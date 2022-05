Soprano Oyj sijoittajauutiset 19.5.2022 klo 15.30



Soprano myy venäläisen tytäryhtiönsä



Soprano on myynyt konsernin koulutusyhtiö MIF Russian sen toimivalle johdolle tänään allekirjoitetulla myyntisopimuksella. Soprano oli aiemmin keskeyttänyt koulutusmyynnin Venäjällä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.



MIF Russia on toiminut Venäjällä Pietarissa vuodesta 2005 ja sillä on neljä venäläistä työntekijää. Myynnin lopettamisella ja yhtiön myynnillä ei ole merkittävää tulosvaikusta Soprano Oyj konserniin.

Toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi: ”Tuomitsemme voimakkaasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäyksen vuoksi toiminnan jatkaminen Venäjällä ei ole mahdollista ja tehty myyntipäätös on arvojemme mukainen. Toimivan johdon kanssa löydetty ratkaisu on paras kaikkien osapuolten kannalta.”



Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi







