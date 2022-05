Centrient Pharmaceuticals maakt bekend dat het een belangrijke mijlpaal heeft bereikt in de schone productie van antibiotica

Samenvatting



Centrient Pharmaceuticals heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de schone productie van zijn antibiotica, met de laagste milieu-impact en minimalisatie van de potentiële bijdrage aan antimicrobiële resistentie

Centrient Pharmaceuticals is het eerste bedrijf dat publiekelijk aankondigt dat de gehele toeleveringsketen van oraal toegepaste antibiotica – zowel voor de eigen productielocaties als die van leveranciers - volledig voldoet aan de strikte Predicted No Effect Concentration (PNEC) lozingsdoelstellingen die zijn vastgesteld door de AMR Industry Alliance

Deze prestatie toont de toewijding en het leiderschap van Centrient Pharmaceuticals in de verantwoorde productie van antibiotica.

RIJSWIJK, Nederland, May 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrient Pharmaceuticals (“Centrient”) maakt bekend dat het 100% voldoet aan de strikte Predicted No Effect Concentration (PNEC) lozingsnormen die zijn vastgesteld door de AMR Industry Alliance voor de schone productie van zijn volledige assortiment van oraal toegepaste antibiotica. Deze norm is behaald in de vestigingen van zowel Centrient als die van zijn leveranciers. Deze prestatie positioneert het bedrijf als koploper in de industrie door de levering van verantwoord geproduceerde antibiotica, die een mogelijke bijdrage aan antimicrobiële resistentie minimaliseren.

De PNEC-lozingsnorm is de concentratie van een antibioticum in water waarbij het risico op nadelige milieueffecten of het ontstaan ​​van antimicrobiële resistentie (AMR) onwaarschijnlijk zijn. Deze wetenschappelijke, op risico's gebaseerde doelen zijn ontwikkeld door de AMR Industry Alliance en omvatten ongeveer 120 actieve farmaceutische ingrediënten (API's) die worden gebruikt bij de productie van antibiotica. Elk afzonderlijk antibioticum heeft een overeenkomstige PNEC-waarde, gepubliceerd in de AMR Industry Alliance-tabel met Aanbevolen PNEC's voor Risicobeoordeling (periodiek bijgewerkt).

Hoge concentraties antibioticaresiduen in fabrieksafvalwater kunnen hotspots van resistente bacteriën creëren die tot AMR kunnen leiden. Hoewel productie slechts één van de oorzaken is van AMR in het milieu, kan de impact ervan niet over het hoofd worden gezien. AMR vormt een grote bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid en voor de gezondheidszorg. Veel standaard medische procedures zoals orgaantransplantaties, chemotherapie en operaties zoals keizersneden worden veel gevaarlijker zonder effectieve antibiotica om infecties te voorkomen en te behandelen. Antibiotica vormen de hoeksteen van ons moderne gezondheidszorgsysteem. Door te voldoen aan de PNEC-normen kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat de levering van deze uiterst belangrijke geneesmiddelen niet bijdraagt aan het risico op AMR.

De PNEC-waarden worden steeds meer erkend als de standaard voor de lozingsconcentraties van antibiotica in water en breiden zich ook uit tot buiten de ondernemingen die bij de Alliance zijn aangesloten en hun toeleveringsketens. Zo bevatten aanbestedingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (zorgverzekeraar AOK) een specifieke verwijzing naar de PNEC-lozingsdoelstellingen. Ook zullen bedrijven die extern zijn beoordeeld door organisaties zoals de Access to Medicine Foundation, bekendheid krijgen bij het publiek vanwege hun prestaties op PNEC's.

