abrió el 6 de mayo de 2022 en un evento organizado por Maclay School en Tallahassee, FL, con los Bradenton Marauders. Reglas, normas y actualizaciones del concurso están disponibles en: www.clementechallenge.com .

“Esta asociación con la Fundación Roberto Clemente está en perfecta alineación con nuestra misión”, dijo Rafael Agustín, director ejecutivo del Latino Film Institute. “Dentro de la comunidad latina, tenemos un número infinito de historias diversas que contar, y el impacto que nuestros jóvenes están haciendo ofrece tantas narrativas ricas que necesitan ser compartidas con el mundo”.

“Siempre estamos buscando formas significativas de retribuir, y este desafío representa una oportunidad emocionante para apoyar a las comunidades de todo el país de una manera que refleje nuestros valores como organización”, dijo el director ejecutivo de Spiro Preovolos, del Registro Nacional de Beneficios de Jubilación no Reclamados.

Acerca del Latino Film Institute

El Latino Film Institute expone, fortalece y celebra la riqueza de la vida de los latinos, ofreciendo un canal y plataforma de lanzamiento de nuestra comunidad para la industria del entretenimiento. Para más información acerca de LFI, o si es un cineasta, creador de contenido, escritor, animador, productor, o cualquier otra persona de los medios en busca de un lugar para llamarlo hogar, visite www.latinofilm.org .

Acerca de la Fundación Roberto Clemente

La Fundación Roberto Clemente es una organización sin fines de lucro con exención tributaria 501(c)(3), fundada para rendir homenaje y perpetuar el legado, la leyenda y el valor y carácter de Roberto y Vera Clemente. La Fundación mantiene los valores que Roberto encarnó dentro y fuera del campo, como arduo trabajo, fe, amor, servicio y ayuda a los menos afortunados. La Fundación promueve el deporte y el juego, particularmente a través del béisbol y el softbol y condujo numerosas clínicas con varios socios. Además de las visitas a hospitales y escuelas, la Fundación lideró esfuerzos de socorro en casos de desastre, iniciativas de apoyo militar y de veteranos, conduce campañas de equipos y apoya la Copa Clemente para los equipos de béisbol universitario de NAIA y División III. Para más información visite www.robertoclementefoundation.com

Acerca del Registro Nacional de Beneficios de Jubilación no Reclamados

El Registro Nacional de Beneficios de Jubilación no Reclamados (NRURB) es una base de datos nacional que enumera los saldos de las cuentas de planes de jubilación no reclamados por antiguos participantes de planes de jubilación. El NRURB ayuda a conectar a trabajadores de Estados Unidos con sus activos de jubilación legítimamente ganados proporcionándoles un motor de búsqueda seguro y completamente gratuito para localizar fondos de jubilación perdidos u olvidados. El NRURB está impulsado por PenChecks Trust ®, un líder en distribuciones de planes de jubilación.

Acerca de Hello Good Club

Hello Good Club representa a entidades no lucrativas y clientes del sector privado impulsados por un propósito, proporcionándoles la consultoría, las herramientas y la red necesarias para crear y desarrollar asociaciones sostenibles a largo plazo. Con un fuerte énfasis en el poder de usar la tecnología para bien, los clientes de Hello Good Club están capacitados para ofrecer un impacto positivo escalable y rastreable a su misión principal. Para más información visite, www.hellogood.club .

Acerca de EduNetwork Partners

EduNetwork Partners es una agencia que empodera la invención, innovación y emprendimiento de los jóvenes. EduNetwork Partners ofrece una plataforma única para que los niños y adolescentes desarrollen y expongan sus ideas, invenciones y emprendimiento. La empresa ofrece recursos educativos gratuitos, incluidos planes de estudio y desafíos que promueven el cambio social, innovación de productos y esfuerzos de emprendimiento. Para más información: www.edunetworkpartners.com .

Contactos de Medios:

Fundación Roberto Clemente

Tom Brasuell, presidente

tombrasuell@robertoclemente21.org

(917) 681-0344

Latino Film Institute

Shari Mesulam

shari@themesulamgroup.com

(310) 663-0056

Johanna Calderón-Dakin

johanna@themesulamgroup.com

(310) 699-8903

Registro Nacional de Beneficios de Jubilación no Reclamados

Spiro Preovolos, director ejecutivo

spiro@penchecks.com (619) 600-0069



Hola Good Club

Ethan Kokesh, asistente ejecutivo

ethan@hellogood.club

Socios de EduNetwork

Norm Goldstein, director ejecutivo

(914) 525-2709

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/988f50da-49e2-4c3e-b4fd-04fe2469b1f8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78660c06-1c45-4d70-88cb-ea3650108788