Børsmeddelelse nr. 12.2022, Delårsrapport 1. kvartal 2022

Bestyrelsen for Ennogie Solar Group har d.d. behandlet og godkendt selskabets delårs­rap­port for perioden 1. januar – 31. marts 2022. Adm. dir. Lars Brøndum Petersen udtaler:

”Vi har haft et meget travlt 1.kvartal. Forsynings- og logistiksituationen for solceller er forbedret efter at have givet os store udfordringer i 2. halvår 2021. Vi har således endeligt kunne levere til vores tålmodige kunder.

Interessen for solenergi og bygningsintegrerede solcelletage er fortsat stærkt stigende, drevet af et ønske om bæredygtighed og ansvarlighed i kombination med stærkt stigende energipriser. Vi ser derfor en rekordhøj ordreindgang i 1.kvartal.

De finansielle forventninger til 2022 opjusteres for resultatet og fastholdes for omsætningen. Afgørende for at kunne indfri forventningen bliver vores evne til at skalere organisationen og produktionen i takt med markedet og sikre tilstrækkelig og stabil adgang til komponenter, primært solceller.”

Hovedpunkter fra delårsrapporten:

Omsætningen for 1. kvartal 2022 blev på DKK 11m. EBITDA blev på DKK 0,1m. Resultatet for 1. kvartal 2022 blev på DKK -0,5m før og efter skat.

Kvartalets ordreindgang var på DKK 21,1m svarende til ca. 2 gange omsætningen. Ordreindgangen for 1. kvartal 2021 i Ennogie ApS var på DKK 4,9m.

Selskabet modtog i kvartalet en ordre på solcelletage til et stort boligprojekt i Berlin. Projektet er Ennogies første større B2B ordre i Tyskland og selskabets hidtil største enkeltordre uanset geografi (selskabets børsmeddelelse nr. 06.2022).

Efter kvartalets udgang har selskabet modtaget ordre fra CASA A/S på solcelletage til et stort boligprojekt udviklet af Plushusene og Nrep A/S. Projektet, der er beliggende i Køge Nord, er på samlet 3.500 m2 solcelletag (selskabets børsmeddelelse nr. 11.2022).

Ennogie Solar Group har fået ny direktion og bestyrelse. I februar og april blev i alt fire nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind, herunder en ny formand. Den 1. marts fik ESG ny CEO, Lars Brøndum Petersen, der også er CEO i Ennogie ApS.

Ennogie Solar Group forventer i 2022 uændret en omsætning på DKK 35-45m, en opjustering på EBITDA til mellem DKK -5m og DKK -3m og en opjustering på resultatet før skat til mellem DKK -7m og DKK -5m.