Als een sterke pleitbezorger voor duurzame productie, was Centrient Pharmaceuticals in 2017 één van de oprichters en leden van de raad van bestuur van de AMR Industry Alliance. Daarnaast begon het bedrijf een samenwerking met partners om het bewustzijn te vergroten en oplossingen te bieden voor het AMR-probleem. Sindsdien heeft het bedrijf zelf op weg naar volledige naleving van de PNEC normen ultramoderne afvalwaterzuiveringsinstallaties opgezet op al zijn productielocaties over de hele wereld en testen ontwikkeld voor het meten van antibiotica activiteit in afvalwaterstromen. Dit heeft geresulteerd in een volledig schone en PNEC-conforme toeleveringsketen.

“We zijn er trots op de eerste in onze industrie te zijn die publiekelijk aankondigt te voldoen aan de PNEC-normen voor onze toeleveringsketen van oraal toegepaste antibiotica.

Bij Centrient Pharmaceuticals zit de toewijding aan duurzaamheid in ons DNA - we zorgen ervoor dat de manier waarop we geneesmiddelen produceren de laagste milieu-impact heeft en niet bijdraagt aan AMR. We zijn trots op onze PureActives® enzymatische en koolstofarme technologie, ISO 14001-certificering van al onze fabrieken en onze bestuursfuncties binnen het Pharmaceutical Supply Chain Initiative en de AMR Industry Alliance.

We zullen blijven samenwerken met klanten, leveranciers, de industrie en besluitvormers van de overheid in de hele waardeketen om de levering en aankoop van antibiotica duurzaam te maken om AMR te bestrijden", zegt Rex Clements, CEO van Centrient Pharmaceuticals.

Lees hier Centrient’s whitepaper ‘Manufacturing sustainable antibiotics for the future’.

Over Centrient Pharmaceuticals

Centrient Pharmaceuticals is wereldleider in de productie en commercialisering van duurzame antibiotica, nieuwe generatie statines en schimmeldodende middelen. We produceren en verkopen halffabricaten, werkzame farmaceutische ingrediënten en einddoseringen.

Als producent van essentiële en levensreddende medicijnen spelen we een onmisbare en centrale rol in de hedendaagse gezondheidszorg. Onze merkbelofte Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Duurzaamheid ligt aan de basis van alles wat we doen. Onze 2200 medewerkers zetten zich elke dag in om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. We werken aan een duurzame toekomst door actief deel te nemen aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

Honderdvijftig jaar geleden opgericht als de ‘Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek’, was onze onderneming eerder bekend onder de naam Gist Brocades en meer recentelijk DSM Sinochem Pharmaceuticals. Naast een hoofdkantoor in Rijswijk (Nederland) hebben we productiefaciliteiten en verkoopkantoren in China, India, Nederland, Spanje, de Verenigde Staten en Mexico. Centrient Pharmaceuticals is volledig eigendom van Bain Capital Private Equity, een vooraanstaande wereldwijde particuliere investeringsonderneming.

Voor meer informatie bezoekt u centrient.com of neemt u contact op met Centrient Pharmaceuticals Corporate Communicatie, Alice Beijersbergen, Directeur Branding & Communicatie. E-mail: alice.beijersbergen@centrient.com.

Over de AMR Industry Alliance

De AMR Industry Alliance is opgericht in 2017. Met ruim 100 life science bedrijven en brancheorganisaties vertegenwoordigt het 30% van het omzetvolume en bijna alle nieuwe producten. Leden hebben beloofd verslag te doen van de activiteiten die zij ondernemen op het gebied van onderzoek & wetenschap, toegang tot antibiotica en adequaat gebruik ervan, alsook verantwoorde productie om de snelle verspreiding van antimicrobiële resistentie aan te pakken. Als AMR niet beteugeld wordt, kan het jaarlijkse dodental ieder jaar oplopen van 700.000 tot 10 miljoen in 2050 en de economische effecten zouden vergelijkbaar zijn met de financiële crisis van 2008. De AMR Industry Alliance zorgt ervoor dat ondertekenaars samen de specifieke toezeggingen waarmaken die in de Industry Declaration over AMR en de Roadmap gemaakt zijn en meet de vooruitgang die geboekt wordt in de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

