HiPay : croissance du 1er trimestre conforme aux prévisions

Croissance de 13% du volumes de paiements, à 1,8 milliard d’euros

Chiffre d’affaires en croissance de 2%, à 13,6 millions d’euros

Conquête commerciale soutenue avec 75 nouveaux clients sur la période

Confirmation de l'objectif de croissance à 2 chiffres des ventes en 2022







Le 19 mai 2022, à 7h : HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022.





en millions d'euros 2022 2021 Var. % 1er trimestre Volume des paiements 1 795 1 594 +13% Chiffre d'affaires 13,6 13,3 +2%









Croissance du volume de paiements et conquête de nouveaux clients

HiPay affiche une croissance de 13% du volume de paiements à 1,8 milliard d’euros sur le 1er trimestre 2022, malgré une base de comparaison exigeante. En effet, le 1er trimestre 2021 avait bénéficié des derniers effets porteurs des confinements sur la consommation e-commerce.

Comme attendu, la croissance du chiffre d’affaires est plus modérée, en progression de 2% par rapport à la période comparable. La baisse du taux de chiffre d’affaires sur flux sur la période s’explique principalement par la suppression de certains moyens de paiement locaux utilisés par les clients Gaming, dont les volumes se sont reportés sur d’autres moyens de paiement moins rémunérateurs.

Au cours du trimestre, HiPay a enregistré une activité commerciale dynamique dont l’impact sur le chiffre d’affaires devrait porter ses fruits en fin d’année. HiPay confirme donc viser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2022.

Nouvelles signatures et appétence pour l’offre omnicanal HiPay en France

HiPay continue de capitaliser sur son offre dédiée aux retailers tier-2, réalisant entre 1 et 100 millions d’euros de volume de paiements annuel, et affiche de nombreuses références sur le trimestre. 45 nouveaux clients ont ainsi choisi HiPay, dont des marques réputées comme Hespéride et Irrijardin (ameublement/décoration) ou Oxybul (jouets).

Généralisée avec la crise sanitaire, la transformation digitale des enseignes s’accélère, et génère de nombreuses demandes d’information. L‘offre de commerce unifié de HiPay confirme sa forte attractivité avec une dizaine de projets en cours de discussion et deux signatures confirmées.

Consolidation de la position retail au Portugal, nouveaux segments en Italie et succès des nouvelles offres sur le Gaming

Au Portugal, la conquête commerciale a été dynamique. HiPay a notamment signé un contrat avec E.Leclerc pour les paiements des commandes web de ses 21 supermarchés portugais. HiPay accompagne désormais le groupe Dispnal Pneus au Portugal et en Espagne, acteur régional majeur de la distribution de pneus. Enfin, l’obtention du statut de sponsor platine d'Ecommerce Connect, le plus grand événement de mise en réseau du commerce électronique au Portugal, assoit l’image de HiPay comme un acteur majeur du marché des paiements portugais.

En Italie, HiPay a élargi sa présence sectorielle à la joaillerie avec le groupe Binda et la célèbre marque de bijoux Breil. HiPay renforce également sa position dans le secteur de la parapharmacie avec le lancement réussi de Farmacia Castel Del Monte et de Sefirashop.

En Europe du Nord, le nouveau contrat avec RDX au Royaume-Uni affiche des débuts prometteurs. Le groupe a également gagné un important contrat en Allemagne avec le distributeur de pièces auto/moto Streetbuzz.

L'activité Gaming continue de bénéficier de l'ouverture du marché néerlandais et du succès de la nouvelle offre Cashless, solution de dépôt rapide par QR code, qui a séduit deux des principales plateformes de casinos en ligne belges, Golden palace et Napoléon Games.





Prochaine communication financière : 28 juillet 2022 – Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022.





A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur LinkedIn

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP).

Contacts

Relations Presse Relations Investisseurs NewCap Investisseurs Annie Hurley (CMO)



+33 (0)6 81 16 07 52



ahurley@hipay.com Jérôme Daguet (CFO)



+33 (0)7 86 53 93 93



jdaguet@hipay.com Théo Martin



+33 (0)7 6248 69 45



tmartin@newcap.fr







Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.







