Bavarian Nordic modtager vaccineordre fra europæisk land efter bekræftede tilfælde af abekopper

KØBENHAVN, Danmark, 19. maj 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået en kontrakt med et unavngivet europæisk land vedrørende levering af koppevaccinen IMVANEX® i forbindelse med nye tilfælde af abekopper, der er identificeret i løbet af maj 2022.

Det første europæiske tilfælde blev bekræftet den 7. maj 2022 hos en person, der vendte hjem fra en rejse til Nigeria, hvor abekopper er naturligt forekommende. Efterfølgende er der bekræftet mere end 20 tilfælde i England, Portugal og Spanien, og flere formodede tilfælde er ved at blive undersøgt. De fleste infektioner lader til at være sket lokalt i de tre lande. I USA er der bekræftet et enkelt tilfælde hos en rejsende fra Canada, hvor der endnu ikke foreligger bekræftede tilfælde, men adskillige formodede tilfælde er ved at blive undersøgt.

Bavarian Nordics koppevaccine er godkendt i USA under navnet JYNNEOS® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. I begge lande er godkendelsen udvidet til at omfatte abekopper. Vaccinen er godkendt I Europa under navnet IMVANEX® og kun mod kopper, men er tidligere blevet anvendt off-label i forbindelse med tilfælde af abekopper.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: ”Selvom omstændighederne omkring de aktuelle tilfælde af abekopper i Europa mangler at blive klarlagt til fulde, så er hastigheden hvormed disse har udviklet sig, samt risikoen for, at yderligere infektioner kan være forekommet, uden at være blevet opsporet, faktorer, der kræver en hastig og koordineret indsats fra myndighedernes side, og vi er glade for at kunne hjælpe i denne nødsituation. Infektionskontrol har været højt prioriteret i samfundet under COVID-19 pandemien, og dette er en beklagelig påmindelse om, at vi ikke kan slække på indsatsen, men er nødt til fortsat at udbygge og forstærke vores beredskab mod infektionssygdomme for at kunne holde verden åben.”

Denne ordre har ingen indflydelse på selskabets regnskabsmæssige forventninger for 2022.

Om abekopper

Abekopper er en sjælden, men alvorlig sygdom, der naturligt forekommer i det centrale og det vestlige Afrika. Sygdommen er beslægtet med den menneskelige koppesygdom, om end den er mindre alvorlig med en dødelighed, der er estimeret til at være fra 1-10% af tilfældene.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

