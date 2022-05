Cegedim Santé et Dedalus s’engagent ensemble dans la coordination des soins ville-hôpital

Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne devient leur 1er client commun

Boulogne-Billancourt, France, le 19 mai 2022

Cegedim Santé, éditeur de solutions et services dédiés aux professionnels de santé libéraux et Dedalus, éditeur de logiciels de soins de santé et de diagnostic à l’hôpital en Europe, multiplient les synergies entre leurs deux entités pour améliorer les parcours de soins entre la ville et l’hôpital. Dans ce cadre, le Centre Hospitalier du Centre Bretagne a choisi la solution collaborative des deux éditeurs pour étendre son accès aux patients et à la médecine de ville.

Une synergie prometteuse entre les deux éditeurs pour décloisonner la ville et l’hôpital

Pour répondre aux attentes des professionnels de santé et de leurs patients, les deux éditeurs ont mis en en commun leurs expertises pour offrir le meilleur des dernières technologies.

Cegedim Santé et Dedalus partagent la même vision et les mêmes valeurs. Les deux éditeurs ont dans leur ADN la volonté de fluidifier l’accès aux soins et leur coordination en territoire avec le concours des professionnels de santé, et d’accompagner la transformation numérique du monde de la santé.

Cegedim Santé a pour ambition de faciliter la vie des professionnels de santé en devenant l’acteur clé de la coordination des soins en proposant des solutions innovantes assorties d'un haut niveau de sécurité des données, hébergées en France par cegedim.cloud (certifiée HDS, ISO 20000-1/27001/27017/27018 et ISAE 3402). En tant qu’acteur engagé, il participe à l’amélioration constante du parcours de soins dans le secteur public et privé sur tout le territoire, tout comme le fait la société Dedalus.

Cegedim Santé et Dedalus proposent ainsi des solutions collaboratives pour une meilleure coordination du parcours de soins entre la ville et l’hôpital. Cette synergie ouvre de réelles perspectives en territoire pour optimiser la connexion de l’hôpital, acteur local de référence, avec les structures de santé coordonnées.

Cegedim Santé et Dedalus accompagnent le CH du Centre Bretagne dans la digitalisation du parcours patient

Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne (CH CB) cherchait un partenaire de confiance pour l’accompagner dans la digitalisation du parcours patient, dont la prise de RDV est la première brique.

La solution collaborative de Cegedim Santé et Dedalus a ainsi été retenue car elle répondait parfaitement à ce besoin, notamment en matière de coordination et pour renforcer le lien ville-hôpital.

La prise de RDV via la plateforme Maiia de Cegedim Santé va permettre au CH CB de faciliter l'accès aux soins de ses patients et réduire la charge administrative de ses équipes au profit de l’accompagnement patient-médecin de ville.

Cegedim Santé continue ainsi d’étendre son offre de prise de RDV en ligne, partout en France, en misant sur une accessibilité unique et un haut niveau de sécurité des données de santé (HDS).

« Cette collaboration stratégique avec Dedalus confirme l’ambition de Cegedim Santé d’accompagner l’ensemble des acteurs de l’écosystème dans le renforcement du lien ville-hôpital et la fluidification du parcours de soin. Ce premier succès rapide, au côté du CH du Centre Bretagne, témoigne de la pertinence de notre partenariat et de sa promesse concrète pour l’ensemble des acteurs que nous accompagnerons prochainement dans ce cadre », déclare Laurent Labrune, Directeur Général adjoint de Cegedim.

Emmanuel Mougeotte, Directeur Général France de Dedalus précise : « Nous sommes partenaires de longue date avec Cegedim, notamment dans le cadre d’une Joint-Venture en Italie sur les outils numériques pour la médecine de ville. En France, Dedalus accompagne le CH du Centre Bretagne depuis une décennie dans la transformation numérique de l’établissement. Alors que notre client cherchait à étendre son accès aux patients et à la médecine de ville, il a été tout naturel de travailler avec notre partenaire historique Cegedim Santé pour répondre à leurs besoins. Nous nous félicitons de ce premier succès et espérons en engranger de nombreux autres prochainement ».

À propos de Cegedim Santé :



Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim, utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.

À propos de Maiia :



Assistant digitale en santé, Maiia est la suite de solutions de Cegedim Santé dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients, utilisée par plus de 100 000 professionnels de santé. Agenda et prise de rendez-vous en ligne, outil de téléconsultation, logiciel SAS de gestion de cabinet, messagerie instantanée sécurisée inter-structures pour les professionnels de santé et les patients ; Maiia a vocation à s’intégrer sans couture dans tous les environnements informatiques et hérite de la robustesse de tous les savoir-faire de Cegedim Santé et tout son catalogue logiciel, pour à aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, tout en améliorant l’accès aux soins et les parcours de soins.



A propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

À propos de Dedalus :



Le groupe Dedalus, principal opérateur européen accompagne la transformation numérique en santé. Fort de son expertise européenne et mondiale depuis 40 ans, avec un portefeuille unique de services et de solutions logicielles communicantes, Dedalus répond aux nouveaux besoins du système de santé français. Dedalus France accompagne les établissements de Santé (publics, privés et ESPIC) dans l’optimisation de leur processus métier et contribue à l’amélioration constante du parcours de soins et à la prise en charge despatients. Avec des agences basées sur tout le territoire et une forte implantation en Nouvelle Aquitaine et en région parisienne, Dedalus France emploie près de 1100 salariés dont 280 collaborateurs pour le département Recherche & Développement.



