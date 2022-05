English German

SIKA ÜBERNIMMT HERSTELLER FÜR FLÜSSIGABDICHTUNGEN IN DEN USA



Sika übernimmt United Gilsonite Laboratories (UGL) in den Vereinigten Staaten, einen renommierten Hersteller von Abdichtungslösungen für den Heimwerkermarkt. Das Sortiment wird über den Handel vertrieben und von führenden Heimwerker-Einzelhandelsketten in den USA angeboten. Das Portfolio des akquirierten Unternehmens ist eine ideale Ergänzung zu den Lösungen von Sika für die Abdichtung von Beton und Mauerwerk sowie für die Bauwerkssanierung. 2021 erzielte UGL einen Umsatz von CHF 65 Millionen.

UGL ist ein traditionsreiches Unternehmen, das Flüssigabdichtungsprodukte für den Heimwerkermarkt anbietet und in diesem Vertriebskanal stark vertreten ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und ein Produktionswerk in Scranton, Pennsylvania, sowie zwei weitere Werke in Illinois und Mississippi. Somit ist UGL gut aufgestellt, um Kunden in allen Regionen des Landes effizient beliefern zu können. Für Sika bedeutet der Neuerwerb, dass sie dank des erweiterten Angebots und neuer Cross-Selling-Möglichkeiten ihre Präsenz bei führenden Heimwerker-Einzelhandelsketten und anderen Baustoffhändlern verstärken kann.

In den kommenden Jahren wird für den grossen Wohnungsbausektor der USA ein überdurchschnittlich hoher Bedarf an Abdichtungslösungen für Untergeschosse erwartet, da die Eigentümer ihre Häuser sanieren und Räumlichkeiten aufwerten wollen. Gleichzeitig wird der Bedarf an Abdichtungen für Fundamente im kommerziellen Bausektor weiter wachsen, weil sich so die Nutzung und der Schutz der wertvollen Liegenschaften maximieren lassen. Durch die Zusammenführung der beiden Produktangebote der zwei Unternehmen, kann Sika die Wachstumstrends sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bausektor vollumfänglich nutzen.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: „UGL bietet die perfekte Ergänzung zum aktuellen Portfolio von Sika. Die Marken des Unternehmens sind in den USA sehr bekannt. Dank der Bauwerksabdichtungslösungen für den Heimwerkermarkt kann Sika neue Kunden im nordamerikanischen Baugewerbe gewinnen. Wir heissen die Mitarbeitenden von UGL im Sika Team herzlich willkommen.“

