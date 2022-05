Corbion publiceert agenda voor Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

English Dutch

Corbion heeft de agenda gepubliceerd voor de aanstaande Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA), die op 5 juli 2022 wordt gehouden.

Het enige agendapunt is de herbenoeming van de heer Steen Riisgaard tot lid van de Raad van Commissarissen. Diens herbenoeming was abusievelijk niet opgenomen in de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die op 18 mei 2022 werd gehouden.

